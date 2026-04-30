Spis treści: Głogownik Frasera. Dlaczego warto posadzić go w ogrodzie? Głogownik jako całoroczna ozdoba ogrodu Roztacza w ogrodzie delikatny aromat. Kiedy kwitnie głogownik? Jak sadzić głogownik na żywopłot? Wymagania ozdobnego krzewu Krótki poradnik na temat pielęgnacji

Głogownik Frasera. Dlaczego warto posadzić go w ogrodzie?

Głogownik Frasera to ozdobny krzew należący do rodziny różowatych. W ogrodach najczęściej spotyka się odmianę "Red Robin", która wyróżnia się niezwykle dekoracyjnymi, czerwonymi przyrostami. Roślina pochodzi z cieplejszych rejonów Azji, ale bardzo dobrze odnajduje się w polskich warunkach klimatycznych. To znakomita wiadomość dla ogrodników, którzy szukają nietuzinkowych okazów do swojej kolekcji.

Ogromną zaletą głogownika (łac. photinia) jest jego uniwersalność. Świetnie sprawdza się jako krzew na gęsty żywopłot. Jest w stanie stworzyć zwartą i elegancką ścianę zieleni, która skutecznie chroni przed hałasem z ulicy i wścibskimi spojrzeniami sąsiadów. Można posadzić go również jako soliter. Stanie się wtedy efektowną ozdobą rabaty. Dzięki intensywnemu wybarwieniu liści głogownik wygląda znacznie bardziej nowocześnie i dekoracyjnie niż spowszedniałe żywotniki.

Głogownik jako całoroczna ozdoba ogrodu

Największą ozdobą głogownika są jego niezwykłe liście. Młode przyrosty mają intensywnie czerwony lub bordowy kolor, który z czasem przechodzi w głęboką zieleń. Kontrast ten sprawia, że roślina wygląda niezwykle efektownie od wiosny aż do późnej jesieni.

Jako zimozielony krzew nie traci uroku również w najzimniejszych miesiącach, kiedy zdobi ogród błyszczącymi i gęsto rozmieszczonymi na pędach liśćmi. Wszystkie te cechy sprawiają, że żywopłot z głogownika wygląda znacznie ciekawiej niż jednolita ściana uformowana z tui.

Żywopłot z głogownika wygląda nienagannie przez cały rok 123RF/PICSEL

Roztacza w ogrodzie delikatny aromat. Kiedy kwitnie głogownik?

Wiosną głogownik ukazuje swoją kolejną zaletę. Kwietnienie krzewu następuje w maju oraz w czerwcu. W tym okresie na końcach pędów pojawiają się drobne, białe kwiaty zebrane w baldachy. Mają delikatny, lekko słodki zapach, który jest przyjemny nie tylko dla ludzkiego nosa. Przyciąga do ogrodu pożyteczne owady zapylające, w tym pszczoły i motyle.

Jak sadzić głogownik na żywopłot? Wymagania ozdobnego krzewu

W procesie tworzenia gęstego i estetycznego żywopłotu kluczowe jest umieszczanie sadzonek w odpowiedniej odległości. Zaleca się, aby zachować odstęp 60-80 cm. Pozwoli to na swobodne rozrastanie się roślin, a zarazem zapewnia sprawne zagęszczanie się roślinnej ściany. Głogownik rośnie dość szybko. W ciągu roku przybywa mu 20-30 cm.

Optymalne warunki do rozwoju krzewu obejmują stanowiska słoneczne lub półcieniste. Im więcej słońca, tym ładniejszy kolor liści. Głogownik preferuje żyzną, przepuszczalną i umiarkowanie wilgotną glebę. Kiepsko rośnie na ciężkim gliniastym podłożu. Młode egzemplarze zaleca się zabezpieczać przez mrozem przy użyciu agrowłókniny.

Krótki poradnik na temat pielęgnacji

Dbanie o krzew nie jest wyzwaniem karkołomnym. W pierwszym roku uprawy istotne jest regularne podlewanie. Przycinanie głogownika dwa razy w roku pobudza roślinę do wypuszczania nowych przyrostów i pomaga utrzymać schludny kształt żywopłotu. Okaz ten dobrze reaguje na nawożenie preparatami do krzewów ozdobnych.

Polski ogród zachwyca pięknymi roślinami Czysta Polska Polsat News