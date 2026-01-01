Woda z cytryną

Listę oczyszczających napojów, które pozwolą nam przetrwać pierwsze dni stycznia otwiera ciepła woda z dodatkiem soku z cytryny. Ten naturalny napój nie tylko błyskawicznie pobudza organizm do pracy, ale dodatkowo pomaga pozbyć się szkodliwych substancji przemiany materii oraz dostarcza witamin i antyoksydantów, które hamują rozwój wolnych rodników.

Woda z cytryną dodatkowo wzmacnia odporność, obniża ciśnienie krwi, zmniejsza ryzyko wrzodów żołądka, obniża cholesterol i wzmacnia naczynia krwionośne. Napój ten pozytywnie wpływa również na kondycję skóry - to zasługa kwasu askorbinowego (witaminy C), który dodatkowo wzmacnia także kości, chrząstki i zęby.

Wodę z cytryną warto pić przez cały dzień, ale jej pozytywny wpływ odczujemy najmocniej, gdy będziemy spożywać ją na czczo.

Woda kokosowa

Woda kokosowa to prawdziwy eliksir młodości, gwarantujący nie tylko świetne samopoczucie i spory zastrzyk energii, ale również zdrowie. Napój ten uważany jest za naturalny izotonik, który doskonale nawadnia i orzeźwia, dostarcza elektrolitów, witamin i składników mineralnych, przywracając jednocześnie równowagę w organizmie. Woda kokosowa składa się wprawdzie w większości z wody (95 proc.), ale w 100 g tego produktu znajdziemy również:

3,71 g węglowodanów,

0,2 g tłuszczu,

1 gram błonnika,

sód (105 mg/100 g),

potas (250 mg/100 g),

wapń (24 mg/100 g),

magnez (25 mg/100 g).

Woda kokosowa to również żelazo, fosfor, witamina C oraz witaminy z grupy B.

WAŻNE: Przeciwskazaniem do picia wody kokosowej jest nadciśnienie tętnicze oraz alergia na kokos.

Sok z selera naciowego

Noworoczny poranek warto zacząć również od wypicia soku z selera naciowego. Ma on wiele właściwości zdrowotnych, ale znany jest głównie z tego, że:

nawadnia - w 100 gramach selera naciowego jest nawet 90 gramów wody,

działa przeciwzapalnie,

wzmacnia odporność,

zmniejsza ryzyko miażdżycy i cukrzycy typu B,

jest cennym źródłem żelaza, magnezu, cynku, witaminy C i witamin z grupy B oraz flawonoidów,

zmniejsza stres,

ma działanie moczopędne,

przyspiesza przemianę materii i wspiera przyswajanie składników odżywczych z pożywienia.

Badania wykazały, że sok z selera nie tylko przyspiesza przemianę materii i zmniejsza ryzyko rozwoju zaparć, ale dodatkowo stymuluje wydzielanie żółci, wspomaga trawienie tłuszczy i wspiera funkcjonowanie wątroby. Sok jest doskonałym źródłem błonnika, który daje szybkie uczucie sytości i pozwala unikać podjadania. Regularne spożywanie soku z selera pobudza więc metabolizm i pomaga zrzucić zbędne kilogramy.

Seler naciowy oczyszcza organizm z toksyn 123RF/PICSEL

Przeważająca większość dietetyków zaleca picie soku z selera rano, na czczo, najlepiej 15-30 minut przed pierwszym posiłkiem.

WAŻNE: Seler naciowy jest bogaty w szczawiany, dlatego nie powinny go spożywać osoby cierpiące na zapalenie pęcherza. Napój ten nie jest także zalecany kobietom w ciąży.

