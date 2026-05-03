"Turbo" zdrowy produkt, o którym wielu jeszcze nie słyszało. Wymiata toksyny i chroni organizm jak tarcza

Dominika Gębiś

Popularność produktów "super foods" nabiera tempa. Wśród specyfików, które, zdaniem wielu ekspertów ds. żywienia, zasługują na szczególną uwagę są algi morskie, a konkretnie - spirulina i chlorella. Po tę pierwszą, w formie sproszkowanej, sięgają nie tylko ci, którzy chcą poprawić samopoczucie i zyskać więcej energii, ale także osoby borykające się z wieloma schorzeniami. Dlaczego spirulina to nie jest tylko zwykły suplement diety, ale realna i nieoceniona pomoc w powrocie do zdrowia?

Łyżka z zielonym proszkiem spiruliny, częściowo rozsypanym na białym marmurze.
Spirulina to w pełni naturalny i zaraza jeden z najzdrowszych na świecie suplementów diety123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Czym jest spirulina?
  2. Jak spirulina działa na organizm?
  3. Kto powinien przyjmować spirulinę?
  4. Czy spirulina jest dla każdego?
  5. Jaką wybrać spirulinę?

Czym jest spirulina?

Spirulina to zielono-niebieska mikroalga, uznawana za jeden z najbardziej wartościowych produktów żywnościowych na świecie. Znana i ceniona jest już od wieków, a najbardziej rozpowszechniona jest w Azji. W Polsce i innych krajach europejskich jej popularność dopiero rozkwita, chociaż z biegiem lat coraz więcej osób przekonuje się o jej niesamowitym działaniu.

Spirulina to jadalny, bezpieczny gatunek sinic - samożywnych bakterii, które występują w wodach słodkich i słonych, jednak z uwagi na swoją wyjątkową budowę, różni się znacznie od pozostałych. Jej komórki w wodnym środowisku tworzą spiralne kształty, a pozbawione wody stają się płaskie. Obecnie w Polsce spirulina najczęściej dostępna jest pod postacią tabletek lub proszku i stosowana jako suplement diety. Jej cena uzależniona jest nie tylko od marki, ale przed wszystkim jakości i źródła pochodzenia. Można więc stwierdzić, że spirulina spirulinie nierówna - choć mogłoby się wydawać, że dwa produkty pochodzące od różnych producentów są identyczne, mogą być one w większym lub mniejszym stopniu zanieczyszczone metalami ciężkimi, a ich skład różnić się zawartością witamin, minerałów, białka i innych substancji.

W jaką zatem spirulinę warto inwestować i co właściwie daje jej regularne przyjmowanie? Czy jest to produkt bezpieczny i wskazany dla wszystkich, czy jedynie dla pewnej grupy osób?

Kobieta w białej bluzce trzyma w obu dłoniach szklankę z zielonym napojem, stojąc w jasnej kuchni.
Spirulina dostępna jest w formie kapsułek lub proszku do rozpuszczania w wodzie. Ta pierwsza opcja będzie jednak dla wielu zdecydowanie lepszą formą podania123RF/PICSEL

Jak spirulina działa na organizm?

Spirulina zajmuje wyjątkową pozycję wśród produktów zaliczanych do super żywności, bo stanowi jedno z najbardziej skoncentrowane źródeł składników odżywczych. Aby przekonać się, w jaki sposób działają małe zielone tabletki, powszechnie zachwalane i traktowane przez wielu jako najzdrowszy na świecie suplement diety, należy wiedzieć, co tak naprawdę się w nich kryje. Spirulina to przede wszystkim bomba:

  • witamin - zwłaszcza z grupy B (B1, B2, B6, B12), beta-karotenu (prowitamina A) oraz witamin K, E i C
  • składników mineralnych - szczególnie żelaza, magnezu, potasu, wapnia, cynku, selenu, fosforu oraz miedzi
  • łatwo przyswajalnego białka  - 100 g suszonej spiruliny dostarcza około 57-60 gramów pełnowartościowego białka, co sprawia, że jest to jeden z najbardziej skoncentrowanych roślinnych źródeł białka na świecie
  • przeciwzapalnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych
  • antyoksydantów - w tym niebieskiego barwnika - fikocyjaniny, która działa przeciwutleniająco, wspierając odporność i redukując stres oksydacyjny.
  • chlorofilu - zielonego barwnika, który wspiera procesy detoksykacyjne

Aby nasz organizm mógł prawidłowo funkcjonować i bronić się przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi, potrzebuje stałej dawki substancji odżywczych. Są one niezbędne szczególnie dla tych, którzy z wyniku prowadzenia intensywnego trybu życia, schorzeń czy problemów z utrzymaniem wartościowej diety, są narażeni na niedobory, spadki energii, gorsze samopoczucie i wiele innych dolegliwości.

