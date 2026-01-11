Spis treści: Ten błąd z pralką popełnia wiele osób Do czego służy ruchoma klapka w pralce? Dlaczego ubrania są niedoprane i nie pachną? O to możliwy powód Czy warto korzystać z "prania wstępnego" w pralce?

Ten błąd z pralką popełnia wiele osób

Statystyki podają, że aż 90 proc. użytkowników pralek nie korzysta z nich prawidłowo. W efekcie na darmo zużywają detergenty, prąd i wodę, bo efekty prania nie są zadowalające.

Większość osób za każdym razem postępuje tak samo - wrzuca do bębna tkaniny, szufladkę wypełnia płynem lub proszkiem, wybiera odpowiedni program, a następnie uruchamia tryb, który najbardziej mu odpowiada. Mało kto zdaje sobie natomiast sprawę z istnienia funkcji ukrytej w miejscu przeznaczonym na detergent. Chodzi o klapkę, która może być przeszkodą dla prawidłowego uwolnienia środków piorących oraz płynu do płukania, przez co ubrania nie będą ani miękkie, ani pachnące.

Do czego służy ruchoma klapka w pralce?

W większości współczesnych pranek, w szufladce na detergenty znajdują się trzy przegródki, przeznaczone na detergenty do prania wstępnego, prania zasadniczego i płyn do płukania.

W komorze oznaczonej symbolem "II" znajduje się również ruchoma klapka, na którą mało kto zwraca uwagę. Do jej zadań należą:

Uwalnianie detergentu we właściwym momencie

Odpowiednie, stopniowe dozowanie płynu

Jeśli pierzesz mocno zabrudzone tekstylia, koniecznie skorzystaj z opcji "pranie wstępne" 123RF/PICSEL

Dlaczego ubrania są niedoprane i nie pachną? O to możliwy powód

W przypadku stosowania płynnych środków piorących należy pamiętać o tym, aby opuścić wspomnianą wcześniej klapkę w szufladce pralki. Jeśli tego nie zrobisz, detergent może spłynąć do bębna zbyt szybko (jeszcze podczas prania wstępnego) i w efekcie tkaniny będą niedoprane i niepachnące.

Czy warto korzystać z "prania wstępnego" w pralce?

Podczas standardowego, codziennego prania, wielu użytkowników pralek pomija pranie wstępne i wlewa lub wsypuje detergent wyłącznie do komory "II". Opcja ta będzie wystarczająca w przypadku chęci odświeżenia tkanin, które nie są silnie zabrudzone. Jeśli jednak chcesz pozbyć się uporczywych plam z tłuszczu, błota czy przykrych zapachów z przepoconych ubrań, koniecznie skorzystaj z opcji "pranie wstępnie". Dzięki temu urządzenie będzie w stanie rozpuścić zanieczyszczenia i skuteczniej odświeżyć tekstylia. Jeśli pominiesz ten etap, może się okazać, że pralkę trzeba będzie załączyć raz jeszcze, a ty zmarnujesz niepotrzebnie środki piorące, prąd oraz wodę.

