Z czego powstaje kawa zbożowa i co zawiera?

Kawa zbożowa jak sama nazwa wskazuje, powstaje z ziaren zbóż, ale zawiera też inne składniki. Najczęściej są to prażony jęczmień, żyto i pszenica z dodatkiem cykorii, buraka cukrowego czy orkiszu. To właśnie prażenie nadaje jej charakterystyczny, lekko karmelowy smak i aromat. Wielu osobom przypomina on prawdziwą kawę.

Zboża używane do produkcji tego napoju są źródłem błonnika pokarmowego i węglowodanów złożonych. Kawa zbożowa zawiera także witaminy z grupy B i składniki mineralne, takie jak magnez, żelazo, potas czy fosfor. W przeciwieństwie do klasycznej kawy, nie ma w sobie kofeiny, dlatego można ją pić nawet wieczorem lub podawać dzieciom i osobom starszym. Ponieważ głównym składnikiem tej kawy są zboża, napój zawiera również gluten. Osoby cierpiące na celiakię mają do wyboru kilka bezglutenowych wersji produktu.

Wpływ kawy zbożowej na trawienie

Jedną z największych zalet kawy zbożowej jest jej pozytywny wpływ na układ pokarmowy. Dzięki zawartości cykorii, będącej naturalnym źródłem inuliny, napój ten wspiera rozwój korzystnych bakterii jelitowych. Inulina działa jak prebiotyk, odżywia mikroflorę jelitową, wspomaga trawienie i może łagodzić wzdęcia oraz zaparcia.

Kawa zbożowa jest też znacznie łagodniejsza dla żołądka niż klasyczna. Nie pobudza wydzielania kwasu i nie podrażnia błony śluzowej. To dobra wiadomość dla osób z nadkwasotą, wrzodami czy refluksem, dla których kawa zbożowa powinna stać się codziennym napojem.

Kawa zbożowa a serce i układ krążenia

Regularne picie kawy zbożowej wspiera nasze serce. Napój zawiera minerały takie jak potas i magnes, które są w składzie wielu leków wspierających serce. Wspomagają one pracę mięśnia sercowego oraz pomagają utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Ponieważ napój ten nie zawiera kofeiny, nie powoduje skoków ciśnienia ani przyspieszenia akcji serca. Te objawy, które często towarzyszą wypiciu klasycznej kawy.

Opowieści o tym, że kawa zbożowa obniża ciśnienie krwi to mit, ona go po prostu nie podwyższa. Spadek ciśnienia po wypiciu napoju nie jest to w żaden sposób naukowo udokumentowany. Za to zawarty w zbożówce potas pomaga regulować gospodarkę elektrolitową i wspiera prawidłową pracę naczyń krwionośnych. Dlatego u osób z nadciśnieniem kawa zbożowa jest bezpiecznym zamiennikiem tradycyjnej kawy.

Jaką kawę zbożową wybrać?

Kawa zbożowa wraca do łask i wraz z jej powrotem sklepowe półki zapełniły się różnymi wersjami tego produktu. Jeśli chcesz, by napój zachował właściwości zdrowotne, wybieraj zbożówkę bez dodatku cukru, sztucznych barwników czy mleka w proszku. Tradycyjnie, im krótszy skład, tym produkt jest zdrowszy. Osoby z celiakią powinny sięgnąć po wersję bezglutenową.

Wszelkie dodatki w kawie zbożowej mogą zwiększyć jej kaloryczność. Jest to istotne dla osób dbających o sylwetkę. Filiżanka napoju to zaledwie 10-20 kalorii, ale jeśli dodamy do niej cukier i mleko, ta wartość wzrasta niemal dziesięciokrotnie. Jeśli nie jesteś w stanie wypić czarnej kawy zbożowej, zadbaj o to, żeby dodatki do niej były niskokaloryczne. Mleko odtłuszczone i zdrowe zamienniki cukru pomogą ci utrzymać linię.

Kto powinien pić kawę zbożową? Przeciwwskazania

Kawa zbożowa to doskonały wybór dla osób, które nie powinny pić klasycznej kawy. Należą do nich:

osoby z nadkwasotą, refluksem lub wrażliwym żołądkiem;

kobiety w ciąży i karmiące piersią;

dzieci i osoby starsze

osoby z nadciśnieniem, które muszą ograniczać kofeinę.

Przeciwskazaniem do picia kawy zbożowej jest nietolerancja glutenu lub alergia na zboża. W takim przypadku lepiej wybierać wersje bezglutenowe, oparte np. na cykorii lub orkiszu.

