Spis treści: Groszek pachnący Goździki Tuberoza wonna

Groszek pachnący

Groszek pachnący (Lathyrus odoratus L.) kojarzy się raczej z wiejskimi ogrodami niż z balkonami, tymczasem można uprawiać go w doniczce (sprawdziłam). Jeśli wysiejemy ziarna różnych kolorów, to latem i jesienią będzie zdobił balkony wieloma kolorami, a przy tym wspaniale pachnie. Roślina lubi słońce, więc niezadaszone balkony nie są jej straszne. Należy jednak pamiętać o częstym podlewaniu, bo groszek pachnący lubi wilgoć. To dobry wybór na balkony z barierkami - stawiam doniczkę na płytkach, a roślina pnie się dzięki swoim wąsom po metalowych elementach, która stanowią dla niej rusztowanie. Jeśli będziemy pamiętać o usuwaniu przekwitłych kwiatów, to roślina może kwitnąć nawet osiem tygodni.

Kwiaty intensywnie pachną i wyglądają jak drobne motylko

Goździki

Goździki na balkonie to zapewne mniejsze zaskoczenie niż groszek pachnący, bo już od pewnego czasu można je spotkać w sklepach i na parapetach bloków. Roślina lubi słoneczne stanowiska, toteż dobrze czuje się na balkonach. Jeśli zależy nam nie tylko na wspaniałym kolorze kwiatów (goździki pod względem intensywności i nasycenia barw mają wiele do zaproponowania), ale również zapachu najlepiej zwrócić uwagę na odmianę ogrodową (Dianthus caryophyllus) znaną z korzennego aromatu oraz na goździki brodate (Dianthus barbatus), które pachną słodko.

Tuberoza wonna

O ile groszek i goździki to gwarancja delikatnego zapachu podczas relaksu na balkonie, o tyle tuberoza to oszałamiająca woń, którą przy otwartym oknie poczujesz w całym domu. Roślina nie bez powodu wykorzystywana do produkcji perfum pachnie zachwycająco, w dodatku jej kwiaty, liście, cały pokrój przywołują na język słowa "szlachetna" i "elegancka". Roślina pochodząca z Meksyku lubi słońce, więc doskonale czuje się na balkonie. Pod warunkiem że ma lekko wilgotną glebę. Tuberoza wonna (Polianthes tuberosa) to roślina cebulowa, toteż na zimę wyjmujemy cebulki z ziemi i przechowujemy w suchym, chłodnym miejscu. Według informacji z w sklepach ogrodniczych tuberoza może osiągać pół metra wysokości (moja ma metr, a kwiatostany mierzą 30 centymetrów).

Tuberoza pięknie pachnie i wspaniale się prezentuje

