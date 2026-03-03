Trzy grupy seniorów wykluczone z 13. emerytury. Jesteś na liście, nie dostaniesz pieniędzy

Trzynasta emerytura: Co warto wiedzieć?

Trzynasta emerytura to dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, które otrzymują wszyscy emeryci i renciści, niezależnie od wysokości zasadniczego świadczenia. Trzynastka wypłacana jest seniorom od 2019 roku, w kwietniu, tuż po waloryzacji marcowej. Wypłatą trzynastki zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Trzynasta emerytura wypłacana jest automatycznie - nie trzeba składać żadnego wniosku. ZUS realizuje wypłaty w kilku terminach: 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Jeśli termin wypada w dzień wolny, świadczenia są wysyłane wcześniej.

W tym roku trzynasta emerytura przysługiwać będzie w kwocie odpowiadającej równowartości najniższej emerytury, czyli 1 978,49 zł brutto. Nie wszyscy jednak otrzymają dodatkowe pieniądze.

Te trzy grupy seniorów nie dostaną "trzynastki". Jesteś na liście?

Zgodnie z zasadami opisanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na trzynastkę mogą liczyć tylko te osoby, które na dzień 31 marca danego roku mają prawo do emerytury lub renty i nie jest ono zawieszone. To bardzo ważne, bo nawet czasowe zawieszenie prawa do świadczenia skutkuje utratą prawa do dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. Dotyczy to np. osób pobierających wcześniejszą emeryturę, które przekroczyły dopuszczalny limit dorabiania, wynoszący 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Kolejną grupą seniorów, która nie otrzyma dodatkowego świadczenia, są osoby pobierające tzw. emeryturę olimpijską. Jest to świadczenie dożywotnie, przyznawane za szczególne osiągnięcia sportowe, ale nie uprawnia ono do otrzymania trzynastej emerytury.

Ostatnią grupę stanowią sędziowie oraz prokuratorzy w stanie spoczynku. Otrzymują oni wprawdzie uposażenie po zakończeniu czynnej służby, ale warto mieć świadomość, że nie jest ono traktowane jak emerytura w rozumieniu przepisów regulujących wypłatę trzynastej emerytury. Nie mogą więc oni otrzymać dodatkowego świadczenia.

W przypadku trzynastej emerytury decydujący jest stan prawny na konkretny dzień, czyli 31 marca danego roku. Jeżeli w tym dniu seniorowi nie przysługuje prawo do emerytury lub renty lub jest ono zawieszone, to dodatkowe świadczenie nie zostanie wypłacone, nawet jeśli w kolejnych miesiącach sytuacja ta ulegnie zmianie.

