Spis treści: Tygrysówka przyciąga wzrok cętkowanym środkiem. To jej znak rozpoznawczy Jak sadzić tygrysówkę? Jak wysoka jest tygrysówka pawia? Jak długo kwitnie tygrysówka? Czy tygrysówka jest wieloletnia?

Tygrysówka przyciąga wzrok cętkowanym środkiem. To jej znak rozpoznawczy

Tygrysówka pawia, czyli Tigridia pavonia (L.f.) Redouté, ma za sobą historię dłuższą niż wiele modnych dziś roślin egzotycznych. Kew Science podaje, że gatunek pochodzi z obszaru od Meksyku po Honduras, a jego nazwa naukowa została opublikowana w 1802 roku. Roślina należy do rodziny kosaćcowatych, tej samej, do której zalicza się irysy i mieczyki, dlatego jej liście są wąskie, mieczowate, zielone i dość oszczędne w formie.

Cały spektakl zaczyna się dopiero na kwiecie: trzy duże, szeroko rozpostarte zewnętrzne listki okwiatu tworzą mocną, kolorową ramę, a trzy mniejsze elementy w centrum układają się w nakrapiany, kontrastowy rysunek. Tygrysówka przybiera barwy pomarańczowe, różowe, czerwone, żółte lub białe, zwykle z wyraźnym, cętkowanym środkiem.

Tygrysówka przybiera barwy pomarańczowe, różowe, czerwone, żółte lub białe Canva Pro INTERIA.PL

Najciekawszy trop prowadzi jednak do Meksyku i języka nahuatl. W słowniku nahuatl prowadzonym przez Wired Humanities Projects przy Uniwersytecie Oregon roślina figuruje pod nazwą ōcēlōxōchitl, tłumaczoną jako "Aztec lily" (lila Azteków) lub "tiger flower"(kwiat tygrysi), przy czym człon ocelotl odnosi się do jaguara, a xōchitl do kwiatu.

To piękne, bardzo obrazowa nazwa rośliny: jej plamki kojarzono raczej z jaguarem, świętym i silnym zwierzęciem Mezoameryki, niż z tygrysem znanym z późniejszej europejskiej wyobraźni. Ten sam słownik odnotowuje także dawne zastosowania bulwocebulek tygrysówki jako pożywienia oraz składnika używanego tradycyjnie przy gorączce i problemach z płodnością.

Jak sadzić tygrysówkę?

Tygrysówkę sadzi się wiosną, gdy ziemia zdąży się ogrzać, a nocne spadki temperatury przestaną zagrażać młodym pędom. W polskich warunkach najbezpieczniejszy termin przypada zwykle na maj, choć w cieplejszych regionach można zacząć pod koniec kwietnia, jeśli prognozy zapowiadają stabilną pogodę. Roślinę najlepiej sadzić w pełnym słońcu, w glebie żyznej, dobrze przepuszczalnej, najlepiej lekko piaszczystej. Do ciężkiej, zbitej ziemi warto dodać piasek, drobny żwir albo kompost, aby po deszczu woda szybciej odpływała od korzeni.

Przed sadzeniem przekop ziemię na głębokość szpadla, usuń chwasty i rozbij większe bryły. Bulwocebulki tygrysówki umieść w dołku ostrzejszą częścią do góry, na głębokości około 8-10 cm. Po sadzeniu podlej rabatę umiarkowanie, tak aby ziemia osiadła wokół bulwocebulek, lecz nie zamieniła się w mokrą masę.

Najładniejszy efekt daje sadzenie w małych grupach, po 5-6 cebulek. Wtedy tygrysówka nie ginie między innymi roślinami, tylko tworzy kolorową plamę, która latem wygląda jak fragment egzotycznej rabaty. Roślinę warto zestawić z niskimi bylinami albo trawami, ponieważ jej delikatne łodygi zyskują wtedy naturalne podparcie, a kwiaty lepiej wybijają się ponad zieleń.

W donicy tygrysówka potrzebuje tych samych warunków, co na rabacie: dużo słońca, lekkiego podłoża i swobodnego odpływu wody. Na dnie pojemnika można ułożyć warstwę drenażu, a ziemię wymieszać z piaskiem lub drobnym grysem. Wówczas cebulki nie będą stały w mokrym podłożu po każdym podlewaniu. Po posadzeniu wystarczy umiarkowanie podlać ziemię, a później pilnować, by była lekko wilgotna podczas wzrostu. Dobrym, prostym dodatkiem jest cienka warstwa kompostu lub kory na powierzchni podłoża - ogranicza parowanie i pomaga utrzymać stabilniejsze warunki wokół korzeni.

