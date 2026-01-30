Trzynasta i czternasta emerytura

Trzynasta emerytura to dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, które otrzymują wszyscy emeryci i renciści, niezależnie od wysokości zasadniczego świadczenia. Trzynastka wypłacana jest seniorom od 2019 roku, w kwietniu, już po waloryzacji marcowej. Wypłatą trzynastki zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Trzynasta emerytura wypłacana jest automatycznie - nie trzeba składać żadnego wniosku.

Czternasta emerytura to dodatkowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, wypłacone po raz pierwszy w 2021 roku. Początkowo miało być jednorazowym dodatkiem i przejawem troski o sytuację materialną polskich seniorów, ale rząd poinformował, że zostanie wprowadzone na stałe.

Czternasta emerytura przysługuje:

emerytom otrzymującym emerytury (pomostowe, okresowe kapitałowe i częściowe),

rencistom i inwalidom wojennym,

inwalidom wojskowym,

odbierającym rodzicielskie świadczenia uzupełniające (Emerytura Mama 4+),

cywilnym niewidomym,

ofiarom działań wojskowych,

świadczeniobiorcom nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

osobom będącym na zasiłku przedemerytalnym,

emerytom i rencistom służb mundurowych i wojskowych.

Według wstępnych założeń, w 2026 roku 13. i 14. emerytura (w pełnej wysokości) wyniosą szacunkowo około 1970-1980 zł brutto (ok. 1800 zł netto), co jest równe przewidywanej minimalnej emeryturze po waloryzacji.

Czternastka to świadczenie pomniejszone na zasadzie złotówka za złotówkę. Minimalna kwota, jaka będzie mogła być wypłacona, wyniesie 50 zł brutto.

Dodatek pielęgnacyjny, czyli 365,91 zł miesięcznie

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom, które ukończyły 75 lat lub są całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji. Nie otrzymają go natomiast osoby przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych dłużej niż dwa tygodnie w miesiącu.

W 2026 roku wysokość dodatku pielęgnacyjnego wynosi 365,91 zł miesięcznie i jest wypłacana razem z emeryturą lub rentą.

Dodatek mieszkaniowy

Seniorzy, którzy mają trudności z opłaceniem kosztów utrzymania mieszkania mogą starać się o dodatek mieszkaniowy. Przysługuje on właścicielom mieszkań, osobom posiadającym spółdzielcze prawo do lokalu, najemcom oraz osobom oczekującym na lokal socjalny lub zamienny. O jego przyznaniu decydują natomiast dochody gospodarstwa domowego, tytuł prawny do lokalu oraz jego powierzchnia - średni miesięczny dochód z trzech miesięcy przed złożeniem wniosku nie może przekraczać 3272,69 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz 2454,52 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

