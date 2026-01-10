Ulga podatkowa dla seniorów w 2026 roku: Co się zmieniło?

W ramach Nowego Ładu w 2022 roku weszły w życie zmiany podatkowe, które podniosły kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł. Zmiany te dotknęły także seniorów, którzy mogą dziś korzystać z nowej ulgi dla pracujących emerytów.

Ulga dla pracujących emerytów przysługuje tym seniorom, którzy zdecydują się przedłużyć swoją aktywność zawodową, choć są już upoważnieni do pobierania emerytury. Ulga dla emerytów, czyli tzw. PIT 0 dotyczy zarówno tych seniorów, którzy postanowili pracować dłużej jak i tych, którzy po okresie otrzymywania emerytury, zdecydowali się wrócić do pracy.

Ulga dla pracujących emerytów zwalnia z opodatkowania przychodów do kwoty 85 528 zł w skali roku. Ulga ta rośnie w przypadku emerytów, którzy rozliczają się według skali podatkowej - sięga ona aż 115 528 zł.

Co zmieniło się w 2026 roku?

W 2026 roku nie wprowadzono znaczących zmian w zakresie kwoty wolnej od podatku dla emerytów. Warto jednak mieć na uwadze, że brak waloryzacji progów podatkowych może skutkować wyższymi obciążeniami dla emerytów otrzymujących wyższe świadczenia.

Ulga podatkowa dla seniorów chcących wrócić do pracy. Co warto wiedzieć?

Ulga dla emerytów dotyczy również tych seniorów, którzy pobierali już emeryturę i postanowili wrócić do aktywności zawodowej. By skorzystać z PIT-0, senior musi zawiesić pobieranie świadczeń emerytalnych - zarówno z ZUS, KRUS jak i uposażenia sędziowskiego czy mundurowego systemu ubezpieczeń.

Aby pracujący emeryt mógł korzystać z ulgi pit zero, musi nadal odprowadzać składki do ZUS.

