Liliowiec: kwiaty jednego dnia

Liliowce to bardzo wdzięczne rośliny. Szybko rosną, osiągają dwa metry wysokości i błyskawicznie zapełniają puste metry kwadratowe pustych przestrzeni. Liliowce są roślinami długowiecznymi, ponieważ - przy dobrej pielęgnacji - mogą w jednym miejscu rosnąć i cieszyć oko nawet przez 30 lat. Instrukcja obsługi liliowca? Jest banalna. Młode egzemplarze wymagają umiarkowanego podlewania, ale później nie jest to absolutnie wymagane, ponieważ kępiasta roślina ma głęboki system korzeniowy. Jeśli dodamy sporadyczne nawożenie, to osiągniemy sukces - pomiędzy liśćmi wyrosną długie łodygi zakończone kwiatami. Niestety, ten najbardziej dekoracyjny element jest nietrwały, ponieważ w pełnej krasie jest tylko jeden dzień, za to kwiatów jest zawsze bardzo dużo, dlatego można podziwiać liliowce nieprzerwanie od maja do września.

Gdzie sadzić liliowce? Wiadomo już, że tam, gdzie mamy wolną i niezagospodarowaną przestrzeń. Najlepiej ta długowieczna roślina czuje się w miejscach nasłonecznionych, gdzie gleba jest próchnicza.

Funkie tam, gdzie jest niedobór światła

Czasami wolne miejsce w ogrodzie to wynik niedostatecznej ilości światła słonecznego. Kiedy w ogrodzie panuje półcień, trudno się spodziewać, że coś efektownego wyrośnie. Dlatego z pomocą przychodzi funkia, czyli roślina do zadań specjalnych. Dobrze znosi braki słońca oraz wysoką wilgotność, za to szybko rośnie, pokrywa się dużymi liśćmi (o dekoracyjnych przebarwieniach i obrzeżach), a nawet kwitnie (choć nie oszałamiająco).

Funkie uznawana są za rośliny łatwe w uprawie, a na dodatek nie mają zbyt wielu wymagań pielęgnacyjnych. Jedyne, czego potrzebują, to żyzną i wilgotną glebę.

Lawenda zwabi rój pożytecznych owadów

Ogród jest skąpany w pełnym słońcu i nic nie chce w nim rosnąć? Lawenda sprawdzi się tam idealnie. Dlaczego? Szybko rośnie, nie ma wielu wymagań, a na dodatek ogród będzie wyglądał jak z katalogu. Lawenda ma o wiele więcej zasług - masowo kwitnie, przepięknie pachnie i odstrasza szkodniki: komary, kleszcze, mole i muszki. Czego chcieć więcej? Jedynie tego, aby zaopatrzyć się w krzaczki lawendy.

Czego nam potrzeba, aby lawenda dobrze u nas rosła? Przede wszystkim ogromnej dawki promieni słonecznych, przepuszczalnej, wapniowej gleby oraz corocznego przycinania.

