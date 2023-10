Spis treści: 01 Ukryta funkcja w wózkach Lidla. Wcale nie chodzi o siedzisko dla dziecka

Lidl to niewątpliwie jeden z najchętniej wybieranych dyskontów w Polsce. Lubimy go m.in. dlatego, że często wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów. Mało kto wie, że wózki zakupowe w Lidlu mają pewną ukrytą funkcję, która znacznie ułatwia zakupy. Dzięki nim zarówno poruszanie się po sklepie, jak i wykładanie produktów przy kasie jest dużo prostsze.

Ukryta funkcja w wózkach Lidla. Wcale nie chodzi o siedzisko dla dziecka

Prawdopodobnie pierwszym, co przyszło nam teraz do głowy, są zamontowane w dużych wózkach specjalne siedziska dla dzieci. To jednak nie o nie chodzi. Siedziska dla dzieci w wózkach zakupowych montowane są od wielu lat. Ta prosta i bardzo wygodna funkcja potrafi znacznie ułatwić zakupy rodzicom, którzy oprócz koszyka zakupowego musieliby przepychać się przez sklepowe alejki z wózkiem dla dzieci.

Wygodna funkcja koszy na zakupy z Lidla. Szybciej i sprawniej wyciągniesz zakupy na taśmę

Jedną z funkcji, o której mowa, znajdziemy w plastikowych koszach na kółkach, które idealnie nadają się na mniejsze zakupy. Są one lekkie, wygodne, a także bardzo praktycznie. Mają też pewną funkcję, która znacznie ułatwia wypakowywanie zakupów na taśmę przy kasie. Wystarczy, że będąc przy niej, złapiemy za rączkę wózka i go podniesiemy. Wózek można w ten sposób zaczepić o front kasy, przytrzymując go dodatkowo ręką. Drugą ręką możemy swobodnie wyłożyć produkty na kasę.

Ukryta funkcja w dużych wózkach Lidla. Przyda się, jeśli kupujesz te produkty

Ukrytą funkcję mają również duże wózki na żetony lub monety. Są one świetnym rozwiązaniem, gdy robimy duże zakupy dla całej rodziny.

Na dole koszyków znajduje się specjalna konstrukcja, która jest przeznaczona na ciężkie produkty takie jak zgrzewka wody. Wszelkie ciężkie napoje najczęściej zabieramy z półki sklepowej dopiero pod koniec naszych zakupów, gdy nasze kosze wypełnione są już innymi produktami.

Ta wyciągana półeczka znajdująca się tuż przy tylnych kołach wózka bardzo ułatwia zakupy i pozwala na uniknięcie rozgarniania wszystkich produktów w koszyku, tylko po to, by zrobić miejsce na wodę czy inne ciężkie przedmioty.