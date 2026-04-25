Temperatura ma znaczenie

Zacznijmy od tego, że temperatura wody, którą myjemy podłogę, ma większe znaczenie niż sądzimy. Powinna być ona dostosowana do czyszczonej nawierzchni, ciepła lub letnia. Im wyższa temperatura wody, tym lepsze będą efekty naszej pracy, szczególnie jeśli podłogi są mocno zabrudzone.

Wodę o wyższej temperaturze z powodzeniem możemy zastosować do mycia matowych płytek i kafli, gresów, polerowanego betonu czy kamienia naturalnego. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie podłogi nadają się do mycia ciepłą wodą. Nie należy jej stosować choćby do drewnianych parkietów, a przed pierwszym myciem podłogi należy zawsze zapoznać się z zaleceniami producenta w tej kwestii.

Ocet zapobiegnie smugom

Choć w sklepach nie brakuje płynów i profesjonalnych środków do mycia podłóg, to bezpieczną, ekologiczną, tanią i co ważne skuteczną alternatywą dla nich jest ocet. Aby przygotować skuteczny płyn na bazie octu, należy rozcieńczyć go z wodą w proporcji 30 ml octu na 1 l ciepłej wody. Taki płyn z powodzeniem możemy stosować choćby do mycia paneli laminowanych, ale nie powinniśmy go używać do podłóg i parkietów drewnianych oraz tych z kamienia.

Płyn na bazie octu nie tylko skutecznie usuwa zabrudzenia i działa antybakteryjnie, ale zapobiega także powstawaniu smug.

Odkurzanie przed myciem to podstawa

Aby podłogi w domu były perfekcyjnie czyste, powinniśmy przed myciem dokładnie je odkurzyć. To tak naprawdę najważniejszy krok, który zapobiegnie rozmazywaniu brudu. Warto zastosować tzw. "ósemkę" i myć podłogi, wykonując mopem ruchy w kształcie ósemki - pomaga to zebrać brud, zamiast go roznosić.

To mycia podłóg doskonale sprawdzi się mop lub ściereczki z mikrofibry, które dobrze zbierają kurz, brud i nie pozostawiają przemoczonej podłogi.

