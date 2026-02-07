Czym dokarmiać ptaki zimą?

Wybór pokarmu, który wsypujemy do karmnika, nie może być przypadkowy. Zepsuta, zbyt słona czy po prostu nieprzeznaczona dla ptaków żywność może być dla nich bardzo niebezpieczna, a jej spożycie skończyć się chorobą.

Idealny pokarm dla ptaków to np.:

słonecznik niesolony, łuskany, lub w łupinie, który jest bogaty w tłuszcze, białka i minerały,

ziarna zbóż - pszenica, kukurydza, sezam, siemię lniane czy owies. Można je nieco rozdrobnić,

owoce - jabłka, gruszki, banany, rodzynki. W czasie silnych mrozów lepiej jednak z nich zrezygnować, bo zawierają mnóstwo wody i szybko zamarzają,

gotowane warzywa - niesolone, nieprzyprawione i pokrojone na drobne kawałki (np. marchew, ziemniaki, buraki),

orzechy nieprażone - laskowe, włoskie i ziemne. Można je lekko rozdrobnić.

Ptaki lubią także tłuszcz zwierzęcy, np. słoninę lub zalane nim nasiona i orzechy. Możemy je dostać np. w formie tzw. zimowych kul. Takie kule nie powinny jednak wisieć zbyt długo (najlepiej do dwóch tygodni), bo zjełczałe mogą zaszkodzić ptakom.

Niezależnie od pory roku warto również stworzyć ptakom w ogrodzie oazę i zasadzić krzewy owocowe, na których przez jesień i zimę utrzymywać się będą owoce stanowiące dla nich pokarm. Może to być np.:

bez koralowy

jarząb pospolity

dereń

dzika róża

bez czarny

kalina koralowa

głóg

tarnina.

Najpiękniej wyglądać jednak będą trzy krzewy o intensywnie czerwonych owocach. Ptaki je uwielbiają!

Trzy piękne krzewy o czerwonych owocach. Żywy karmnik dla ptaków

Dbając o ptaki, a przy okazji także o wygląd ogrodu, warto zasadzić w nim ostrokrzew - jego jaskrawe, czerwone jagody utrzymują się przez całą zimę.

Ostrokrzew to zimozielony krzew lubiący półcieniste, osłonięte od wiatru stanowiska oraz żyzne, przepuszczalne gleby o odczynie lekko kwaśnym (pH 5,5-6,5). Najlepiej sadzić go wiosną lub wczesną jesienią, zapewniając stałą umiarkowaną wilgotność podłoża. Dobrze znosi formowanie (najlepiej w środku lata). Młode okazy wymagają okrycia na zimę. Owoce wytwarzają tylko rośliny żeńskie, więc warto posadzić obok osobnik męski dla zapylania.

Dobrą propozycją jest także berberys, zachwycający zimą intensywnymi, czerwonymi jagodami. Jest odporny na mróz i suszę, dlatego świetnie sprawdza się w trudniejszych warunkach.

Berberys to mało wymagający, mrozoodporny krzew, idealny na słoneczne stanowiska z przepuszczalną, lekko kwaśną glebą. Preferuje suszę i dobrze znosi cięcie i zanieczyszczenia, co czyni go doskonałymi na żywopłoty. Najlepszy termin sadzenia to jesień lub wczesna wiosna.

Wzrok ludzi i ptaków przyciąga także ognik szkarłatny, który zimą jest prawdziwą gwiazdą ogrodu. Jego czerwone, pomarańczowe i żółte jagody utrzymują się aż do wiosny.

Ognik szkarłatny to prawdziwa ozdoba ogrodu ZOFIA BAZAK East News

Ognik szkarłatny to zimozielony krzew o dekoracyjnych owocach, idealny na żywopłoty lub przy ścianach. Preferuje słoneczne, osłonięte od wiatru stanowiska oraz żyzne, przepuszczalne gleby. Jest odporny na suszę i dobrze znosi cięcie.

