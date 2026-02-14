Spis treści: Najpopularniejsze ulgi podatkowe. Kogo dotyczą? Trzy ulgi podatkowe, o których Polacy najczęściej zapominają

Najpopularniejsze ulgi podatkowe. Kogo dotyczą?

Choć przy rozliczeniu rocznym większość z nas korzysta głównie z tych najpopularniejszych ulg, to warto wiedzieć, że jest wiele sposobów zwiększenia kwoty podatku dochodowego do zwrotu. Jednym z nich jest wspólne rozliczenie małżonków. To rozwiązanie jest szczególnie korzystne dla par, w których jedna osoba zarabia zdecydowanie mniej i nie przekracza kwoty wolnej od podatku lub nie posiada żadnych zarobków.

Na wspólne rozliczenie powinny zdecydować się także małżeństwa, w których dochody jednego małżonka wpadają w drugi próg podatkowy, a drugiego są niższe.

Jednym ze sposobów na wyższy zwrot podatku jest także ulga prorodzinna. Uzależniona jest od liczby dzieci i wynosi:

1112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko (każde z osobna),

2000,04 zł na trzecie dziecko,

2700 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Jeżeli z dochodów rodziców wynika niższy podatek do zapłaty niż kwota przysługującej ulgi na dziecko, to podatnik może skorzystać z tzw. dodatkowego zwrotu w ramach zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Istnieją też mniej popularne ulgi, o których Polacy często zapominają. Co warto o nich wiedzieć?

Trzy ulgi podatkowe, o których Polacy najczęściej zapominają

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termodernizacyjna pozwala na odliczenie wydatków związanych z montażem ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła, zakupem materiałów budowlanych, wymianą pieca oraz okien i drzwi. W ramach tej ulgi można pomniejszyć kwotę podatku dochodowego nawet o 53 tys. zł.

WAŻNE: W przypadku małżonków kwota ulgi podwaja się!

Z ulgi termomodernizacyjnej nie mogą skorzystać podatnicy, którzy sfinansowali prace termomodernizacyjne wyłącznie ze środków publicznych:

osoby, które otrzymały dofinansowanie z programu "Czyste Powietrze" i pokryły pełen koszt inwestycji tymi środkami,

beneficjenci gminnych lub miejskich dotacji na cele modernizacji energetycznej budynków.

Ulga na internet

Kolejnym rozwiązaniem jest skorzystanie z ulgi internetowej. Umożliwia ona zmniejszenie wysokości podatku do zapłaty o kwotę zapłaconą z tytułu używania internetu - maksymalnie odliczyć można nawet 760 zł. W przypadku małżonków wysokość ulgi się dubluje.

WAŻNE: Niewykorzystana w danym roku kwota nie przechodzi na kolejny rok.

Z odliczenia mogą skorzystać podatnicy zatrudnieni w ramach umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło oraz przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej lub przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ulgę na Internet można odliczyć w PIT tylko przez dwa kolejno po sobie następujące lata podatkowe! Limit ten jest dożywotni - jeśli skorzystałeś już z ulgi w dwóch latach, nie możesz odliczyć jej ponownie.

Darowizny

Często zapominamy, że corocznemu odliczeniu od podatku podlegają także darowizny. Mogą je odliczyć osoby, rozliczające się na zasadach ogólnych lub korzystające z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Chodzi o darowizny na:

cele pożytku publicznego,

cele kultu religijnego,

cele charytatywno-opiekuńcze kościoła lub kościelnych osób prawnych,

szkoły i edukację zawodową,

kulturę i renowację zabytków,

cele krwiodawstwa.

