Spis treści: Jak umyć airfryera w środku? Przypalony tłuszcz w airfryerze? Tak się go pozbędziesz Zapach nie do zniesienia? Oto jak się pozbędziesz odoru Pamiętaj o regularności: airfryer będzie czysty

Jak umyć airfryera w środku?

Czyszczenie frytkownicy beztłuszczowej nie jest trudne, ale trzeba to robić często - najlepiej po każdym użyciu. Wtedy nie będziemy narażeni na szorowanie, a ewentualne zabrudzenia nie będą gromadzić się w zakamarkach. Czasami wystarczy przetarcie go ściereczką, gąbką albo ręcznikiem papierowym.

Z racji tego, że szufladę można wyciągnąć, tę część można myć pod bieżącą wodą albo w zmywarce - o ile producent urządzenia dopuszcza taką ewentualność. Pamiętajmy, że czyszczenie airfryera powinno odbywać się wyłącznie wtedy, kiedy urządzenie jest ostudzone oraz odłączone od prądu.

Przypalony tłuszcz w airfryerze? Tak się go pozbędziesz

Woda plus ocet pomoże doczyścić airfryera 123RF/PICSEL

Jeśli konwencjonalne metody zawodzą, czas na wypróbowanie innych, które pomogą naszemu airfryerowi znów być czystym. Wystarczy do misy urządzenia nalać niewielką ilość wody wraz z odrobiną płynu do mycia naczyń, a później ustawić urządzenie na 5 minut na 200 stopni. Po tym czasie, para i woda z detergentem powinny rozpuścić zabrudzenia. Brudną wodę wystarczy wylać, a wnętrze przetrzeć suchą ścierką bądź ręcznikiem papierowym.

Zapach nie do zniesienia? Oto jak się pozbędziesz odoru

W airfryerze można piec wszystko, nawet ryby. Niestety, ich przygotowywanie może pozostawić zapach, który będzie we wnętrzu urządzenia jeszcze długo. Można również pozbyć się nieprzyjemnego odoru i to w szybki sposób. Do misy airfryera wystarczy wlać szklankę wody i trzy łyżki octu, a następnie podgrzać przez kilka minut. Jeśli specyfik jest dla naszego nosa zbyt rażący, można zastąpić go sokiem z cytrusów, a najlepiej z cytryny.

Pamiętaj o regularności: airfryer będzie czysty

Co jeszcze można zrobić, aby airfryer był czysty? Wcale nie musimy być narażeni na jego żmudne czyszczenie, ponieważ można sobie oszczędzić sporo pracy. W jaki sposób? Wystarczy skorzystać ze specjalnych wkładów, które zminimalizują brudzenie się airfryera. Można skorzystać z papierowych akcesoriów albo silikonowych (te ostatnie są wielorazowego użytku i bardzo łatwo można utrzymać je w czystości.

O czym trzeba jeszcze pamiętać? Kiedy airfryer jest jeszcze ciepły, ale nie gorący, wystarczy odłączyć go od zasilania oraz ręcznikiem papierowym przecierać grzałki i wnętrze urządzenia, które może szybko być pokryte tłuszczem.

Poznaj sprawdzone triki na sprzątanie i porządkowanie przestrzeni bez stresu. Od praktycznych porad po szybkie metody na czysty i przytulny dom. Więcej wskazówek znajdziesz na kobieta.interia.pl/porady

Sprzątanie nigdy nie było prostsze i przyjemniejsze Canva Pro INTERIA.PL





Siedem milionów tulipanów i innych kwiatów. Holenderski ogród przyciąga tłumy turystów © 2026 Associated Press