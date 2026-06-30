Bagry

Bagry to zbiornik wodny w Krakowie, powstały w wyniku zatopienia wyrobisk żwirowni. Znajduje się na terenie Płaszowa i jest jednym z większych zbiorników wodnych w granicach miasta.

Zalew powstał dopiero w 1945 roku - wcześniej na jego terenie znajdowały się wyrobiska, w których pracowali więźniowie z obozu Baudienst nr 108. Obóz zlikwidowano, ale pompy wciąż odprowadzały napływającą wodę do Wisły. Wycofując się z Krakowa, Niemcy wyłączyli je i woda przykryła wyrobisko, zalewając zresztą także pozostałą infrastrukturę np. koparki czy wagoniki, które do dziś znajdują się na dnie. Na pamiątkę, zalew nazwano Bagrami, od niemieckiego słowa Bagger, które oznacza koparkę.

Dziś Bagry to jedno z najpopularniejszych miejsc w Krakowie, gdzie latem mieszkańcy i goście szukają ochłody i ulgi od upału oraz kontaktu z naturą. Nic dziwnego, poza wodą mamy tu brzegi porośnięte szuwarem trzcinowym i pałkowym, co stwarza warunki do gniazdowania pięknych ptaków wodnych. Z płazów notowano traszkę zwyczajną, kumaka nizinnego, rzekotkę drzewną, żabę jeziorkową czy żabę trawną, a z gadów - jaszczurkę żyworódkę i zaskrońca. Zalew jest też zarybiony, a w 2002 roku odkryto nawet meduzy słodkowodne. Naturalnie występują też małże.

Na terenie zalewu znajduje się bezpłatne, strzeżone w okresie wakacji kąpielisko, trzy przystanie wodne oraz wypożyczalnia sprzętu wodnego. Na obrzeżach zalewu znajdują się również dzikie plaże, a dzieci mogą skorzystać z osiedlowego placu zabaw.

Kryspinów i okoliczne lasy

Ulgę od upału mieszkańcy Krakowa znajdą też w Kryspinowie. To wieś w gminie Liszki, tuż przy zachodniej granicy Krakowa, której największą atrakcją jest Zalew Na Piaskach, zwany też Kryspinowskim lub po prostu Kryspinowem.

Obiekt czynny jest od 8:00 do 22:00. Letnie Kąpielisko Strzeżone czynne jest w dni słoneczne od czerwca do sierpnia, w godzinach od 10:00 do 18:00.

Zalew Kryspinów leży zaledwie 12 km od centrum miasta i oferuje sporo atrakcji zarówno dla miłośników wodnych aktywności, jak i osób szukających spokoju, relaksu i zieleni. Nieopodal zalewu znajduje się Bielańsko - Tyniecki Park Krajobrazowy - osoby, które będą chciały odpocząć od piasku i wody, mogą wybrać się na spacer w otoczeniu drzew.

Zalew Kryspinów to nie tylko plaża, ale także bliskość przyrody i lasów SZYMON KORTA / POLSKA PRESS East News

Podziemia Rynku i krakowskie muzea

Przyjemny chłód znajdziemy też w zgoła odmiennym miejscu - Podziemiach Rynku Głównego, będących oddziałem Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Zajmują one powierzchnię ponad 6 tys. m2, z czego rezerwat archeologiczny - blisko 4 tys. m2.

W Podziemiach znajduje się zarówno stała, jak i czasowa ekspozycja. Ta pierwsza to multimedialne widowisko - podróż w czasie, pozwalające poczuć atmosferę panującą na średniowiecznym rynku. Podczas zwiedzania turystom towarzyszą np. odgłosy gwaru targu czy płonących zabudowań. Muzeum pozwala więc doskonale wczuć się w atmosferę Krakowa sprzed siedmiuset lat. Niektóre eksponaty można też zobaczyć w trójwymiarze.

Dobrym sposobem na ucieczkę od upałów są też odwiedziny w innych muzeach Krakowa - miasto ma ich mnóstwo, a w większości z nich spędzić możemy nawet kilka godzin, przeczekując najgorętsze godziny.

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