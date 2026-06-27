Spis treści: Stylowe gorsetowe wiązanie Koronkowe panele po bokach Sprytne przeszycie guzików Zamień ciasną sukienkę w modną tunikę

Stylowe gorsetowe wiązanie

Sukienka, która jest zbyt opięta w talii, albo co gorsza - w ogóle nie chce się dopiąć na plecach - to chyba największy koszmar każdej z nas, zwłaszcza tuż przed planowanym wyjściem. No i umówmy się, nie ma co za dużo myśleć nad przyczyną: na pewno po prostu skurczyła się w praniu (winna jest pralka i za wysoka temperatura, a nie te wszystkie pyszne desery, prawda?). Moim ulubionym trikiem na tego typu kryzysową sytuację jest gorsetowe wiązanie. Ten patent absolutnie pokochają miłośniczki romantycznej estetyki vintage i modnego ostatnio stylu "regencycore", który od miesięcy króluje na Instagramie.

Brzmi to skomplikowanie, bo jak zrobić gorset bez maszyny i skomplikowanych konstrukcji? Ale spokojnie! To naprawdę proste. Wystarczy wypruć stary zamek (albo po prostu zostawić rozpięty, jeśli materiał pod spodem na to pozwala) i w strategicznych miejscach doszyć ręcznie kilka pętelek z tasiemki. Możesz też wykorzystać gotową tasiemkę z oczkami, którą kupisz za grosze w każdej pasmanterii. Przez te pętelki przeciągasz ozdobną wstążkę, satynowy sznurek lub rzemyk - sznurówka idzie w ruch i gotowe!

Koronkowe panele po bokach

Jeśli twoja sukienka stała się zbyt ciasna w biodrach lub pod pachami, to spokojnie, na to również mam sprawdzony sposób, który uratował już niejedną moją stylizację. Rozwiązanie jest naprawdę sprytne i niesamowicie stylowe: chodzi o wszycie bocznych paneli, dzięki którym sprytnie poszerzymy obwód ubrania, nie psując jego fasonu.

Jak przejść do działania? To proces, który zajmie ci dosłownie kwadrans. Na początek wybierz szeroką koronkową taśmę, gipiurę lub kontrastową tkaninę, która pasuje kolorystycznie do całości (albo wręcz przeciwnie - niech się wyróżnia i przyciąga wzrok!). Wystarczy rozpruć boczny szew sukienki na potrzebnej długości - może to być tylko fragment pod pachą, a może cała długość od góry do dołu. Następnie ręcznie, prostym ściegiem za igłą, wszyj w to miejsce przygotowany pas materiału. I voilà!

W ten sposób zyskasz nawet 5-8 dodatkowych centymetrów w obwodzie, co robi ogromną różnicę. Dodatkowy plus? Pionowe wstawki po bokach optycznie wydłużają sylwetkę i sprawiają, że figura wygląda smuklej. Koronka dodaje lekkości i romantycznego charakteru, a sukienka zyskuje modny, nieco festiwalowy klimat. Latem taki detal prezentuje się wyjątkowo efektownie i wygląda jak świadomy element projektu, a nie awaryjna przeróbka.

Za ciasna sukienka? Te proste triki dodadzą jej kilka centymetrów 123RF/PICSEL

Sprytne przeszycie guzików

Czasami do pełni szczęścia (i komfortu) brakuje nam dosłownie centymetra lub dwóch. A kto z nas nie lubi osiągać maksymalnego efektu przy minimalnym wysiłku? Jeśli twoja sukienka jest zapinana na guziki, a materiał niebezpiecznie napręża się na biuście lub brzuchu, najprostszym rozwiązaniem jest ich przesunięcie.

Często producenci zostawiają mały zapas materiału przy zapięciu, o czym rzadko pamiętamy. Wystarczy przeszyć guziki bliżej krawędzi tkaniny. Nawet pół centymetra na każdym guziku potrafi zdziałać cuda i sprawić, że sukienka przestanie się brzydko "rozchodzić". To błyskawiczna poprawka, którą zrobisz w przerwie na kawę, a różnica w wygodzie będzie kolosalna. Jeśli boisz się, że po przesunięciu guzików powstanie luka, pod spód możesz doszyć mały kawałek tasiemki, który ją sprytnie zamaskuje.

Zamień ciasną sukienkę w modną tunikę

Jeśli żadna z powyższych metod nie pasuje do fasonu twojej kreacji (albo po prostu nie masz dzisiaj ochoty na żadne szycie), czas na moją ostatnią deskę ratunku: zmianę przeznaczenia ubrania. Ciasna sukienka wcale nie musi być noszona w tradycyjny sposób - może stać się bazą do fantastycznych stylizacji warstwowych.

Jeśli koszulowa sukienka nie dopina się w pasie, przestań z tym walczyć i nie miej wyrzutów sumienia. Noś ją całkowicie rozpiętą jako długą kamizelkę, lekkie kimono lub narzutkę do dopasowanych spodni typu rurki i prostego, gładkiego topu. To obecnie jeden z ciekawszych trendów street style, znany jako "dress over pants". Taki look wygląda na całkowicie zamierzony, a ty zyskujesz nowoczesną stylizację z pazurem.

Inna opcja? Możesz po prostu odciąć dół sukienki i zamienić ją w stylową tunikę, którą założysz do legginsów lub krótkich kolarek. I pamiętaj, że moda to przede wszystkim zabawa - zbyt ciasny materiał to nie powód do zmartwień, ale świetny pretekst do modowych eksperymentów.

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