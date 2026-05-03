Spis treści: Czym jest spirulina? Jak spirulina działa na organizm? Kto powinien przyjmować spirulinę? Czy spirulina jest dla każdego? Jaką wybrać spirulinę?

Czym jest spirulina?

Spirulina to zielono-niebieska mikroalga, uznawana za jeden z najbardziej wartościowych produktów żywnościowych na świecie. Znana i ceniona jest już od wieków, a najbardziej rozpowszechniona jest w Azji. W Polsce i innych krajach europejskich jej popularność dopiero rozkwita, chociaż z biegiem lat coraz więcej osób przekonuje się o jej niesamowitym działaniu.

Spirulina to jadalny, bezpieczny gatunek sinic - samożywnych bakterii, które występują w wodach słodkich i słonych, jednak z uwagi na swoją wyjątkową budowę, różni się znacznie od pozostałych. Jej komórki w wodnym środowisku tworzą spiralne kształty, a pozbawione wody stają się płaskie. Obecnie w Polsce spirulina najczęściej dostępna jest pod postacią tabletek lub proszku i stosowana jako suplement diety. Jej cena uzależniona jest nie tylko od marki, ale przed wszystkim jakości i źródła pochodzenia. Można więc stwierdzić, że spirulina spirulinie nierówna - choć mogłoby się wydawać, że dwa produkty pochodzące od różnych producentów są identyczne, mogą być one w większym lub mniejszym stopniu zanieczyszczone metalami ciężkimi, a ich skład różnić się zawartością witamin, minerałów, białka i innych substancji.

W jaką zatem spirulinę warto inwestować i co właściwie daje jej regularne przyjmowanie? Czy jest to produkt bezpieczny i wskazany dla wszystkich, czy jedynie dla pewnej grupy osób?

Spirulina dostępna jest w formie kapsułek lub proszku do rozpuszczania w wodzie. Ta pierwsza opcja będzie jednak dla wielu zdecydowanie lepszą formą podania 123RF/PICSEL

Jak spirulina działa na organizm?

Spirulina zajmuje wyjątkową pozycję wśród produktów zaliczanych do super żywności, bo stanowi jedno z najbardziej skoncentrowane źródeł składników odżywczych. Aby przekonać się, w jaki sposób działają małe zielone tabletki, powszechnie zachwalane i traktowane przez wielu jako najzdrowszy na świecie suplement diety, należy wiedzieć, co tak naprawdę się w nich kryje. Spirulina to przede wszystkim bomba:

witamin - zwłaszcza z grupy B (B1, B2, B6, B12), beta-karotenu (prowitamina A) oraz witamin K, E i C

składników mineralnych - szczególnie żelaza, magnezu, potasu, wapnia, cynku, selenu, fosforu oraz miedzi

łatwo przyswajalnego białka - 100 g suszonej spiruliny dostarcza około 57-60 gramów pełnowartościowego białka, co sprawia, że jest to jeden z najbardziej skoncentrowanych roślinnych źródeł białka na świecie

przeciwzapalnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych

antyoksydantów - w tym niebieskiego barwnika - fikocyjaniny, która działa przeciwutleniająco, wspierając odporność i redukując stres oksydacyjny.

chlorofilu - zielonego barwnika, który wspiera procesy detoksykacyjne

Aby nasz organizm mógł prawidłowo funkcjonować i bronić się przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi, potrzebuje stałej dawki substancji odżywczych. Są one niezbędne szczególnie dla tych, którzy z wyniku prowadzenia intensywnego trybu życia, schorzeń czy problemów z utrzymaniem wartościowej diety, są narażeni na niedobory, spadki energii, gorsze samopoczucie i wiele innych dolegliwości.

Poza tym, że regularne przyjmowanie spiruliny wpływa na ogólną odporność organizmu, poprawia również metabolizm i pomaga wydalić wszystko to, co może wpływać na problemy zdrowotne. Wspiera usuwanie metali ciężkich, a jednocześnie jest bogatym źródłem składników niezbędnych w profilaktyce wielu chorób, w tym nowotworowych.

Spirulina może wpływać na redukowanie stanów zapalnych, opóźniać starzenie się organizmu, pomagać obniżyć ciśnienie krwi, poziomu cholesterolu LDL, chroniąc tym samym przed chorobami sercowo-naczyniowymi, a ponadto ułatwia odchudzanie, jest wsparciem w leczeniu insulinooporności i innych chorób rozwijających się na tle hormonalnym. Poprawia także mikroflorę jelitową i wykazuje działanie przeciwdrobnoustrojowe i antynowotworowe.

Aby zobaczyć pozytywny wpływ spiruliny na organizm warto przyjmować ją każdego dnia przez conajmniej kilka tygodni 123RF/PICSEL

Kto powinien przyjmować spirulinę?

Spirulina uważana jest za bezpieczny suplement diety i może stanowić zdrowotne wsparcie na wielu osób. Specyfik ten szczególnie polecany jest dla:

osób z osłabioną odpornością - w czasie i po antybiotykoterapii, w okresie jesienno-zimowym

osób aktywnych fizycznie (pomaga zregenerować mięśnie po treningu) i prowadzących intensywny tryb życia, ale także tych pracujących umysłowo

wegetarian i wegan - z uwagi na doskonała źródło białka i witaminy B12

osób z nadwagą, otyłością, odchudzających się

osób, u których stwierdzono przewlekłe stany zapalne w organizmie

osób cierpiących na problemy trawienne jak refluks czy zaparcia

osób borykających się z niedokrwistością

alergików zmagających się z objawami takimi jak katar, kichanie, alergiczny nieżyt nosa

chorujących na miażdżycę, cukrzycę typu II, insulinooporność, problemami z tarczycą, nadciśnieniem tętniczym

Należy przy tym zaznaczyć, że w przypadku występowania schorzeń i jakichkolwiek wątpliwości, przed rozpoczęciem suplementacji warto skonsultować się z lekarzem.

Czy spirulina jest dla każdego?

Mimo że spirulina to zupełnie naturalnym suplementem diety, m.in. uwagi na niedostateczną liczbę badań nad tym specyfikiem podaje się szereg przeciwskazań do jego przyjmowania, a tyczą się one:

Kobiet w ciąży i karmiących piersią

Osób przyjmujących leki przeciwzakrzepowe czy immunosupresyjne

Osób uczulonych na algi, wodorosty i owoce morze

Choroby cierpiące na choroby autoimmunologiczne - np. stwardnienie rozsiane, toczeń czy reumatoidalne zapalenie stawów

Chorujący na fenyloketonurię

Jaką wybrać spirulinę?

Aby wybrać najlepszą jakościowo spirulinę warto zwrócić uwagę na jej pochodzenie, skład oraz certyfikaty. Najlepsza pochodzi kontrolowanych upraw na Hawajach i ma intensywny, zielono-niebeski kolor. Dobry produkty to taki, który zawiera 100 proc. ekologicznej, hawajskiej spiruliny w tabletkach, bez dodatkowych substancji wiążących (przeciwzbrylaczy, konserwantów, barwników). Najlepiej ponadto wybrać spirulinę sprzedawaną w ciemnych, szklanych opakowaniach.

