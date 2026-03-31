Trzy sposoby na "łyse placki". Zapełnią pustą przestrzeń na 30 lat

Tomasz Hirkyj

"Łyse placki" w ogrodzie to problem, który często ujawnia się wiosną. Trzeba przyznać jedno: puste przestrzenie atrakcyjnie nie wyglądają, ale nie musimy podziwiać wybrakowanej rabaty, ponieważ można je uzupełnić. Do tego celu najlepiej sięgnąć po rośliny do zadań specjalnych, ponieważ szybko rosną, pięknie wyglądają i szybko uzupełnią ubytki w ogrodzie.

Obfite kępy pomarańczowych liliowców z długimi łodygami i wąskimi liśćmi w nasłonecznionym ogrodzie.
Zapomnij o "łysych plackach" w ogrodzie. Oto rośliny do zadań specjalnych

Spis treści:

  1. Liliowiec: kwiaty jednego dnia
  2. Funkie tam, gdzie jest niedobór światła
  3. Lawenda zwabi rój pożytecznych owadów

Liliowiec: kwiaty jednego dnia

Kępy intensywnie pomarańczowych liliowców o długich, wąskich liściach rosnące gęsto przy krawędzi chodnika, w otoczeniu zielonych bylin i traw.
Liliowiec zachwyca ogromem kwiatów. Niestety, są nietrwałe

Liliowce to bardzo wdzięczne rośliny. Szybko rosną, osiągają dwa metry wysokości i błyskawicznie zapełniają puste metry kwadratowe pustych przestrzeni. Liliowce są roślinami długowiecznymi, ponieważ - przy dobrej pielęgnacji - mogą w jednym miejscu rosnąć i cieszyć oko nawet przez 30 lat. Instrukcja obsługi liliowca? Jest banalna. Młode egzemplarze wymagają umiarkowanego podlewania, ale później nie jest to absolutnie wymagane, ponieważ kępiasta roślina ma głęboki system korzeniowy. Jeśli dodamy sporadyczne nawożenie, to osiągniemy sukces - pomiędzy liśćmi wyrosną długie łodygi zakończone kwiatami. Niestety, ten najbardziej dekoracyjny element jest nietrwały, ponieważ w pełnej krasie jest tylko jeden dzień, za to kwiatów jest zawsze bardzo dużo, dlatego można podziwiać liliowce nieprzerwanie od maja do września.

Gdzie sadzić liliowce? Wiadomo już, że tam, gdzie mamy wolną i niezagospodarowaną przestrzeń. Najlepiej ta długowieczna roślina czuje się w miejscach nasłonecznionych, gdzie gleba jest próchnicza.

Funkie tam, gdzie jest niedobór światła

soczyste liście funkji o intensywnie zielonym kolorze i białych obrzeżeniach, tworzące gęstą kępę roślinną
Funkie, zwane również hostami, doskonale uzupełnią przestrzeń w cieniu

Czasami wolne miejsce w ogrodzie to wynik niedostatecznej ilości światła słonecznego. Kiedy w ogrodzie panuje półcień, trudno się spodziewać, że coś efektownego wyrośnie. Dlatego z pomocą przychodzi funkia, czyli roślina do zadań specjalnych. Dobrze znosi braki słońca oraz wysoką wilgotność, za to szybko rośnie, pokrywa się dużymi liśćmi (o dekoracyjnych przebarwieniach i obrzeżach), a nawet kwitnie (choć nie oszałamiająco).

Funkie uznawana są za rośliny łatwe w uprawie, a na dodatek nie mają zbyt wielu wymagań pielęgnacyjnych. Jedyne, czego potrzebują, to żyzną i wilgotną glebę.

Lawenda zwabi rój pożytecznych owadów

Gęste łodygi lawendy z licznymi fioletowymi kwiatami na tle rozmytego, jasnego podłoża.
Lawenda odstrasza szkodniki, takie jak kleszcze i komary

Ogród jest skąpany w pełnym słońcu i nic nie chce w nim rosnąć? Lawenda sprawdzi się tam idealnie. Dlaczego? Szybko rośnie, nie ma wielu wymagań, a na dodatek ogród będzie wyglądał jak z katalogu. Lawenda ma o wiele więcej zasług - masowo kwitnie, przepięknie pachnie i odstrasza szkodniki: komary, kleszcze, mole i muszki. Czego chcieć więcej? Jedynie tego, aby zaopatrzyć się w krzaczki lawendy.

Czego nam potrzeba, aby lawenda dobrze u nas rosła? Przede wszystkim ogromnej dawki promieni słonecznych, przepuszczalnej, wapniowej gleby oraz corocznego przycinania.

Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami
Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobamiCanva ProINTERIA.PL
"Ewa gotuje": Tomahawk ze schabuPolsat

Najnowsze