Poza tym, że regularne przyjmowanie spiruliny wpływa na ogólną odporność organizmu, poprawia również metabolizm i pomaga wydalić wszystko to, co może wpływać na problemy zdrowotne. Wspiera usuwanie metali ciężkich, a jednocześnie jest bogatym źródłem składników niezbędnych w profilaktyce wielu chorób, w tym nowotworowych.

Spirulina może wpływać na redukowanie stanów zapalnych, opóźniać starzenie się organizmu, pomagać obniżyć ciśnienie krwi, poziomu cholesterolu LDL, chroniąc tym samym przed chorobami sercowo-naczyniowymi, a ponadto ułatwia odchudzanie, jest wsparciem w leczeniu insulinooporności i innych chorób rozwijających się na tle hormonalnym. Poprawia także mikroflorę jelitową i wykazuje działanie przeciwdrobnoustrojowe i antynowotworowe.

Otwartą dłoń trzymająca kilkanaście ciemnozielonych tabletek na jasnym tle.
Aby zobaczyć pozytywny wpływ spiruliny na organizm warto przyjmować ją każdego dnia przez conajmniej kilka tygodni123RF/PICSEL

Kto powinien przyjmować spirulinę?

Spirulina uważana jest za bezpieczny suplement diety i może stanowić zdrowotne wsparcie na wielu osób. Specyfik ten szczególnie polecany jest dla:

  • osób z osłabioną odpornością - w czasie i po antybiotykoterapii, w okresie jesienno-zimowym
  • osób aktywnych fizycznie (pomaga zregenerować mięśnie po treningu) i prowadzących intensywny tryb życia, ale także tych pracujących umysłowo
  • wegetarian i wegan - z uwagi na doskonała źródło białka i witaminy B12
  • osób z nadwagą, otyłością, odchudzających się
  • osób, u których stwierdzono przewlekłe stany zapalne w organizmie
  • osób cierpiących na problemy trawienne jak refluks czy zaparcia
  • osób borykających się z niedokrwistością
  • alergików zmagających się z objawami takimi jak katar, kichanie, alergiczny nieżyt nosa
  • chorujących na miażdżycę, cukrzycę typu II, insulinooporność, problemami z tarczycą, nadciśnieniem tętniczym

Należy przy tym zaznaczyć, że w przypadku występowania schorzeń i jakichkolwiek wątpliwości, przed rozpoczęciem suplementacji warto skonsultować się z lekarzem.

Czy spirulina jest dla każdego?

Mimo że spirulina to zupełnie naturalnym suplementem diety, m.in. uwagi na niedostateczną liczbę badań nad tym specyfikiem podaje się szereg przeciwskazań do jego przyjmowania, a tyczą się one:

  • Kobiet w ciąży i karmiących piersią
  • Osób przyjmujących leki przeciwzakrzepowe czy immunosupresyjne
  • Osób uczulonych na algi, wodorosty i owoce morze
  • Choroby cierpiące na choroby autoimmunologiczne - np. stwardnienie rozsiane, toczeń czy reumatoidalne zapalenie stawów
  • Chorujący na fenyloketonurię

Jaką wybrać spirulinę?

Aby wybrać najlepszą jakościowo spirulinę warto zwrócić uwagę na jej pochodzenie, skład oraz certyfikaty. Najlepsza pochodzi kontrolowanych upraw na Hawajach i ma intensywny, zielono-niebeski kolor. Dobry produkty to taki, który zawiera 100 proc. ekologicznej, hawajskiej spiruliny w tabletkach, bez dodatkowych substancji wiążących (przeciwzbrylaczy, konserwantów, barwników). Najlepiej ponadto wybrać spirulinę sprzedawaną w ciemnych, szklanych opakowaniach.

