Spis treści: Czym są pęknięcia mrozowe na roślinach? Jakie rośliny są najbardziej narażone na pęknięcia mrozowe? Jak rozpoznać pęknięcia mrozowe po zimie? Dlaczego pęknięcia mrozowe są groźne dla roślin? Co zrobić, gdy zauważysz pęknięcia mrozowe? Jak zapobiegać pęknięciom mrozowym?

Czym są pęknięcia mrozowe na roślinach?

Pęknięcia mrozowe to uszkodzenia kory, a nawet głębszej warstwy pnia drzewa wywołane mocną różnicą temperatury otoczenia. Dochodzi do nich w styczniu i lutym, kiedy istnieje ryzyko największych mrozów, ale także występowania coraz dłuższych, słonecznych dni.

Takie warunki powodują, że kora drzew, szczególnie po stronie południowej w czasie dnia ulega mocnemu nagrzaniu, a po zachodzie nagłemu ochłodzeniu. Drewno, jak wiemy, kurczy się i rozszerza pod wpływem temperatury. Tak nagłe zmiany jej wartości powodują, że tkanki pnia w różnym tempie się kurczą i rozszerzają, a to powoduje pęknięcia kory. Do ich wystąpienia przyczyniają się również błędy w uprawie drzew.

Jakie rośliny są najbardziej narażone na pęknięcia mrozowe?

Na pęknięcia mrozowe najbardziej narażone są młode drzewa i krzewy o gładkiej i ciemnej korze. Dodatkowym zagrożeniem jest nieosłonięta przez zabudowania lub inne rośliny południowa część pnia. To właśnie na tym fragmencie pnia można najczęściej zobaczyć pęknięcia mrozowe.

Bardziej narażone na pęknięcia mrozowe są odmiany drzew owocowych ciepłolubnych lub wrażliwych na uszkodzenia kory. Dr Tomasz Lipa, przewodniczący zarządu Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych w komentarzu dla portalu sadyogrody.pl za przykład podaje takie gatunki jabłek jak Gala czy Red Delicious. Drzewa przycinane jesienią również są bardziej narażona na uszkodzenia mrozowe.

Jak rozpoznać pęknięcia mrozowe po zimie?

Przechadzając się wiosną po ogrodzie, możesz dostrzec podłużne pęknięcia wzdłuż pnia po południowej stronie drzewa. Z dużym prawdopodobieństwem są to właśnie pęknięcia mrozowe. Jak je rozpoznać?

Pęknięcia mrozowe są pionowe, długie i zwężają się w głąb pnia. Na zewnątrz kora odstaje od drewna, ukazując jaśniejszą tkankę. Z rany często sączą się soki, które przyciągają owady i patogeny.

Co to są pęknięcia mrozowe? Tradycyjna metoda pozwoli ich uniknąć 123RF/PICSEL

Dlaczego pęknięcia mrozowe są groźne dla roślin?

Pęknięcia mrozowe na pniach drzew same w sobie nie są chorobą. Niestety uszkodzona kora jest idealną bramą dla owadów, zarodników grzybów i patogenów. Jeśli dojdzie do zakażenia tkanki, rozwija się rana zgorzelinowa. Najłatwiej rozpoznać ją po czerwonych plamach na pniu i suchej korze odpadającej od drewna wraz z miazgą. Zakłóca to przewodzenie wody i składników pokarmowych wewnątrz pnia. Nieleczone rany zgorzelinowe mogą doprowadzić do obumierania drzewa.

Ponadto pęknięcia mrozowe są miejscem, w którym pień jest słabszy, ponieważ głębsze tkanki nie ulegają regeneracji. W tym miejscu przy odpowiednich warunkach pień może ponownie pęknąć.

Co zrobić, gdy zauważysz pęknięcia mrozowe?

Podobnie jak z ranami ciętymi drzewo jest w stanie zasklepić pęknięcie mrozowe. Na korze wytwarza się tkanka przyranna tzw. kalus. Przy korzystnych warunkach pogodowych i braku ruchu drzewa, kalus pokrywa całą ranę, tworząc listwy mrozowe.

Gdy zauważysz pękniecie mrozowe, warto jednak ranę zabezpieczyć przed patogenami, aby nie dopuścić do zakażenia. Wystarczy pokryć ją maścią ogrodniczą.

Niektórzy ogrodnicy, gdy zauważą, że kora odeszła od drewna, ale jeszcze nie pękła, przywiązują lub przybijają odstającą korę niewielkimi gwoździami. Wówczas nie tylko zabezpieczają wnętrze pnia, ale także wspomagają samoregenerację drzewa.

Jak zapobiegać pęknięciom mrozowym?

Łatwo można uniknąć pęknięć mrozowych. Doskonałym sposobem na ich zapobieganie jest tradycyjne bielenie pni drzew wapnem. Biały kolor wapnia odbija promienie słoneczne i nie dopuszcza do nadmiernego nagrzewania się kory.

Podczas deszczowej zimy wapno może być jednak spłukane, więc cały proces należy powtórzyć. W ochronie pni drzew pomaga również owijanie ich agrowłókniną, słomą czy siatką cieniującą.

Unikanie błędów w uprawie również pomoże uniknąć pęknięć mrozowych. Do najczęstszych należą:

późne nawożenie azotem,

późne cięcia drzew i krzewów,

brak zabezpieczenia młodych okazów drzew owocowych.

Późne nawożenie azotem pobudza drzewa i krzewy do wypuszczania młodych pędów, które przed zimą nie zdążą zdrewnieć. Te części rośliny mogą być równie mocno narażone na pęknięcia mrozowe, jak pień. Podobne zagrożenie czyha na młode drzewka posadzone jesienią. Należy je koniecznie zabezpieczyć przed mrozem, aby uniknąć pęknięć mrozowych. Zbyt późne przycinanie drzew owocowych i krzewów zwiększa ryzyko wystąpienia pęknięć w okolicach ran. Z tego powodu cięcia sanitarne należy przeprowadzać pod koniec lata, a prześwietlanie drzewek owocowych lepiej wykonać pod koniec lata lub przesunąć na wczesną wiosnę.

Dominik Strzelec zdradza najlepsze sposoby zabezpieczania roślin przed zimą Polsat Polsat