Spis treści: Choisya (czojsia) - co to za roślina i skąd pochodzi? Najpopularniejsza odmiana Czy czojsia nadaje się na żywopłot? Jakie wymagania ma meksykańska pomarańcza?

Choisya (czojsia) - co to za roślina i skąd pochodzi?

Choisya, nazywana po polsku czojsią, to zimozielony krzew ozdobny, pochodzący z Ameryki Północnej, głównie z terenów Meksyku. Należy do roślin rutowatych, co oznacza, że jest spokrewniony m.in. z cytrusami. To "rodzinne podobieństwo" da się zresztą wyczuć własnym nosem. Liście krzewu po roztarciu wydzielają przyjemny, lekko cytrusowy aromat. Tak samo zresztą jak kwiaty. Właściwości te sprawiają, że roślina bywa nazywana meksykańską pomarańczą.

Kwiaty i liście pachną cytrusami 123RF/PICSEL

W ogrodach czojsia jest ceniona przede wszystkim za dekoracyjny wygląd, obfite kwitnienie i niewielkie wymagania w kontekście pielęgnacji. Co ważne, zachowuje liście przez cały rok, dzięki czemu stanowi ozdobę ogrodu także w zimowych miesiącach.

Najpopularniejsza odmiana

Najczęściej spotykaną w polskich ogrodach odmianą jest czojsia trójlistkowa (Choisya ternata). To krzew o zwartym, lekko zaokrąglonym pokroju, który dorasta zazwyczaj do około 1,5-2 m wysokości i podobnej szerokości.

Charakterystyczne liście są skórzaste, błyszczące, cechują się owalnym kształtem i intensywnie zielonym kolorem. Największą ozdobą rośliny są jednak kwiaty, pokrywające niemalże cały krzew. Drobne, białe, zebrane w ozdobne baldachy, pojawiają się wiosną - najczęściej w maju i czerwcu. Przy sprzyjających warunkach czojsia może powtórzyć kwitnienie pod koniec lata, choć nie będzie ono tak samo obfite.

Czy czojsia nadaje się na żywopłot?

To pytanie zadaje sobie wiele osób, które chcą otoczyć swoją posesję zielonym murem i w tym celu szukają mniej oczywistych propozycji niż wciąż popularne tuje. Choisya to świetny wybór na żywopłot, zwłaszcza dla osób, które nie chcą spędzać wielu godzin na jego pielęgnacji.

Tempo wzrostu można opisać jako średnie. Trzeba jednak wspomnieć, że czojsia tworzy zwarte kępy, które dobrze zagęszczają się bez częstego przycinania. Naturalny pokrój sprawia, że nawet pozostawiona sama sobie wygląda estetycznie i schludnie. Cięcie żywopłotu nie jest konieczne, choć można je wykonać po kwitnieniu, by nadać roślinie bardziej uporządkowaną formę.

Wiosną czojsia ugina się od kwiatów 123RF/PICSEL

Jakie wymagania ma meksykańska pomarańcza?

Choisya najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych lub półcienistych. Idealne warunki stwarzają miejsca, które nie są narażone na działanie porywistego i zimnego wiatru. Krzew preferuje podłoże żyzne, przepuszczalne i umiarkowanie wilgotne, choć dobrze radzi sobie także w przeciętnych warunkach glebowych.

Jest rośliną łatwa w uprawie, ale w chłodniejszych rejonach kraju może wymagać lekkiego okrycia na zimę. Zabezpieczenie jest obowiązkowe w przypadku młodych roślin. Trzeba jedynie pamiętać o regularnym podlewaniu w okresach suszy. Przyda się również umiarkowane nawożenie wiosną, by cieszyć się zdrowym i pięknie kwitnącym krzewem przez wiele lat.

