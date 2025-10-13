Spis treści: Jakie kwiaty wybrać na grób? Tych kwiatów nie kładź na grobie 1 listopada. Ich symbolika zaskakuje

Kwiaty i wiązanki to symbol pokazujący, że pamięć o zmarłych jest nadal żywa. Chociaż brzmi to jak utarty frazes, składanie ich na grobach jest nie tylko hołdem, ale i wyrażeniem emocji, miłości, a czasami i żalu.

Kwiaty symbolizują to, czego nie jesteśmy w stanie wyrazić słowami. Każdy gatunek ma swoje dodatkowe znaczenie - np. róże wyrażają miłość, a białe lilie duchowe odrodzenie, niewinność i czystość.

Jakie kwiaty wybrać na grób?

Chociaż przed uroczystością 1 listopada w ofercie kwiaciarni i sklepów pojawiają się kompozycje ze sztucznych kwiatów, najlepiej wybierać kwiaty żywe. Sztuczne wiązanki po jakimś czasie nie wyglądają już tak efektownie jak na początku i nie nadają się do recyklingu. Po czasie przyczyniają się jedynie do zwiększenia ilości cmentarnych odpadów. Kwiaty żywe są bardziej ekologiczne od sztucznych odpowiedników.

Za "cmentarny kwiat" uchodzi przede wszystkim chryzantema. Słynie nie tylko z okazałych kwiatów, ale również z odporności na mróz.

Niektórzy na uroczystość Wszystkich Świętych ozdabiają grób wrzosami, które również są w stanie długo wytrzymać w roli ozdoby.

Popularność zyskują też ozdobne kapusty mogące zdobić miejsce spoczynku nawet do grudnia. Co więcej, mogą stanowić samodzielną ozdobę, jak i stanowić element stroików z żywymi kwiatami i gałązkami iglaków. Nie bez powodu określa się je mianem "żelaznych roślin".

Tych kwiatów nie kładź na grobie 1 listopada. Ich symbolika zaskakuje

Nie wszystkie kwiaty są odpowiednie na cmentarz. Przynajmniej tak wynika z rozmaitych przekonań. Jakich lepiej nie kłaść na grobie?

Listę otwierają goździki. Uważa się, że mogą przyciągać nieszczęście. Symbolizują płomienną miłość, dlatego wybierając je jako dekorację grobu możemy zaprzepaścić szansę na miłość lub przyciągnąć pecha na relację, w której jesteśmy.

Uważać trzeba też z kwiatami w kolorze żółtym. Bo chociaż z jednej strony symbolizują radość, przyjaźń i szczęście, to z drugiej - fałsz, zazdrość czy zdradę. Dlatego też na grób lepiej wybierać kwiaty w kolorach, które nie są zbyt krzykliwe. Dotyczy to również chryzantem.

Skoro przy kolorach jesteśmy. Za nietrafiony wybór uchodzą również - co może zaskakiwać - róże. Nie chodzi wyłącznie o to, że są mniej trwałe w porównaniu do innych kwiatów. Te w kolorze czerwieni symbolizują wielką miłość, co raczej nie jest dobrym wyborem na cmentarz. Czerwień jest zarezerwowana dla osób, na których nam zależy.

Zamiast czerwonych róż lepiej wybierać białe, które oznaczają pamięć i szacunek. Kwiaty w białym kolorze często kładzie się na grobach osób, które zmarły w młodym wieku. Kwiaty w różowym kolorze wyrażają z kolei troskę i wdzięczność, fioletowe smutek i żal, a niebieskie - przyjaźń, przywiązanie i spokój.

Na liście kwiatów, których lepiej nie kłaść na grób, znajdują się też hiacynty, frezje, tulipany. Powodem jest ich przede wszystkim ich nietrwałość.

