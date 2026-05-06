Bylica piołun (artemisia absinthium), znana również jako absynt czy psia ruta, to wieloletnia roślina z rodziny astrowatych, występująca w strefie klimatu umiarkowanego. W Polsce jest pospolitym chwastem, a jej surowiec zbiera się ze stanu naturalnego i z upraw i są to wysuszone, ulistnione i kwitnące szczyty pędów lub same liście.

Bylica piołun: Zabija pasożyty, wzmacnia trawienie

Surowiec bylicy piołun zawiera zarówno związki goryczowe jak i olejek eteryczny. Gorycze pobudzają wydzielanie soku żołądkowego, a olejek posiada działanie spazmolityczne w obrębie mięśni gładkich przewodu pokarmowego i działa silnie przeciwbakteryjnie.

Ziele piołunu poprawia wytwarzanie i przepływ żółci do dwunastnicy, działa wzmacniająco, a przy tym trująco na pasożyty skóry oraz owsiki. Bylica stosowana jest w przypadku braku łaknienia, anoreksji czy przewlekłego nieżytu żołądka i jelit. Nie wolno stosować jej przy hemoroidach i krwawieniu z przewodu pokarmowego oraz u kobiet w ciąży i karmiących.

Bylica piołun od wieków stosowana jest więc w ziołolecznictwie (jest toksyczna, więc należy stosować ją zgodnie z zaleceniami!), ale nie wszyscy wiedzą, że posiana w ogrodzie ma działanie odstraszające nieproszonych gości.

Tworzy najlepszą zaporę przed żmijami. Posiej w ogrodzie

Bylica piołun znana jest również jako naturalny "odstraszacz" żmij. Węże, które posiadają niezwykłe zdolności do "wyłapywania" zapachów z powietrza, nie znoszą jej intensywnego aromatu - gorzkiego i bardzo ostrego. Działa on na nie drażniąco, a nawet dezorientująco, więc starają się go unikać.

Dodatkowo piołun odstrasza też owady i gryzonie, które stanowią pokarm dla węży, więc taki teren staje się dla nich mało atrakcyjny.

Aby odstraszyć żmije, wystarczy więc posadzić bylicę piołun wzdłuż ogrodzenia lub w pobliżu miejsc, gdzie żmije mogłyby mieć bezpieczne kryjówki. Warto przygotować też wywar z piołunu i regularnie spryskiwać nim krawędzie działki, a nawet progi budynków.

