Babciny sekret, czyli ziemniak i sól na ratunek

Zaczynamy od sposobu, który działa praktycznie zawsze. To stary, nieco zapomniany trik, który babcie stosowały, gdy pod ręką nie było silnych detergentów. Połączenie skrobi z ziemniaka z właściwościami ściernymi soli potrafi zdziałać cuda, zwłaszcza przy świeższych lub mniej intensywnych przypaleniach.

Jak to zrobić krok po kroku?

• Przekrój dużego, surowego ziemniaka na pół.

• Na talerzyk wysyp sporą ilość gruboziarnistej soli (morska lub kamienna będzie idealna).

• Zwilżoną połówkę ziemniaka zanurz w soli, tak aby kryształki przywarły do jego powierzchni.

• Teraz użyj ziemniaka jak naturalnej gąbki, intensywnie pocierając przypalone miejsca na blasze. Sok ze skrobią w połączeniu z solą stworzy skuteczną pastę czyszczącą.

• Co jakiś czas "odświeżaj" powierzchnię ziemniaka, odcinając cienki plasterek i ponownie zanurzając go w soli.

• Na koniec spłucz blachę wodą i umyj jak zwykle. To świetna, ekologiczna metoda, jeśli chcesz uniknąć nawet octu.

Zobacz również: InteriaKobieta Redakcja

Duet do zadań specjalnych: moc sody i octu

Choć sposób babci jest niezawodny, czasem potrzebujemy czegoś o większej mocy. Wtedy do akcji wkracza mój absolutny faworyt i pierwsza pomoc w przypadku większości kuchennych katastrof. Połączenie sody oczyszczonej i octu to sprawdzony sposób w walce z przypalonym tłuszczem i cukrem. Reakcja chemiczna, która między nimi zachodzi, dosłownie odrywa brud od powierzchni.

Jak wyczyścić krok po kroku?

• Na suchą powierzchnię przypalonej blachy wysyp grubą warstwę sody oczyszczonej. Nie żałuj jej, szczególnie w miejscach, gdzie brud jest najbardziej uporczywy.

• Następnie polej całość octem spirytusowym. Zobaczysz i usłyszysz charakterystyczne syczenie i pienienie - to znak, że kwas octowy reaguje z zasadową sodą.

• Gdy piana nieco opadnie, zalej blachę gorącą (ale nie wrzącą) wodą, tak aby całe dno było przykryte. Przy naprawdę starych zabrudzeniach możesz zostawić ją nawet na całą noc.

• Następnie wylej wodę. Większość brudu powinna odejść bez problemu, a ewentualne resztki usuniesz zwykłą gąbką.

• Na sam koniec umyj blachę płynem do naczyń i dokładnie wytrzyj. Efekt cię zaskoczy!

Jak wyczyścić przypaloną blachę? 123RF/Picsel, 123RF/Picsel 123RF/PICSEL

Pasta mocy dla najtrudniejszych przypadków

Czasami mamy do czynienia z blachą, która wydaje się stracona na zawsze. Pokryta jest wieloletnią, czarną skorupą, której nie rusza ani babciny ziemniak, ani duet sody z octem. Wtedy do akcji wkracza ciężka artyleria domowej roboty: pasta z sody oczyszczonej i wody utlenionej.

Jak przygotować i użyć?

• W małej miseczce wymieszaj sodę oczyszczoną z wodą utlenioną (tą 3% z apteki) w takich proporcjach, by powstała gęsta pasta o konsystencji pasty do zębów.

• Nałóż grubą warstwę pasty na całą przypaloną powierzchnię blachy.

• Pozostaw na kilka godzin, a najlepiej na całą noc. Pasta będzie w tym czasie pracować, zmiękczając brud.

• Następnego dnia za pomocą gąbki lub plastikowej skrobaczki usuń pastę wraz z rozpuszczonymi zanieczyszczeniami. Będziesz w szoku, jak łatwo schodzą.

• Dokładnie umyj blachę i ciesz się jej nowym życiem.

Lepiej zapobiegać, niż szorować

Oczywiście, najlepszym sposobem na czystą blachę jest niedopuszczanie do jej przypalenia. Choć nie zawsze da się tego uniknąć, warto pamiętać o kilku zasadach:

• Papier do pieczenia to twój przyjaciel: wykładaj nim blachę zawsze, gdy pieczesz coś, co może przywierać lub puszczać soki (ciasta, warzywa, mięso).

• Maty silikonowe: to świetna, ekologiczna alternatywa dla jednorazowego papieru. Są wielorazowe i bardzo łatwo się je myje.

• Działaj od razu: jeśli coś wycieknie na blachę, staraj się usunąć zabrudzenie, gdy tylko blacha nieco ostygnie. Im dłużej zwlekasz, tym trudniej będzie je domyć.

