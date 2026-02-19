Spis treści: Czym jest ulga dla seniorów? PIT 0 dla seniorów: Ile wynosi ulga i jak działa limit Komu przysługuje ulga dla seniorów Jak skorzystać z ulgi w praktyce Kto nie może skorzystać z ulgi mimo wieku

Czym jest ulga dla seniorów?

Ulga dla seniorów to wprowadzona w 2022 roku preferencja podatkowa, określana jako PIT-0 dla seniora. Jej celem jest zachęcenie osób w wieku emerytalnym do dalszej aktywności zawodowej. Mechanizm jest prosty: jeśli podatnik osiągnął wiek emerytalny, ale nie pobiera emerytury i nadal pracuje, część jego przychodów może być zwolniona z podatku dochodowego.

Ulga nie polega na dodatkowym odliczeniu od dochodu, lecz na zwolnieniu określonej kwoty przychodów z opodatkowania. Oznacza to, że podatek w ogóle nie jest od nich naliczany. W praktyce senior, który spełnia warunki, może znacząco obniżyć swoje roczne zobowiązanie wobec fiskusa, a w wielu przypadkach nie zapłacić PIT wcale.

PIT 0 dla seniorów: Ile wynosi ulga i jak działa limit

W ramach ulgi PIT 0 dla seniorów zwolnienie obejmuje przychody do wysokości 85 528 zł rocznie. Jest to limit obowiązujący w ramach zwolnienia podatkowego dla osób pracujących mimo osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat u kobiet i 65 lat u mężczyzn). Co istotne, limit ten funkcjonuje niezależnie od kwoty wolnej od podatku.

Jeżeli senior rozlicza się według skali podatkowej, może dodatkowo skorzystać z kwoty wolnej wynoszącej 30 000 zł. W praktyce oznacza to, że łączna kwota przychodów, od których nie zapłaci podatku, może sięgnąć nawet 115 528 zł rocznie. Dopiero nadwyżka ponad ten próg będzie podlegała opodatkowaniu według obowiązujących stawek.

To właśnie połączenie zwolnienia do 85 528 zł oraz kwoty wolnej sprawia, że ulga dla seniorów jest jedną z najbardziej odczuwalnych preferencji podatkowych w obecnym systemie.

Komu przysługuje ulga dla seniorów

Z ulgi mogą skorzystać kobiety po ukończeniu 60 lat oraz mężczyźni po ukończeniu 65 lat, którzy mimo osiągnięcia wieku emerytalnego nadal pracują. Kluczowe znaczenie ma jednak to, że osoba taka nie może pobierać emerytury ani renty.

Warunek niepobierania świadczenia jest absolutnie podstawowy. Nawet jeśli podatnik ma już przyznane prawo do emerytury, ale zdecydował się jej nie pobierać i kontynuuje aktywność zawodową, może skorzystać z ulgi. Jeżeli jednak choćby przez część roku pobierał świadczenie emerytalne lub rentowe z ZUS, KRUS czy systemów mundurowych, traci prawo do zwolnienia w tym okresie.

Ulga obejmuje przychody z pracy na etacie, umowy zlecenia objętej składkami społecznymi oraz z działalności gospodarczej. Warunkiem jest tu odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne. Liczy się więc nie tylko samo osiąganie dochodu, lecz także podleganie ubezpieczeniom.

Jak skorzystać z ulgi w praktyce

Ulga może być stosowana już w trakcie roku podatkowego. W przypadku zatrudnienia na etacie lub umowie zlecenia senior powinien złożyć pracodawcy odpowiednie oświadczenie. Sprawi to, że płatnik nie będzie nie będzie pobierał zaliczek na podatek w zakresie objętym zwolnieniem.

Jeżeli oświadczenie nie zostało złożone w trakcie roku, nic straconego. Ulga może zostać uwzględniona w zeznaniu rocznym, na przykład w formularzu PIT-37 lub PIT-36. W takim przypadku nadpłacony podatek zwróci urząd skarbowy.

W praktyce oznacza to, że nawet jeśli senior nie dopilnował formalności w ciągu roku, nadal może odzyskać pieniądze przy rozliczeniu rocznym.

Kto nie może skorzystać z ulgi mimo wieku

Najczęstszą przyczyną braku prawa do ulgi jest pobieranie emerytury lub renty. Wiele osób zakłada, że wystarczy ukończyć 60 lub 65 lat i nadal pracować, by nie płacić podatku. Tymczasem samo pobieranie świadczenia wyklucza możliwość zastosowania zwolnienia.

Z preferencji nie skorzystają także osoby, których przychody nie podlegają ubezpieczeniom społecznym, ani ci, którzy osiągają dochody z tytułów wyłączonych z tej preferencji przepisami ustawy o PIT. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej istotne jest podleganie ubezpieczeniom społecznym. Zasada jest prosta, brak odprowadzanych składek oznacza brak prawa do ulgi.

Źródło: gov.pl, podatki.gov.pl

