Dodatki do diety, które wiele mogą zmienić

Choć wiele osób starających się zredukować masę swojego ciała marzy o "magicznych sposobach" i "spalaczach tłuszczu", tak naprawdę tego typu specyfiki nie istnieją i należy to podkreślić bardzo stanowczo. Jednak oprócz deficytu kalorycznego i aktywności fizycznej można rzeczywiście wspomóc proces odchudzania, by lepiej zapanować nad chęcią na podjadanie, słodycze czy niezdrowe przekąski. Zdrowy, nieprzerwany sen także jest strażnikiem zdrowej wagi. Warto zatem zadbać o te kwestie, a najlepiej w sposób naturalny i bezpieczny.

Spektakularna metamorfoza trenerki z USA

Uwagę internautów przykuła spektakularna metamorfoza trenerki z USA. Amaka w mediach społecznościowych relacjonuje swoją drogę do wymarzonej sylwetki zdradzając co jej pomogło w tym procesie. Twierdzi, że udało się jej zrzucić już 25 kg, zatem jej polecenia mogą być cenną wskazówką dla wszystkich, którzy dopiero rozpoczynają walkę o wymarzoną sylwetkę i zdrowie. Kobieta regularnie ćwiczy i zdrowo się odżywia, ale oprócz tego wprowadziła do swojej diety kilka napojów, które według niej bardzo wspomogły utratę wagi i przy okazji pozytywnie wpłynęły na jej zdrowie i samopoczucie. Oto, co poleca pić przed snem.

Napoje, które warto wprowadzić podczas odchudzania

Ocet jabłkowy może być sprzymierzeńcem odchudzania 123RF/PICSEL

Oto napoje, które Amaka pije przed snem. Według niej zapobiegają podjadaniu, wspomagają metabolizm i zapewniają spokojny sen.

Napar cynamonowy - laskę cynamonu lub szczyptę tej przyprawy wystarczy zalać wrzątkiem i zaparzać. Amaka przekonuje, że cynamon pomaga utrzymać stabilny poziom cukru we krwi, dzięki czemu ogranicza nocne napady głodu.

Napar imbirowy - Amaka piła napar z gotowanego przez 10 min w wodzie imbiru przed snem. Uważa, że przyspiesza trawienie oraz pomaga się zrelaksować.

Ocet jabłkowy - od lat znany jako wsparcie podczas odchudzania. Łyżkę octu jabłkowego należy dodac do szklanki wody i wypić rano, by przyspieszyć metabolizm i usprawnić proces redukcji masy ciała.

Herbata rumiankowa - prosty napój ziołowy to świetny sposób na szybkie zaśnięcie.

Oprócz tego Amaka codziennie rano pije szklankę wody z cytryną aby zapewnić sobie lepszy start dnia i usprawnić trawienie.

Spróbujecie tych naturalnych "wspomagaczy"?

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95-letnia instruktorka fitness. Pomaga seniorkom dbać o zdrowie © 2025 Associated Press