Tuberoza wonna kwitnie w czerwcu. Perłowe kwiaty zniewalają słodkim zapachem
Słynie ze zjawiskowych, perłowobiałych kwiatów. Tuberoza wonna to prawdziwa dekoracja ogrodu. Warto relaksować się w jej otoczeniu zwłaszcza wieczorem. To właśnie wtedy zaczyna wydzielać słodki zapach.
Spis treści:
- Tuberoza wonna. Efektowna ozdoba ogrodu
- Słodki zapach. Jak pachnie tuberoza wonna?
- Tak zadbasz o tuberozę. Przestrzegaj kilku zasad
Tuberoza wonna. Efektowna ozdoba ogrodu
Ma wyjątkowy zapach i efektowny wygląd. Tuberoza wonna (Polianthes Tuberosa) to prawdziwa dekoracja ogrodu. Jest jednak rośliną dla wprawionych ogrodników, ponieważ nie jest zbyt łatwa w uprawie. Jednak odpowiednia pielęgnacja sprawia, że kwiat zachwyca wyglądem i zapachem. Kwitnie latem - od czerwca do września. Można ją uprawiać zarówno na rabatach, jak i w pojemnikach.
Tuberoza pochodzi z rodziny amarylkowatych. Naturalnie występuje w Meksyku. Dorasta do 60-90 cm wysokości. Jej kwiaty mają do 2,5 cm średnicy i są zebrane w długie, wąskie kwiatostany na szczycie łodygi. Słyną nie tylko z pięknego wyglądu - to właśnie one wydzielają słodki zapach. Tuberoza wonna zachwyca śnieżnobiało-perłowymi kwiatami.
Warto dodać, że istnieją różne odmiany rośliny, różniące się między sobą kolorami kwiatów, ich kształtem, wielkością, a nawet aromatem. Oto niektóre z nich:
- Cinderella - ma biało-fioletowe kwiaty,
- Yellow Baby - o drobnych, żółtych kwiatach,
- Sensation - o biało-różowych kwiatach,
- Saphier - o kwiatach w kolorze intensywnego różu i fioletu.
Słodki zapach. Jak pachnie tuberoza wonna?
Tuberoza wonna wydziela intensywny, słodki zapach. Zazwyczaj opisuje się go jako połączenie aromatu jaśminu, róży, wanilii i pomarańczy. Niektórzy wyczuwają w nim z kolei nutę cytrusów i konwalii. Jest na tyle silny, że przyciąga owady takie jak motyle i pszczoły. Ze względu na zapach, roślina jest popularna w produkcji perfum i olejków eterycznych.
Tak zadbasz o tuberozę. Przestrzegaj kilku zasad
Czas podstawowe zasady uprawy i pielęgnacji tuberozy. Może być uprawiana w pojemnikach i gruncie. Jeżeli jest już w miejscu docelowym należy pamiętać o takich kwestiach jak:
- odpowiednie stanowisko powinno być słoneczne lub lekko zacienione,
- roślina musi być osłonięta przed działaniem silnego wiatru,
- tuberoza wonna preferuje przepuszczalną, lekką glebę o kwaśnym lub obojętnym odczynie,
- gleba powinna być żyzna,
- roślina nie przepada za zbyt wilgotnym podłożem.
Aby wydłużyć czas kwitnienia tuberozy, należy na bieżąco usuwać przekwitłe kwiatostany. To zmotywuje ją do wypuszczania nowych kwiatów. Roślina wymaga regularnego podlewania i przycinania, zwłaszcza po kwitnieniu. Prosty zabieg pozwoli zachować jej odpowiedni kształt i pozwoli na wypuszczanie nowych pędów.
W polskim gruncie tuberoza wonna nie zimuje w gruncie. W październiku bulwy należy wykopać i przechowywać w suchym, chłodnym pomieszczeniu (ok. 10 st. C) do następnego sezonu.