Jak wysoka jest tygrysówka pawia?

Tygrysówka pawia najczęściej dorasta w ogrodzie do 45-80 cm, dlatego dobrze mieści się między niskimi bylinami a wyższymi kwiatami sezonowymi. W sprzyjających warunkach może osiągać nawet około 1 m. Różnice wynikają z klimatu, jakości bulwocebulek i warunków uprawy. W polskim ogrodzie najrozsądniej zakładać, że będzie to roślina średniej wysokości, smukła, lekka i bardzo dekoracyjna, ale bez masywnego pokroju dalii czy kanny.

Na jej wysokość najmocniej wpływają trzy rzeczy: słońce, przepuszczalna gleba i regularna wilgotność w czasie wzrostu. W chłodnym, zbyt mokrym podłożu roślina rośnie słabiej, a jej pędy mogą być cieńsze. W bardzo żyznej ziemi, przy dobrym nasłonecznieniu, tygrysówka potrafi wybić wyżej, ale nadal zachowuje delikatną sylwetkę.

Jak długo kwitnie tygrysówka?

Tygrysówka ma jeden z najbardziej zaskakujących rytmów kwitnienia wśród letnich roślin cebulowych. Pojedynczy kwiat otwiera się zwykle tylko na jeden dzień, często rano, a pod wieczór traci świeżość. Brzmi jak rozczarowanie? W ogrodzie działa to zupełnie inaczej. Roślina tworzy kilka pąków na smukłych pędach i rozwija je po kolei, dlatego zamiast jednego długiego występu daje serię krótkich, intensywnych pokazów.

W polskich warunkach tygrysówka kwitnie najczęściej od lipca do września, choć termin zależy od pogody i daty sadzenia. Jeśli cebulki trafią do ziemi w maju, kwiatów można spodziewać się zwykle w drugiej połowie lata. Przy chłodnej wiośnie pokaz przesuwa się później. To cenna cecha, bo tygrysówka wnosi kolor wtedy, gdy wiele czerwcowych bylin ma już najlepszy moment za sobą, a rabaty zaczynają potrzebować mocniejszego akcentu.

Tygrysówka pawia najczęściej dorasta w ogrodzie do 45–80 cm Canva Pro INTERIA.PL

Jak wydłużyć kwitnienie tygrysówki? Wystarczy rozłożyć sadzenie na dwie tury, na przykład w odstępie 10-14 dni, aby rośliny ruszyły nierówno i rozwijały pąki w lekkim przesunięciu. Pomaga też słońce, przepuszczalna gleba i umiarkowane podlewanie podczas suszy, zwłaszcza gdy tworzą się pąki.

Czy tygrysówka jest wieloletnia?

Tygrysówka pawia jest rośliną wieloletnią, ale w polskim ogrodzie wymaga jesiennego wykopania. Botanicznie wyrasta z bulwocebulki, czyli podziemnego organu spichrzowego podobnego do cebuli, lecz zbudowanego bardziej jak zwarta "mała bulwa". To właśnie w nim roślina gromadzi zapasy na kolejny sezon. W cieplejszym klimacie może zostać w gruncie, natomiast u nas mróz i mokra zimowa ziemia łatwo niszczą cebulki

Najlepszy moment na wykopanie przychodzi jesienią, gdy liście zaczynają żółknąć i zasychać. Najpierw odcinamy martwe części nadziemne. Potem ostrożnie podważamy kępę widłami lub szpadlem i delikatnie otrząsamy bulwocebulki z ziemi. Egzemplarze miękkie, uszkodzone albo przebarwione trzeba odrzucić, a zdrowe rozłożyć w przewiewnym, zacienionym miejscu na 1-3 tygodnie, aby dobrze przeschły przed zimowym przechowywaniem.

Po podsuszeniu cebulki można ułożyć w suchym piasku, torfie, perlicie, wermikulicie albo w papierowej torebce i przenieść do chłodnej piwnicy, garażu lub schowka, gdzie temperatura nie spad poniżej 10 stopni.

Przy jesiennym wykopywaniu warto oddzielić młode bulwocebulki przybyszowe, bo to najpewniejszy sposób rozmnażania tygrysówki. Roślinę można też wysiać z nasion, ale wtedy na kwiaty trzeba zwykle poczekać rok lub dwa lata.

