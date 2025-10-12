Tych grzybów nigdy nie susz. Konsekwencje dla zdrowia są poważne

Jesień to ulubiona pora roku amatorów grzybów. Panierowane kanie, smażone borowiki i duszone kurki to prawdziwe rarytasy. Najlepszym sposobem na cieszenie się smakiem ulubionych grzybów przez cały rok jest ich suszenie, marynowanie, mrożenie lub pasteryzowanie w słoikach. Niestety nie wszyscy wiedzą, że niektórych gatunków grzybów nie powinno się suszyć, bo mogą szkodzić zdrowiu, a nawet powodować zatrucie pokarmowe.

Uważaj - niektóre grzyby nie nadają się do suszenia. Mogą powodować zatrucia pokarmowe
Spis treści:

  1. Grzyby, które tracą smak i konsystencję
  2. Grzyby, które po wysuszeniu będą nieapetyczne
  3. Uważaj na te grzyby - suszenie może być niezdrowe
  4. Jakie grzyby najlepiej nadają się do suszenia?

Grzyby, które tracą smak i konsystencję

Do suszenia nie nadają się grzyby o wilgotnej konsystencji. Suszenie sprawia, że tracą jędrność, rozpadają się i stają się po prostu nieapetyczne. Z kolei gatunki charakteryzujące się śluzowatym kapeluszem (np. maślaki i mleczaje) mogą nieestetycznie wyglądać i nadmiernie gorzknieć.

Grzyby, które po wysuszeniu będą nieapetyczne

Suszyć nie warto grzybów, które charakteryzują się intensywnym smakiem. Zalicza się do nich np. gołąbki, kurki, gąski, rydze i mleczaje. Po wysuszeniu i utracie wody ich smak jest jeszcze mocniejszy, z silną goryczką. Niestety trudno się jej pozbyć nawet podczas długiego moczenia. Dlatego tego typu grzyby lepiej marynować lub mrozić.

Uważaj na te grzyby - suszenie może być niezdrowe

Grzyby zawierające w sobie duże ilości wody są trudne do suszenia - proces ten trwa długo i niesie ze sobą ryzyko rozwoju bakterii lub pleśni. Zwłaszcza jeśli suszenie odbywa się w niskich temperaturach i bez odpowiedniej wentylacji. Suszyć nie powinno się więc grzybów, które mają miękki miąższ i wilgotną skórkę, a więc maślaków, gołąbków, mleczajów, kurek czy pieczarek. Nie wolno też spożywać surowego ani suszonego na surowo borowika ceglastoporego - zawiera toksyczne substancje powodujące bóle brzucha, zatrucia pokarmowe i wymioty. Można go jeść po odpowiedniej obróbce termicznej - np. po ugotowaniu.

Pokrojone grzyby rozłożone na blaszkach i papierze, wystawione na parapecie przy oknie w celu wysuszenia na słońcu.
Jakie grzyby najlepiej nadają się do suszenia?

Do suszenia najlepiej nadają się grzyby o mięsistej konsystencji i zwartej strukturze oraz suchym, pozbawionym śluzu kapeluszu. To przede wszystkim borowiki, podgrzybki i koźlarze - zachowują smak i aromat, a po namoczeniu odzyskują konsystencję i jędrność.

