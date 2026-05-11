Spis treści: Jak wygląda Thunbergia oskrzydlona? Dlaczego tunbergia tak szybko zasłania balkon? Warunki uprawy, które przyspieszają wzrost Gdzie najlepiej posadzić tunbergię na balkonie? Efekt dekoracyjny przez całe lato

Jak wygląda Thunbergia oskrzydlona?

Thunbergia alata jest znana jako tunbergia oskrzydlona albo czarnooka Zuzanna. Pochodzi z ciepłych rejonów Afryki, przede wszystkim z Afryki tropikalnej i południowej, a jej naturalny zasięg obejmuje również Madagaskar. Rośnie przy obrzeżach zarośli, na skrajach lasów i w miejscach, w których jej cienkie pędy mogą szybko znaleźć oparcie.

Liście thunbergii mają zwykle od kilku do kilkunastu centymetrów długości. Są zielone, sercowate lub trójkątno-jajowate, z wyraźnym unerwieniem, i wyróżniają się delikatnie szorstką powierzchnią. Ich ogonki mają drobne "skrzydełka", od których pochodzi polska nazwa gatunku.

Największe wrażenie robią kwiaty. Wyrastają pojedynczo w kątach liści, na cienkich szypułkach, a u nasady każdego z nich widać dwie zielone, owłosione przysadki, które częściowo obejmują pąk i dolną część korony. Sam kwiat ma kształt szeroko otwartego lejka. Jego rurka jest węższa, a pięć płatków rozkłada się prawie płasko, dlatego z przodu wygląda jak mała tarczka z ciemnym punktem pośrodku. Płatki kwiatów thunbergii przybierają barwę od jasnożółtej po pomarańczową, rzadziej ceglastoczerwoną. W sprzedaży można spotykać odmiany żółte, pomarańczowe, kremowe, białe, morelowe, łososiowe i ceglaste, z oczkiem ciemnym albo łagodniej zarysowanym.

Najbardziej rozpoznawalna jest jednak gardziel kwiatu, czyli jego środkowa, zagłębiona część. U klasycznej tunbergii jest głęboko purpurowa, ciemnobrązowa albo niemal czarna. Ciemny punkt wyraźnie odcina się od żółtych, pomarańczowych lub kremowych płatków. Ten kontrast dał roślinie popularną nazwę "czarnooka Zuzanna" W Wielkiej Brytanii ta nazwa nawiązuje do postaci Susan z tradycyjnych ballad i utworu Johna Gaya "The Ballad of Black-eyed Susan".

Dlaczego tunbergia tak szybko zasłania balkon?

Tunbergia oskrzydlona szybko zasłania balkon, ponieważ ma pokrój typowego pnącza wijącego. Jej pędy są cienkie, lekkie i elastyczne, więc zamiast sztywnieć jak gałązki krzewu, od razu wydłużają się i oplatają najbliższą podporę. Najlepiej prowadzić ją po sznurkach, siatce, bambusowych tyczkach albo wąskiej kratce, bo pęd potrzebuje elementu, który może objąć. W dobrych warunkach roślina potrafi w jednym sezonie osiągnąć około 2,4 m długości, a źródła ogrodnicze podają zwykle zakres od 90 do 240 cm przy uprawie jednorocznej. To wystarcza, żeby jedna silna sadzonka w dużej donicy zaczęła zasłaniać bok balkonu już w pierwszej części lata.

Jej tempo wzrostu wynika z tropikalnego pochodzenia. Thunbergia alata wywodzi się z ciepłych rejonów Afryki i Madagaskaru, więc najlepiej reaguje na światło, nagrzane powietrze i stale lekko wilgotne podłoże. Jeśli donica stoi na balkonie w jasnym, dobrze nasłonecznionym miejscu, osłoniętym od zimnego wiatru, pędy wyciągają się ku górze, a liście zaczynają gęsto przykrywać podporę.

Tunbergia nie tworzy ciężkiej, drewniejącej masy i nie przyczepia się do tynku jak bluszcz. Można ją więc prowadzić sezonowo, dokładnie tam, gdzie potrzebna jest osłona przed wzrokiem sąsiadów albo ostrym słońcem. Daje efekt żywej, kwitnącej przegrody, ale po sezonie łatwo ją usunąć lub przenieść do jasnego pomieszczenia, jeśli chcemy spróbować zimowania.

Gęsta roślina na podporze rzuca cień na balustradę, ścianę albo szybę balkonową, dzięki czemu ogranicza nagrzewanie powierzchni za liśćmi. Badanie opublikowane w 2025 roku w "PLOS Sustainability and Transformation" wykazało, że zielone ściany obniżały temperaturę powierzchni względem gołej ściany maksymalnie o 4,1°C.

Warunki uprawy, które przyspieszają wzrost

Tunbergia lubi ciepło i światło. Najlepiej czuje się na balkonie południowym lub południowo-zachodnim, osłoniętym od silnego wiatru. Bezpośrednie południowe słońce w najgorętsze dni warto trochę złagodzić siatką cieniującą - wtedy kwiaty trzymają się dłużej.

