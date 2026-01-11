Ukryta funkcja pralki, o której mało kto wie. To dlatego ubrania się nie dopierają
Wydawać by się mogło, że współczesne pralki są dziecinnie proste w obsłudze. Mimo jasnych oznaczeń, wiele osób nie korzysta z nich prawidłowo, przez co urządzenie działa nieprawidłowo. O czym zapominamy najczęściej? Ten jeden błąd może sprawić, że ubrania wyjęte z bębna będą nadal brudne i nieświeże.
Spis treści:
- Ten błąd z pralką popełnia wiele osób
- Do czego służy ruchoma klapka w pralce?
- Dlaczego ubrania są niedoprane i nie pachną? O to możliwy powód
- Czy warto korzystać z "prania wstępnego" w pralce?
Ten błąd z pralką popełnia wiele osób
Statystyki podają, że aż 90 proc. użytkowników pralek nie korzysta z nich prawidłowo. W efekcie na darmo zużywają detergenty, prąd i wodę, bo efekty prania nie są zadowalające.
Większość osób za każdym razem postępuje tak samo - wrzuca do bębna tkaniny, szufladkę wypełnia płynem lub proszkiem, wybiera odpowiedni program, a następnie uruchamia tryb, który najbardziej mu odpowiada. Mało kto zdaje sobie natomiast sprawę z istnienia funkcji ukrytej w miejscu przeznaczonym na detergent. Chodzi o klapkę, która może być przeszkodą dla prawidłowego uwolnienia środków piorących oraz płynu do płukania, przez co ubrania nie będą ani miękkie, ani pachnące.
Do czego służy ruchoma klapka w pralce?
W większości współczesnych pranek, w szufladce na detergenty znajdują się trzy przegródki, przeznaczone na detergenty do prania wstępnego, prania zasadniczego i płyn do płukania.
W komorze oznaczonej symbolem "II" znajduje się również ruchoma klapka, na którą mało kto zwraca uwagę. Do jej zadań należą:
- Uwalnianie detergentu we właściwym momencie
- Odpowiednie, stopniowe dozowanie płynu
Dlaczego ubrania są niedoprane i nie pachną? O to możliwy powód
W przypadku stosowania płynnych środków piorących należy pamiętać o tym, aby opuścić wspomnianą wcześniej klapkę w szufladce pralki. Jeśli tego nie zrobisz, detergent może spłynąć do bębna zbyt szybko (jeszcze podczas prania wstępnego) i w efekcie tkaniny będą niedoprane i niepachnące.
Czy warto korzystać z "prania wstępnego" w pralce?
Podczas standardowego, codziennego prania, wielu użytkowników pralek pomija pranie wstępne i wlewa lub wsypuje detergent wyłącznie do komory "II". Opcja ta będzie wystarczająca w przypadku chęci odświeżenia tkanin, które nie są silnie zabrudzone. Jeśli jednak chcesz pozbyć się uporczywych plam z tłuszczu, błota czy przykrych zapachów z przepoconych ubrań, koniecznie skorzystaj z opcji "pranie wstępnie". Dzięki temu urządzenie będzie w stanie rozpuścić zanieczyszczenia i skuteczniej odświeżyć tekstylia. Jeśli pominiesz ten etap, może się okazać, że pralkę trzeba będzie załączyć raz jeszcze, a ty zmarnujesz niepotrzebnie środki piorące, prąd oraz wodę.
