Tuberoza wonna kwitnie w czerwcu. Perłowe kwiaty zniewalają słodkim zapachem

Natalia Jabłońska

Natalia Jabłońska

Słynie ze zjawiskowych, perłowobiałych kwiatów. Tuberoza wonna to prawdziwa dekoracja ogrodu. Warto relaksować się w jej otoczeniu zwłaszcza wieczorem. To właśnie wtedy zaczyna wydzielać słodki zapach.

Tuberoza wonna o białych kwiatach na długich łodygach i wąskich liściach na tle zieleni.
Tuberoza wonna zachwyca cytrusowym aromatem123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Tuberoza wonna. Efektowna ozdoba ogrodu
  2. Słodki zapach. Jak pachnie tuberoza wonna?
  3. Tak zadbasz o tuberozę. Przestrzegaj kilku zasad

Tuberoza wonna. Efektowna ozdoba ogrodu

Ma wyjątkowy zapach i efektowny wygląd. Tuberoza wonna (Polianthes Tuberosa) to prawdziwa dekoracja ogrodu. Jest jednak rośliną dla wprawionych ogrodników, ponieważ nie jest zbyt łatwa w uprawie. Jednak odpowiednia pielęgnacja sprawia, że kwiat zachwyca wyglądem i zapachem. Kwitnie latem - od czerwca do września. Można ją uprawiać zarówno na rabatach, jak i w pojemnikach.

Zobacz również:

Lobelia przylądkowa kwitnie bardzo kolorowo i niemal bez przerwy.
Porady

Pachnie jak perfumy i kwitnie bez przerwy. Lobelia przylądkowa to hit ogrodów

Agnieszka Boreczek
Agnieszka Boreczek

Tuberoza pochodzi z rodziny amarylkowatych. Naturalnie występuje w Meksyku. Dorasta do 60-90 cm wysokości. Jej kwiaty mają do 2,5 cm średnicy i są zebrane w długie, wąskie kwiatostany na szczycie łodygi. Słyną nie tylko z pięknego wyglądu - to właśnie one wydzielają słodki zapach. Tuberoza wonna zachwyca śnieżnobiało-perłowymi kwiatami.

Fot. Tuberoza wymaga jasnego i osłoniętego stanowiska. Fot. 123RF/PICSELTuberoza wymaga jasnego i osłoniętego stanowiska. Fot. 123RF123RF/PICSEL

Warto dodać, że istnieją różne odmiany rośliny, różniące się między sobą kolorami kwiatów, ich kształtem, wielkością, a nawet aromatem. Oto niektóre z nich:

  • Cinderella - ma biało-fioletowe kwiaty,
  • Yellow Baby - o drobnych, żółtych kwiatach,
  • Sensation - o biało-różowych kwiatach,
  • Saphier - o kwiatach w kolorze intensywnego różu i fioletu.

Słodki zapach. Jak pachnie tuberoza wonna?

Tuberoza wonna wydziela intensywny, słodki zapach. Zazwyczaj opisuje się go jako połączenie aromatu jaśminu, róży, wanilii i pomarańczy. Niektórzy wyczuwają w nim z kolei nutę cytrusów i konwalii. Jest na tyle silny, że przyciąga owady takie jak motyle i pszczoły. Ze względu na zapach, roślina jest popularna w produkcji perfum i olejków eterycznych.

Tuberoza bulwiasta nazywana jest także wonną.
Tuberoza słynie z perłowych kwiatów123RF.com123RF/PICSEL

Tak zadbasz o tuberozę. Przestrzegaj kilku zasad

Czas podstawowe zasady uprawy i pielęgnacji tuberozy. Może być uprawiana w pojemnikach i gruncie. Jeżeli jest już w miejscu docelowym należy pamiętać o takich kwestiach jak:

  • odpowiednie stanowisko powinno być słoneczne lub lekko zacienione,
  • roślina musi być osłonięta przed działaniem silnego wiatru,
  • tuberoza wonna preferuje przepuszczalną, lekką glebę o kwaśnym lub obojętnym odczynie,
  • gleba powinna być żyzna,
  • roślina nie przepada za zbyt wilgotnym podłożem.

Aby wydłużyć czas kwitnienia tuberozy, należy na bieżąco usuwać przekwitłe kwiatostany. To zmotywuje ją do wypuszczania nowych kwiatów. Roślina wymaga regularnego podlewania i przycinania, zwłaszcza po kwitnieniu. Prosty zabieg pozwoli zachować jej odpowiedni kształt i pozwoli na wypuszczanie nowych pędów.

W polskim gruncie tuberoza wonna nie zimuje w gruncie. W październiku bulwy należy wykopać i przechowywać w suchym, chłodnym pomieszczeniu (ok. 10 st. C) do następnego sezonu.

Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami
Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobamiCanva ProINTERIA.PL


Polski ogród zachwyca pięknymi roślinamiCzysta PolskaPolsat News

Najnowsze