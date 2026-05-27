Tuberoza wonna. Efektowna ozdoba ogrodu

Ma wyjątkowy zapach i efektowny wygląd. Tuberoza wonna (Polianthes Tuberosa) to prawdziwa dekoracja ogrodu. Jest jednak rośliną dla wprawionych ogrodników, ponieważ nie jest zbyt łatwa w uprawie. Jednak odpowiednia pielęgnacja sprawia, że kwiat zachwyca wyglądem i zapachem. Kwitnie latem - od czerwca do września. Można ją uprawiać zarówno na rabatach, jak i w pojemnikach.

Tuberoza pochodzi z rodziny amarylkowatych. Naturalnie występuje w Meksyku. Dorasta do 60-90 cm wysokości. Jej kwiaty mają do 2,5 cm średnicy i są zebrane w długie, wąskie kwiatostany na szczycie łodygi. Słyną nie tylko z pięknego wyglądu - to właśnie one wydzielają słodki zapach. Tuberoza wonna zachwyca śnieżnobiało-perłowymi kwiatami.

Tuberoza wymaga jasnego i osłoniętego stanowiska.

Warto dodać, że istnieją różne odmiany rośliny, różniące się między sobą kolorami kwiatów, ich kształtem, wielkością, a nawet aromatem. Oto niektóre z nich:

Cinderella - ma biało-fioletowe kwiaty,

Yellow Baby - o drobnych, żółtych kwiatach,

Sensation - o biało-różowych kwiatach,

Saphier - o kwiatach w kolorze intensywnego różu i fioletu.

Słodki zapach. Jak pachnie tuberoza wonna?

Tuberoza wonna wydziela intensywny, słodki zapach. Zazwyczaj opisuje się go jako połączenie aromatu jaśminu, róży, wanilii i pomarańczy. Niektórzy wyczuwają w nim z kolei nutę cytrusów i konwalii. Jest na tyle silny, że przyciąga owady takie jak motyle i pszczoły. Ze względu na zapach, roślina jest popularna w produkcji perfum i olejków eterycznych.

Tuberoza słynie z perłowych kwiatów

Tak zadbasz o tuberozę. Przestrzegaj kilku zasad

Czas podstawowe zasady uprawy i pielęgnacji tuberozy. Może być uprawiana w pojemnikach i gruncie. Jeżeli jest już w miejscu docelowym należy pamiętać o takich kwestiach jak:

odpowiednie stanowisko powinno być słoneczne lub lekko zacienione,

roślina musi być osłonięta przed działaniem silnego wiatru,

tuberoza wonna preferuje przepuszczalną, lekką glebę o kwaśnym lub obojętnym odczynie,

gleba powinna być żyzna,

roślina nie przepada za zbyt wilgotnym podłożem.

Aby wydłużyć czas kwitnienia tuberozy, należy na bieżąco usuwać przekwitłe kwiatostany. To zmotywuje ją do wypuszczania nowych kwiatów. Roślina wymaga regularnego podlewania i przycinania, zwłaszcza po kwitnieniu. Prosty zabieg pozwoli zachować jej odpowiedni kształt i pozwoli na wypuszczanie nowych pędów.

W polskim gruncie tuberoza wonna nie zimuje w gruncie. W październiku bulwy należy wykopać i przechowywać w suchym, chłodnym pomieszczeniu (ok. 10 st. C) do następnego sezonu.

