Czy Wielkopolska to raj dla grzybiarzy?

Wielkopolska od lat uchodzi za jeden z najbardziej stabilnych i przewidywalnych regionów pod względem grzybobrań. To zasługa rozległych kompleksów leśnych - od Puszczy Noteckiej po Zielonkę - ale także specyficznego mikroklimatu, w którym ciepłe, wydłużone jesienie przeplatają się z okresami obfitych opadów. W efekcie grzybnia ma optymalne warunki do rozwoju, a sezon potrafi trwać tu nawet kilka tygodni dłużej niż w innych częściach kraju. Lasy Państwowe, zarządzające ponad 300 tysiącami hektarów tutejszych terenów, dbają o infrastrukturę i dostępność, tworząc oznakowane ścieżki, parkingi i miejsca odpoczynku, zatem nawet początkujący grzybiarz może czuć się pewnie i bezpiecznie.

Wielkopolska uchodzi za jeden z najbardziej stabilnych i przewidywalnych regionów pod względem grzybobrań 123RF/PICSEL

Nie bez znaczenia jest także różnorodność siedlisk. Obok borów sosnowych znajdziemy tu dąbrowy, brzozowe zagajniki i wilgotne lasy łęgowe, które sprzyjają występowaniu wielu gatunków - podgrzybków, borowików, kurek i rydzy. Warto jednak pamiętać, że grzybobranie to nie tylko przyjemność, ale i odpowiedzialność. Badania toksykologiczne prowadzone przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w 2023 roku wykazały, że niektóre gatunki jadalne mogą akumulować metale ciężkie z gleby, zwłaszcza w pobliżu dróg i terenów przemysłowych. Dlatego doświadczeni zbieracze zalecają unikanie takich miejsc i korzystanie z aktualnych map występowania grzybów, np. na grzyby.pl, które pozwalają planować wyprawy w oparciu o realne dane terenowe.

Najlepsze miejsca na grzyby w Wielkopolsce

Gdzie warto wybrać się na grzyby w Wielkopolsce? Puszcza Notecka, rozciągająca się od Skwierzyny po Rogoźno, od lat uchodzi za "pewniaka" w kalendarzu każdego grzybiarza. Jej piaszczyste gleby, przetykane brzozowymi kępami, sprzyjają pojawianiu się podgrzybków brunatnych, borowików szlachetnych i maślaków. W tym sezonie, według raportów z 15 września 2025 r. opublikowanych przez "Głos Wielkopolski", wilgotna ściółka po sierpniowych opadach przyniosła wyjątkowo obfite zbiory. Dojazd jest prosty - pociągiem dotrzemy do Miałów, Mokrza czy Wronek - a już po kilkudziesięciu minutach marszu trafimy na polany pełne grzybów.

Drugim filarem grzybowej mapy wielkopolski jest trójkąt Nowy Tomyśl - Zbąszyń - Miedzichowo. To lasy mieszane, poprzecinane strumieniami i jeziornymi rynnami, które tworzą mikroklimat sprzyjający gatunkom rurkowym. Warto również wspomnieć o mniejszych, ale niezwykle różnorodnych kompleksach w okolicach Czerniejewa i Powidza. Natomiast Puszcza Zielonka, choć jest położona tuż pod Poznaniem i oblegana w weekendy, potrafi zaskoczyć prawdziwkami szlachetnymi o idealnej siateczce na trzonie.

Jakie gatunki grzybów znajdziesz w tych lasach?

Jakie grzyby rosną w Wielkopolsce jesienią? Obok klasycznych gatunków jadalnych można tu także spotkać rzadziej notowane perełki. Podgrzybek brunatny (Imleria badia), odporny na pierwsze przymrozki, króluje w borach sosnowych Puszczy Noteckiej i Zielonki. Borowik szlachetny (Boletus edulis), ceniony za swój orzechowy aromat, pojawia się w lasach mieszanych pod dębami i bukami, a koźlarz babka (Leccinum scabrum) w brzozowych zagajnikach. Na skrajach dróg leśnych i w młodnikach iglastych łatwo natknąć się na maślaka zwyczajnego (Suillus luteus), którego delikatny miąższ po obraniu skórki z kapelusza staje się bazą do sosów i marynat.

Sezon na grzybobranie w Polsce trwa w najlepsze 123RF/PICSEL

W ostatnich latach coraz częściej notuje się także borowika ceglastoporego (Neoboletus luridiformis) - gatunek o intensywnym smaku, wymagający jednak starannej obróbki termicznej. W wilgotnych, mszystych miejscach pojawiają się kurki (Cantharellus cibarius), a na nasłonecznionych polanach - rydze (Lactarius deliciosus).

Warto jednak pamiętać, że obok gatunków jadalnych rosną niebezpieczne sobowtóry. Muchomor sromotnikowy (Amanita phalloides) czy zasłonak rudy (Cortinarius orellanus) odpowiadają za większość ciężkich zatruć w Europie. Badania toksykologiczne Uniwersytetu w Zagrzebiu z 2022 r., opublikowane w czasopiśmie Toxins, potwierdzają, że objawy po spożyciu muchomora mogą pojawić się dopiero po kilkunastu godzinach, co znacząco utrudnia leczenie. Dlatego zasada "nie jesteś pewien - zostaw" powinna być żelaznym punktem każdego wyjścia do lasu.

Dla bezpieczeństwa i satysfakcji z grzybobrania warto stosować kilka prostych zasad:

Obserwuj pogodę : wysyp zwykle następuje 2-3 dni po deszczu.

Szukaj w mikrosiedliskach z mchem i porostami : w takich miejscach często kryją pojedyncze okazy, gdy "główne" miejsca są puste.

Zbieraj grzyby tak, by nie niszczyć grzybni: transportuj je w przewiewnych koszach, a nie w plastikowych torbach.

Wielkopolska, choć nie zawsze obfituje w rekordowe zbiory, ma swoje "pewniaki" - miejsca i gatunki, które potrafią obdarować pełnym koszem nawet wtedy, gdy inne regiony świecą pustkami. A powrót z lasu z pachnącym, kolorowym zbiorem to nagroda, której nie da się przeliczyć na żadne statystyki.

Nie tylko borowiki. Które grzyby warto zbierać w Polsce? INTERIA.PL