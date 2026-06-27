Spis treści: Ogród a upały. Marnieją nie tylko rośliny, ale też trawnik Jak zabezpieczyć trawnik przed upałami? Tych błędów unikaj

Ogród a upały. Marnieją nie tylko rośliny, ale też trawnik

Zadbany trawnik stanowi wizytówkę ogrodu. Jako pierwszy przyciąga wzrok, stanowi spójne tło dla nasadzeń i łączy przestrzeń w jedną całość. Każdemu właścicielowi przydomowego ogródka zależy więc, aby wyglądał jak najlepiej. Niestety mimo odpowiedniej pielęgnacji istnieją czynniki, które mogą działać na jego niekorzyść. Jego kondycję i wygląd mogą pogarszać m.in. upały. Powodują intensywne parowanie wody z gleby i liści, co prowadzi do przesuszenia i żółknięcia murawy. Aby zmniejszyć ryzyko takich następstw należy wiedzieć, jak obchodzić się z trawnikiem w czasie panowania wysokich temperatur. Patentami na ochronę trawnika przed żółknięciem latem podzielił się w sieci pewien ogrodnik.

W gorące dni nawożenie trawnika jest stanowczo odradzane. Środki chemiczne mogą wówczas palić murawę 123RF/PICSEL

Jak zabezpieczyć trawnik przed upałami? Tych błędów unikaj

W mediach społecznościowych można znaleźć wiele ogrodniczych porad i trików. Tymi dotyczącymi szczególnie trawnika dzieli się m.in. Kamil Trawczyński, prowadzący profil o nazwie "Pan Trawczyński". W zeszłym roku zamieścił on rolkę, w której wyjaśnił co robić, aby trawnik przetrwał temperatury powyżej 30 st. C.

- Upały dają się we znaki nie tylko ludziom, ale też… trawnikom️.

Zobacz trzy rzeczy, które koniecznie musisz zrobić, żeby Twój trawnik przetrwał 30+ stopni C bez żółtych plam i stresu wodnego!

Podlewanie, koszenie i jeden częsty błąd, którego lepiej unikać - czytamy na profilu Pan Trawczyński.

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Ekspert radzi, aby latem przestrzegać trzech zasad w pielęgnacji trawnika.

Podlewaj tylko rano, do godziny 9.00. W upały parowanie jest ogromne, podlewaj wcześnie, żeby woda dotarła do korzeni, a nie wyparowywała.

Nie koś zbyt nisko, ustaw o jeden stopień wyżej niż zwykle. Cień liści ochroni glebę przed wysychaniem.

W upały zrezygnuj z nawożenia. Nawóz może spalić trawnik przy +30 st. C, poczekaj na chłodniejsze dni lub deszcz - czytamy w rolce na Instagramie.





Odcinek 6 INTERIA.PL