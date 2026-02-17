Ulga podatkowa, która przysługuje, ale prawie nikt jej nie rozlicza. Co warto wiedzieć?

Ulga podatkowa, której prawie nikt nie rozlicza. Komu przysługuje?

Ulga dla członków związków zawodowych to preferencyjne rozwiązanie podatkowe, pozwalające odliczyć od podstawy opodatkowania część kwoty wpłaconej na rzecz związku zawodowego. Dotyczy więc ona członków związków zawodowych, którzy regularnie opłacają składki i są zatrudnieni na umowę o pracę lub prowadzą działalność gospodarczą. Mogą z niej skorzystać pracownicy, którzy korzystają z rozliczenia według skali podatkowej (PIT-36, PIT-37) oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT 28).

WAŻNE: Ulga dla członków związków zawodowych nie obejmuje osób korzystających z podatku liniowego.

Jakie warunki trzeba spełnić, by odliczyć ulgę dla członków związków zawodowych?

Aby skorzystać z ulgi dla członków związków zawodowych, należy przedstawić oficjalne dokumenty, potwierdzające przynależność do tej organizacji. W zeznaniu podatkowym należy podać dokładne dane, takie jak:

imię i nazwisko,

numer identyfikacji podatkowej,

nazwa związku zawodowego,

informacje o dokonanych wpłatach (data, kwota, tytuł płatności).

Jeśli składki na rzecz związku zawodowego, potrącone zostały z pensji przez pracodawcę, nie ma potrzeby przedstawiania innych dokumentów. Wystarczy sprawdzić kwotę tych składek w PIT-11.

Aby skorzystać z ulgi dla członków związków zawodowych, należy wypełnić załącznik PIT-O i dołączyć go do rocznego zeznania podatkowego. W załączniku należy również podać dokładnie tę samą kwotę, która jest wpisana w PIT-11.

Odliczyć można składki zapłacone w trakcie całego roku, ale nie więcej niż kwotę 840 zł.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

