Problem jest poważny. Według aktualnych szacunków w Polsce na cukrzycę choruje już około 4 milionów osób, a liczba ta stale rośnie. Nie wszyscy są zdiagnozowani, a dodatkowo kolejne miliony obywateli mogą znajdować się w stanie przedcukrzycowym.

Zauważalny wzrost zachorowań nie napawa optymizmem, dlatego warto skupić się na profilaktyce. Eksperci podkreślają, że jednym z najważniejszych elementów pozostaje odpowiednia dieta. Niektóre produkty wyróżniają się szczególnie korzystnym wpływem na metabolizm glukozy, zyskując miano superfoods.

Spis treści: Rośliny strączkowe jako naturalny stabilizator glukozy Cytrusy to słodki smak bez gwałtownych skoków cukru Tłuste ryby morskie - sprzymierzeńcy diety Jogurt grecki to niedoceniany sprzymierzeniec metabolizmu Niepozorny superfood dla diabetyków. Dlaczego warto jeść pomidory?

Rośliny strączkowe jako naturalny stabilizator glukozy

Fasola, soczewica, ciecierzyca i groch należą do najcenniejszych produktów dla osób dbających o stabilny poziom cukru we krwi. Zawierają dużą ilość błonnika, białka roślinnego oraz magnezu. To składniki, które pomagają spowolnić wchłanianie węglowodanów i ograniczają skoki glukozy po posiłku.

Dodatkowo rośliny strączkowe zapewniają długotrwałe uczucie sytości, co ułatwia kontrolę masy ciała. To szczególnie ważne nie z powodu zbliżającego się sezonu bikini. Nadwaga i otyłość należą do głównych czynników zwiększających ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2. Regularne włącznie strączków do diety wspiera więc zarówno codzienną kontrolę glikemii, jak i długofalową profilaktykę chorób metabolicznych.

Warto mieć w spiżarni zapas strączków 123RF/PICSEL

Cytrusy to słodki smak bez gwałtownych skoków cukru

Pomarańcze, cytryny, limonki, mandarynki i grejpfruty kojarzą się w pierwszej kolejności z bogactwem witaminy C, lecz można wymienić znacznie więcej ich zalet. Cytrusy są kolejnym sposobem na dostarczenie ciału błonnika, który spowalnia uwalnianie cukrów do krwioobiegu, dzięki czemu organizm może efektywniej wykorzystywać glukozę jako źródło energii.

Mimo naturalnej słodyczy większość owoców cytrusowych ma niski indeks glikemiczny. To z kolei stawia je w pozycji wartościowej alternatywy dla słodyczy i wysoko przetworzonych przekąsek. Wprowadzając je do diety, warto jednak w pierwszej kolejności skonsultować się z lekarzem. Niektóre owoce, np. grejpfruty, mogą wchodzić w interakcję z lekami.

Tłuste ryby morskie - sprzymierzeńcy diety

Łosoś, makrela, śledź i tuńczyk to przykłady ryb, których jedzenie dostarcza organizmowi cenne kwasy tłuszczowe omega-3. Dlaczego są tak korzystne dla zdrowia? Cechują się działaniem przeciwzapalnym, co z kolei przekłada się na poprawę wrażliwości komórek na insulinę.

Przewlekły stan zapalny w ciele jest bowiem jednym z czynników powiązanych z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej. Dieta bogata w tłuste ryby może przynosić korzyści nie tylko dla serca i układu krążenia, ale również dla stabilnego poziomu cukru.

Tworzenie smacznych potraw z rybami w roli głównej nie jest trudne 123RF/PICSEL

Jogurt grecki to niedoceniany sprzymierzeniec metabolizmu

Fermentowane produkty mleczne odgrywają coraz większą rolę w zdrowym stylu życia i zbilansowanym odżywianiu. Jednym z produktów o najbardziej wszechstronnym działaniu jest jogurt grecki. Zawiera dużo białka, które pomaga kontrolować apetyt i spowalnia tempo opróżniania żołądka. Poziom glukozy po posiłku rośnie stopniowo i nie dochodzi do jego gwałtownych skoków.

Dodatkową zaletą jogurtu greckiego jest obecność bakterii niezbędnych dla zdrowia jelit. Coraz więcej badań wskazuje, że ich dobra kondycja może warunkować prawidłowe funkcjonowanie gospodarki cukrowej organizmu.

Niepozorny superfood dla diabetyków. Dlaczego warto jeść pomidory?

Rzadko trafiają na listy najmodniejszych superfoods, a szkoda. Pomidory są niskokaloryczne i bogate w wiele cennych przeciwutleniaczy, w tym likopen. Pomagają spowalniać proces trawienia i wchłanianie cukrów.

Korzyści zdrowotne można czerpać nie tylko ze świeżych pomidorów. Wartościowym elementem diety może jest również sok pomidorowy, ale pod warunkiem, że nie zawiera dodatku cukru. Podobną ostrożność należy zachować w przypadku keczupów, sosów i innych przetworów pomidorowych, które często zawierają znaczne ilości soli lub substancji słodzących. Czytanie etykiet pozostaje jednym z najważniejszych nawyków osób dbających o prawidłowy poziom glukozy.

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