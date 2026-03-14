Spis treści: Emerytura w Polsce: Co warto wiedzieć? Od czego zależy wysokość emerytury? Trzy rzeczy, które musisz wiedzieć przed emeryturą

Emerytura w Polsce: Co warto wiedzieć?

Polski system emerytalny, określany przez Ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych upoważnia do otrzymywania emerytury seniorów, którzy ukończyli 60 (w przypadku kobiet) i 65 lat (w przypadku mężczyzn) i mogą udowodnić minimalny, wymagany staż pracy.

Jeśli chodzi o sam proces przyznawania emerytury, to osób urodzonych przed 1949 rokiem obowiązują świadczenia emerytalne oparte na zasadach sprzed wprowadzonej reformy w 1999 roku, a osób urodzonych po 1949 roku - świadczenia rozdzielone na dwa systemy. Część środków trafiała bowiem na konto indywidualne prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a część uzyskiwał Otwarty Fundusz Emerytalny.

Od 2014 roku OFE stał się opcją dobrowolną - wciąż można z niego korzystać, ale nie ma już takiego obowiązku.

Od czego zależy wysokość emerytury?

Wysokość emerytury zależy od kwoty zwaloryzowanych składek na koncie ubezpieczonego oraz:

zwaloryzowanego kapitału początkowego,

środków zapisanych na subkoncie,

średniego dalszego trwania życia.

Środki odprowadzane na konto, podlegające kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są waloryzowane. Wskaźnik waloryzacji ogłaszany jest zawsze przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Choć według prawa emerytalnego, wystarczy już 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn, by móc mianować się szczęśliwym emerytem, to nie brakuje osób, które pracują dłużej, by uzyskać wyższe świadczenie - Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że z roku na rok wypłaca coraz wyższe emerytury. Z danych wynika, że aż 91 tysięcy Polaków otrzymuje emeryturę w wysokości powyżej 10 tysięcy złotych. Są jednak rekordziści, których świadczenia są jeszcze wyższe. Mimo to, eksperci przestrzegają przed zbytnim optymizmem. Po pierwsze, nie brakuje seniorów, których emerytury są skrajnie niskie, a obecni czterdziestolatkowie nie otrzymają na emeryturze świadczenia większego niż połowa ich pensji.

Eksperci zachęcają więc do zgłębiania wiedzy o polskim systemie emerytalnym, a przyszłych emerytów - do dłuższej pracy.

Trzy rzeczy, które musisz wiedzieć przed emeryturą

Emerytura to twoje prawo, ale nie obowiązek

Nie wszyscy seniorzy pamiętają, że wiek emerytalny to tylko minimalna granica i nie wymusza na pracowniku obowiązku przejścia na emeryturę. Moment ten wpływa na wysokość świadczenia oraz komfort życia po zakończeniu pracy, więc warto go dobrze przemyśleć.

Wysokość emerytury zależy m.in. od długości pracy, zgromadzonego kapitału i dalszej długości życia. Im dłużej pracujemy, tym wyższa emerytura. ZUS przekonuje, że praca dłuższa o rok może zwiększyć świadczenie nawet o 8 proc.!

W ostatnich latach jesteś pracownikiem chronionym

Pracownicy, którym do wieku emerytalnego brakuje nie więcej niż cztery lata, objęci są już ochroną przed zwolnieniem. Mogą więc spokojnie i bez stresu kontynuować pracę aż do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Wylicz wcześniej swoje świadczenie

Przed przejściem na emeryturę warto skorzystać z kalkulatora emerytalnego lub doradcy w ZUS, by dokładnie wyliczyć swoje przyszłe świadczenie i nie przeżyć niemiłej niespodzianki.

