Tych ręczników nie pierz razem. Jeden błąd, a będą szare, szorstkie i nieświeże

Zdarzyło ci się wyciągać z pralki ręczniki w gorszym stanie niż przed praniem? Decyduje o tym kilka błędów, takich jak zły dobór tkanin, nieodpowiednia temperatura czy program. Sprawdź, których ręczników nie łączyć w jednym cyklu i dlaczego to takie ważne dla ich trwałości.

Niektóre ręczniki lepiej prać oddzielnie.
Niektóre ręczniki lepiej prać oddzielnie. Andrey Popov123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Dlaczego nie wszystkie ręczniki można prać razem?
  2. Tych ręczników nie łącz w jednym cyklu
  3. W jakiej temperaturze prać ręczniki?
  4. Najczęstsze błędy przy praniu ręczników

Dlaczego nie wszystkie ręczniki można prać razem?

Choć wszystkie ręczniki wyglądają podobnie, różnią się kolorem, gramaturą, rodzajem włókien i stopniem zabrudzenia. To właśnie te różnice sprawiają, że nie każdy komplet powinien trafić do pralki w tym samym czasie. Grube, hotelowe ręczniki chłoną więcej wody i potrzebują intensywniejszego wirowania oraz dłuższego suszenia. Cienkie szybciej się piorą i schną. Jeśli połączysz je w jednym cyklu, te lżejsze mogą zostać nadmiernie przemęczone, a grubsze niedoprane.

Różnice w kolorze to kolejna kwestia. Nowe, intensywnie barwione tkaniny potrafią oddawać pigment nawet po kilku praniach. Jeśli wrzucisz ciemne ręczniki razem z jasnymi, może dojść do zafarbowania, którego nie da się już odwrócić. Wysokie temperatury prania utrwalą przebarwienia. Z kolei mieszanie ręczników bardzo zabrudzonych, na przykład po siłowni czy sprzątaniu, z tymi używanymi wyłącznie po kąpieli sprawia, że bakterie i zapachy przenoszą się na całą zawartość bębna. W efekcie nawet czyste dotąd tekstylia po wysuszeniu mogą pachnieć nieświeżo.

    Tych ręczników nie łącz w jednym cyklu

    Największym błędem jest łączenie ręczników białych z kolorowymi, szczególnie jeśli któreś z nich są nowe. Barwnik uwalnia się pod wpływem wysokiej temperatury i detergentów, dlatego jasne tkaniny szybko tracą swoją pierwotną świeżość.

    Nie warto też prać razem ręczników kuchennych i kąpielowych. Kuchenne często mają kontakt z tłuszczem, resztkami jedzenia i silnymi detergentami. Wymagają wyższej temperatury i mocniejszego programu, co z kolei może zniszczyć delikatniejsze ręczniki łazienkowe. Jeśli połączysz je w jednym cyklu, ryzykujesz, że kuchenne nie dopiorą się dokładnie lub kąpielowe staną się szorstkie i szybciej się zużyją.

    Osobną kategorią są ręczniki z mikrofibry. Ten materiał ma inną strukturę niż klasyczna bawełna i przyciąga drobne włókna. Gdy wypierzesz je razem z tradycyjnymi ręcznikami, mikrofibra zbierze kłaczki, przez co straci swoje właściwości chłonne i estetyczny wygląd.

    W jakiej temperaturze prać ręczniki?

    Temperatura prania powinna wynikać z ich przeznaczenia i koloru. Białe ręczniki bawełniane najlepiej prać w 60 stopniach, ponieważ taka temperatura skutecznie usuwa bakterie i roztocza. Ustawiając pranie na 90 stopni, ryzykujesz, że zniszczysz włókna. Kolorowe lepiej prać w 40-60 stopniach, w zależności od zaleceń producenta, ponieważ zbyt wysoka temperatura przyspiesza blaknięcie.

    Zbyt niska temperatura sprawia, że w strukturze tkaniny pozostają drobnoustroje i resztki detergentów, które z czasem powodują nieprzyjemny zapach. Zbyt wysoka z kolei osłabia włókna, przez co ręcznik szybciej staje się cienki i szorstki.

    Jedynym wyjątkiem są tu ręczniki z mikrofibry, które należy prać w temperaturze 30-40 stopni. W wyższych temperaturach włókna tego materiału ulegają uszkodzeniu. Taki ręcznik przestanie spełniać swoją funkcję i stanie się bardzo nieprzyjemny w dotyku. Najlepiej prać mikrofibrę oddzielnie, w delikatnym cyklu.

    Białe ręczniki wymagają specjalnego traktowania podczas prania
    Białe ręczniki wymagają specjalnego traktowania podczas prania123RF/PICSEL

    Najczęstsze błędy przy praniu ręczników

    Jednym z najczęstszych błędów przy praniu ręczników jest przeładowanie bębna. Ręczniki chłoną dużo wody i potrzebują przestrzeni, aby detergent mógł dokładnie wypłukać zabrudzenia. Gdy w pralce jest zbyt ciasno, nie wypłukują się prawidłowo i po wyschnięciu są twarde.

    Drugim problemem jest nadmiar płynu do płukania. Choć wydaje się, że zmiękcza tkaniny, w rzeczywistości oblepia włókna i zmniejsza ich chłonność. W efekcie ręcznik gorzej wchłania wodę i szybciej zaczyna nieprzyjemnie pachnieć.

    Często zapominamy także o dokładnym suszeniu. Wilgotne, złożone ręczniki stają się idealnym środowiskiem dla bakterii. Jeśli chcesz, by długo zachowały świeżość i miękkość, susz je od razu po praniu i nie odkładaj do szafy, dopóki nie będą suche jak pieprz.

