Zimą kurtka puchowa narażona jest na wilgoć, pot i kurz. Nawet jeśli nie wygląda na mocno zabrudzoną, należy ją prać przynajmniej raz w sezonie. Pozwala to odświeżyć materiał, usunąć nieprzyjemne zapachy, a także przywrócić puchowi objętość, dzięki czemu kurtka wygląda jak nowa i grzeje zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Nie wystarczy jednak beztrosko wrzucić jej do pralki.

Jak prać kurtkę puchową? Najważniejsze zasady

W pierwszej kolejności należy sprawdzić metkę. Znajdziemy na niej cenne informacje producenta. Niektóre modele wymagają prania chemicznego - w takiej sytuacji wizyta w pralni jest nieodzowna i lepiej nie ryzykować samodzielnego czyszczenia.

Jeśli twoja kurtka może być prana w domowym zaciszu, nadal musisz podchodzić do tematu ostrożnie. W pierwszej kolejności opróżnij kieszenie, zapnij wszystkie zamki i odwróć ją na lewą stronę. Zapobiegnie to zaciągnięciom i uszkodzeniom materiału. Ustawiaj delikatny program piorący i niską temperaturę (30 st. C) - pranie w gorącej wodzie zniszczy naturalne włókna.

W czym prać puchową kurtkę? Na to uważaj

Tym razem nie przydadzą się typowe proszki. Konieczne jest użycie delikatnego detergentu, najlepiej przeznaczonego do prania puchu lub odzieży outdoorowej. Nie przesadzaj z jego ilością. Za dużo piany utrudni wypłukanie resztek detergentu.

Podczas wypełniania szuflady na detergenty w głowach wielu osób pojawia się pytanie: czy do prania kurtki puchowej można używać płynu do płukania? Opcja ta może być kusząca, zwłaszcza jeśli dawno nieużywana odzież nie pachnie zbyt przyjemnie. Odpowiedź jest jednak stanowcza i jednoznaczna - użycie tego detergentu jest zakazane. Płyn do płukania niszczy naturalne właściwości puchu, oblepiając delikatne włókna. Efekt? Odzież traci sprężystość, gorzej izoluje ciepło i wygląda jak spłaszczony placek.

Dodaj trzy krople do prania. Puchówka będzie pachnieć świeżością

Zamiast płynu do płukania, lepiej dodać odrobinę olejku eterycznego, np. z drzewa herbacianego. To naturalny sposób na odświeżenie ubrań, zwłaszcza tych delikatnych. Olejek herbaciany cechuje się właściwościami antybakteryjnymi i przeciwgrzybiczymi, dlatego świetnie sprawdza się przy praniu rzeczy, które często mają kontakt z wilgocią.

Wlej od trzech do pięciu kropli olejku herbacianego do przegródki na płyn do płukania. Kurtka puchowa będzie pięknie pachnieć, a jednocześnie zachowa swój kształt.

Nieoczywisty sekret sprężystego puchu

Jednym z najsprytniejszych trików, które warto stosować, jest pranie kurtki puchowej z piłkami tenisowymi. Dwie albo trzy czyste sztuki wrzuć do bębna pralki. Tak samo postępuj, jeśli suszysz tę część garderoby w suszarce bębnowej. Znakomicie "rozbijają" puch, dzięki czemu nie zbija się grudki, a kurtka odzyskuje objętość i miękkość.

