Umiera właściciel konta i co dalej? Próba wypłaty może być oszustem

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

Co się dzieje z kontem bankowym po śmierci właściciela? Odpowiedź nie jest skomplikowana, ale wiele osób zastanawia się, czy rodzina może z niego wypłacać pieniądze. Okazuje się, że w pewnych przypadkach taka operacja może być traktowana jako kradzież bądź oszustwo. Przyjrzyjmy się temu, jak według prawa należy postępować z kontem bankowym po zmarłym.

Kobieta trzyma pliki polskich banknotów 100 i 50 złotych, dotyczące wypłaty środków po zmarłym.
Pieniądze po zmarłym członku rodziny nie można wypłacać samodzielnie123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Co się dzieje z kontem bankowym zmarłej osoby
  2. Kto może wypłacić pieniądze z konta zmarłego?
  3. Kto może być upoważniony zapisem bankowym?

Co się dzieje z kontem bankowym zmarłej osoby

W przypadku śmierci, konto bankowe osoby zmarłej zostaje automatycznie zablokowane. Oczywiście, środki na nim zgromadzone nie przepadają. Najczęściej wchodzą one w masę spadkową, którą dziedziczą później m.in. członkowie rodziny.

Równocześnie w momencie śmierci wygasają pełnomocnictwa bankowe. Oznacza to, że osoba upoważniona nie może dysponować środkami zgromadzonymi na koncie: wykonywanie takich transakcji po śmierci właściciela może być traktowane jako kradzież albo oszustwo.

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Anna Czowalla

Kto może wypłacić pieniądze z konta zmarłego?

Ręka trzymająca kartę płatniczą w trakcie wkładania jej do bankomatu.
Współmałżonek nie traci dostępu do wspólnego konta123RF/PICSEL

Równocześnie okazuje się, że od powyższych zasad istnieją wyjątki. Pierwsza dotyczy konta wspólnego małżonków. W takiej sytuacji współmałżonek ma nadal dostęp do konta. Trzeba mieć również na uwadze fakt, że w wypadku dziedziczenia ustawowego, osoba mająca dostęp do konta ma prawo dysponować jedynie połową zgromadzonego wspólnego majątku - pozostała część trafia do masy spadkowej.

Inaczej jest wtedy, kiedy jeszcze za życia właściciela konta, zostaje wydana dyspozycja wkładem, znana również jako zapis bankowy. Czym jest takie rozwiązanie? To specjalne pisemne upoważnienie wydane za życia właściciela konta bankowego, które uprawnia osobę do wypłaty środków na wypadek śmierci.

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Kto może być upoważniony zapisem bankowym?

Okazuje się, że osoba, której pieniądze zostaną wypłacone z konta osoby zmarłej, nie może być przypadkowa. W wypadku dyspozycji wkładem (zapisem bankowym), może być wyłącznie bliski członek rodziny, np. rodzice, dzieci, rodzeństwo. To nie wszystko, ponieważ dysponent nie może wypłacić wszystkich zgromadzonych środków. Okazuje się, że maksymalna wypłata nie może przekraczać dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat nagród z zysku). Kwota ta jest ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i dotyczy okresu za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.

Dyspozycja wkładem dotyczy rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej.

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