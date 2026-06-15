Trzy łyżki dodaj do szufladki. Airfryer będzie czyściutki i bez zapachu
Airfryer, czyli beztłuszczowa frytkownica, przebojem wbiła się do naszych domów. Nic dziwnego, że te drobne urządzenia zyskały na popularności, bo wystarczy chwila, aby przygotować nie tylko frytki, ale cały obiad w mgnieniu oka. Czy są jakieś minusy? Airfryera trzeba od czasu do czasu czyścić, ponieważ jeśli tego nie zrobimy, nie będzie spełniał należycie swojej funkcji. Jak to zrobić?
Spis treści:
- Jak umyć airfryera w środku?
- Przypalony tłuszcz w airfryerze? Tak się go pozbędziesz
- Zapach nie do zniesienia? Oto jak się pozbędziesz odoru
- Pamiętaj o regularności: airfryer będzie czysty
Jak umyć airfryera w środku?
Czyszczenie frytkownicy beztłuszczowej nie jest trudne, ale trzeba to robić często - najlepiej po każdym użyciu. Wtedy nie będziemy narażeni na szorowanie, a ewentualne zabrudzenia nie będą gromadzić się w zakamarkach. Czasami wystarczy przetarcie go ściereczką, gąbką albo ręcznikiem papierowym.
Z racji tego, że szufladę można wyciągnąć, tę część można myć pod bieżącą wodą albo w zmywarce - o ile producent urządzenia dopuszcza taką ewentualność. Pamiętajmy, że czyszczenie airfryera powinno odbywać się wyłącznie wtedy, kiedy urządzenie jest ostudzone oraz odłączone od prądu.
Przypalony tłuszcz w airfryerze? Tak się go pozbędziesz
Jeśli konwencjonalne metody zawodzą, czas na wypróbowanie innych, które pomogą naszemu airfryerowi znów być czystym. Wystarczy do misy urządzenia nalać niewielką ilość wody wraz z odrobiną płynu do mycia naczyń, a później ustawić urządzenie na 5 minut na 200 stopni. Po tym czasie, para i woda z detergentem powinny rozpuścić zabrudzenia. Brudną wodę wystarczy wylać, a wnętrze przetrzeć suchą ścierką bądź ręcznikiem papierowym.
Zapach nie do zniesienia? Oto jak się pozbędziesz odoru
W airfryerze można piec wszystko, nawet ryby. Niestety, ich przygotowywanie może pozostawić zapach, który będzie we wnętrzu urządzenia jeszcze długo. Można również pozbyć się nieprzyjemnego odoru i to w szybki sposób. Do misy airfryera wystarczy wlać szklankę wody i trzy łyżki octu, a następnie podgrzać przez kilka minut. Jeśli specyfik jest dla naszego nosa zbyt rażący, można zastąpić go sokiem z cytrusów, a najlepiej z cytryny.
Pamiętaj o regularności: airfryer będzie czysty
Co jeszcze można zrobić, aby airfryer był czysty? Wcale nie musimy być narażeni na jego żmudne czyszczenie, ponieważ można sobie oszczędzić sporo pracy. W jaki sposób? Wystarczy skorzystać ze specjalnych wkładów, które zminimalizują brudzenie się airfryera. Można skorzystać z papierowych akcesoriów albo silikonowych (te ostatnie są wielorazowego użytku i bardzo łatwo można utrzymać je w czystości.
O czym trzeba jeszcze pamiętać? Kiedy airfryer jest jeszcze ciepły, ale nie gorący, wystarczy odłączyć go od zasilania oraz ręcznikiem papierowym przecierać grzałki i wnętrze urządzenia, które może szybko być pokryte tłuszczem.
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