Nasiona najlepiej wysiać w domu 6-8 tygodni przed momentem, w którym sadzonki trafią na balkon. W cieple, przy temperaturze około 21-24°C, kiełkują zwykle po 10-14 dniach, więc szybko pokazują, czy materiał siewny jest dobrej jakości. Na zewnątrz powinny trafić dopiero po zimnych nocach. Dopiero wtedy pędy naprawdę ruszają, a roślina zaczyna budować zieloną przesłonę zamiast walczyć z chłodem

Tunbergia potrzebuje żyznego podłoża żyznego, lekkiego i przepuszczalnego, z odpływem na dnie pojemnika. Najlepsza będzie ziemia do roślin balkonowych rozluźniona perlitem, drobnym keramzytem albo kompostem, ponieważ korzenie potrzebują wilgoci i dostępu do powietrza. Zbita, mokra ziemia dusi system korzeniowy, a przesuszenie natychmiast odbija się na wyglądzie rośliny. Liście więdną, pąki słabną, a pędy zwalniają. W czasie upałów roślinę warto podlewać rano i wieczorem, zwłaszcza jeśli roślina rośnie w małej donicy, a balkon jest mocno nagrzany.

Ważne jest także regularne nawożenie. Tunbergia szybko zużywa składniki z donicy, dlatego od końca maja lub od momentu wyraźnego wzrostu można zasilać ją nawozem do roślin kwitnących co 7-14 dni. Lepszy będzie preparat z przewagą potasu i fosforu nad azotem, ponieważ wspiera kwitnienie i dojrzewanie pędów. Nadmiar azotu daje dużo liści kosztem kwiatów. Ciekawy trop z ostatnich lat dotyczy biostymulatorów, zwłaszcza preparatów z alg morskich.

Dobrym pomysłem będzie również stosowanie ekstraktów z alg, które zawierają m.in. aminokwasy, minerały i fitohormony. Ich właściwości chronią rośliny przed stresem suszy, zasoleniem oraz skrajnymi temperaturami. To rozsądne wsparcie dla roślin balkonowych narażonych na upał, szybkie przesychanie donic i wahania wilgotności.

Gdzie najlepiej posadzić tunbergię na balkonie?

Tunbergię najlepiej posadzić przy balustradzie, bocznej ściance balkonu albo przy lekkiej kratce ustawionej blisko donicy. To pnącze potrzebuje podpory od razu po posadzeniu, ponieważ jego pędy wiją się wokół cienkich elementów. Najlepiej sprawdzają się sznurki, siatka, bambusowe tyczki, metalowa drabinka lub drewniana kratka.

Najlepszy będzie balkon południowy, zachodni albo południowo-zachodni, czyli miejsce jasne, ciepłe i osłonięte od gwałtownych podmuchów. Na wyższych piętrach warto ustawić donicę bliżej ściany lub w narożniku, bo wiatr łatwo szarpie cienkie pędy i uszkadza kwiaty. Przy mocno nagrzewającej się balustradzie trzeba postawić na większy pojemnik, najlepiej co najmniej 10-15 l dla jednej sadzonki.

Na małym balkonie najbardziej opłaca się prowadzić ją pionowo. Jedna donica ustawiona przy boku balustrady i kilka linek rozpiętych ku górze wystarczą, by roślina zaczęła tworzyć zieloną przesłonę zamiast zajmować podłogę. Na większym balkonie można posadzić ją przy miejscu do siedzenia, ponieważ liście i kwiaty szybko zmiękczają widok ściany, barierki albo sąsiedniego budynku.

Wschodnia strona też daje dobry efekt, jeśli słońce dociera tam rano przez kilka godzin; kwiatów może być mniej niż od południa, ale liście dłużej zachowują świeżość w czasie upałów. North Carolina Extension poleca tunbergię także do wiszących pojemników, pergoli, trejaży i ogrodzeń, więc na balkonie można prowadzić ją zarówno w górę, jak i kaskadowo z wysokiej donicy.

Efekt dekoracyjny przez całe lato

Od lipca aż do pierwszych przymrozków tunbergia nie schodzi ze sceny. Kwitnienie jest ciągłe, szczególnie gdy regularnie usuwamy suche kwiaty. Liście tworzą gęste tło, które skutecznie zasłania balkon przed spojrzeniami sąsiadów i trochę obniża temperaturę w upalne dni. Na balkonie szybko robi się też bardziej żywo. Kwiaty tunbergii odwiedzają pszczoły, motyle i trzmiele oraz motyle.

W polskich warunkach roślina zwykle kończy sezon po pierwszych przymrozkach, ale nie zawsze trzeba żegnać się z nią jesienią. Jeśli rośnie w donicy, można spróbować przenieść ją przed chłodami do szklarni lub oranżerii, gdzie panują temperatury około 10-13°C.

