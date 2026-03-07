Trzynasta emerytura to dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, które otrzymują wszyscy emeryci i renciści, niezależnie od wysokości zasadniczego świadczenia. Trzynastka wypłacana jest seniorom od 2019 roku, w kwietniu, tuż po waloryzacji marcowej. Wypłatą trzynastki zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Trzynasta emerytura wypłacana jest automatycznie - nie trzeba składać żadnego wniosku. Jej wysokość uzależniona jest od inflacji, więc w tym roku na pewno znów wzrośnie. Jaką kwotę otrzymają seniorzy?

Kiedy ZUS wypłaci tegoroczne trzynastki?

Trzynasta emerytura wypłacana jest zawsze w kwocie odpowiadającej najniższej emeryturze. W tym roku wyniesie więc 1978,49 zł brutto.

Wypłata trzynastej emerytury odbędzie się tak jak poprzednio - w kwietniu, a seniorzy otrzymają dodatek wraz ze standardowym przelewem emerytury, czyli 1., 5., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dnia miesiąca. Część osób otrzyma go jednak wcześniej!

Na wcześniejsze przelewy mogą liczyć emeryci, którzy pobierają świadczenia 5. oraz 6. dnia miesiąca. W tym roku 5 kwietnia wypada bowiem w niedzielę, w dodatku w Wielkanoc! Pieniądze trafią więc do seniorów w piątek, 3 kwietnia.

Ta sama zmiana dotyczyć będzie osób pobierających emeryturę 6. dnia miesiąca. 6 kwietnia to wprawdzie poniedziałek, ale w tym roku także święto - Poniedziałek Wielkanocny. Trzecia, kwietniowa zmiana dotyczyć będzie terminu realizowanych przelewów, które planowane są na 25. dzień miesiąca. W kwietniu będzie to bowiem sobota, więc wszystkie wypłaty zrealizowane będą dzień wcześniej, czyli w piątek 24 kwietnia.

Trzynastki 2026: Co jeszcze warto wiedzieć?

Trzynasta emerytura przysługuje osobom, które na dzień 31 marca roku, w którym wypłacane jest świadczenie, mają ustalone prawo do jednego ze świadczeń emerytalno-rentowych, tj. m.in.:

emerytury lub renty w systemie powszechnym,

emerytury lub renty rolników,

emerytury lub renty służb mundurowych,

emerytury pomostowej,

świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego,

renty socjalnej,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,

renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Można otrzymać tylko jedną trzynastkę! W przypadku renty rodzinnej, którą pobiera kilka osób dodatkowe roczne świadczenie pieniężne podlega podziałowi, po równo, pomiędzy wszystkich uprawnionych.

Trzynasta emerytura przysługuje wszystkim uprawnionym w jednakowej wysokości - niezależnie od wysokości pobieranego świadczenia emerytalno-rentowego. Świadczenie to jest wolne od wszelkich potrąceń (np. od zajęć komorniczych) i egzekucji. Nie wlicza się go także do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Od trzynastej emerytury odliczany jest tylko podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne.

