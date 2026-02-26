Spis treści: Pośpiech w ogrodzie nie popłaca Sprawdź, zanim chwycisz za sekator Hortensje są szczególnie wrażliwe na pośpiech Krzewy kwitnące wiosną - nie tnij ich zbyt wcześnie Trawy ozdobne to naturalna ochrona przed mrozem Zbyt wczesne cięcie drzew pestkowych to większe ryzyko chorób

Pośpiech w ogrodzie nie popłaca

Na przedwiośniu rośliny wciąż pozostają w stanie spoczynku lub dopiero zaczynają budzić się do życia. W tym okresie ich tkanki są bardziej podatne na przemarzanie, uszkodzenia, a rany po cięciu goją się znacznie wolniej. O tej porze roku pogoda pozostaje bardzo nieprzewidywalna. Jeśli pospieszymy się z cięciem, może się zdarzyć, że po kilku dniach nadejdą jeszcze silne mrozy. W takim scenariuszu świeżo odsłonięte pędy najpewniej zostaną uszkodzone.

Sprawdź, zanim chwycisz za sekator

Przed wykonaniem tego dość inwazyjnego zabiegu, należy dokładnie sprawdzić wymagania i specyfikę uprawy konkretnych gatunków. Wiele roślin zawiązuje pąki kwiatowe latem poprzedniego roku. Przycinając je zimą lub wczesną wiosną, usuwamy nie tylko stare gałęzie. Przede wszystkim pozbywamy się przyszłych kwiatów. Możemy spodziewać się jedynie bujnego wzrostu liści. Jakie rośliny najgorzej reagują na zbyt wczesne cięcie?

Hortensje są szczególnie wrażliwe na pośpiech

Wielu ogrodników popełnia błąd, przycinając z rozpędu hortensję ogrodową. O ile zabieg ten służy hortensji bukietowej i krzewiastej, o tyle ich kuzynka zniesie to bardzo źle. Nie bez powodu w pielęgnacji roślin trzeba zachować koncentrację i skupiać się na detalach.

Hortensja ogrodowa kwitnie na pędach zeszłorocznych. W praktyce oznacza to, że pąki kwiatowe są już uformowane jesienią. Ich usunięcie sprawi, że latem nie będzie szans na barwne widowisko w ogrodzie. W przypadku tej rośliny wczesną wiosną można ograniczyć się jedynie do usunięcia przekwitłych kwiatostanów oraz wyraźnie przemarzniętych pędów, których nie da się już odratować.

Krzewy kwitnące wiosną - nie tnij ich zbyt wcześnie

Do grupy roślin najbardziej narażonych na utratę kwiatów wskutek ogrodniczej niefrasobliwości należą krzewy kwitnące wiosną na zeszłorocznych pędach. Jeśli skrócimy je na przełomie zimy i wiosny, na własne życzenie pozbawimy się całego efektu dekoracyjnego. Dotyczy to między innymi:

forsycji ,

magnolii,

lilaka pospolitego,

pigwowca japońskiego,

jaśminowca,

tawuły wczesnej.

Ich cięcie wykonuje się dopiero po przekwitnięciu, zwykle późną wiosną. Dzięki temu mają czas na wytworzenie nowych pędów, które rozkwitną w kolejnym sezonie.

Trawy ozdobne to naturalna ochrona przed mrozem

Suche źdźbła traw ozdobnych pełnią zimą funkcję ochronną. Zabezpieczają środek kępy przed nadmierną wilgocią i zamarzaniem. Jeśli zostaną przycięte zbyt wcześnie, wrażliwe części rośliny będą wystawione na działanie niskich temperatur i innych niekorzystnych warunków. Dotyczy to zwłaszcza takich gatunków, jak miskant chiński czy rozplenica japońska. Cięcie należy wykonać dopiero wtedy, gdy miną przymrozki i pojawią się pierwsze oznaki wzrostu.

Zbyt wczesne cięcie drzew pestkowych to większe ryzyko chorób

Zimowe i wczesnowiosenne przycinanie nie jest wskazane również w przypadku wielu gatunków drzew pestkowych. Rany powstałe podczas panowania niskich temperatur goją się wolno i w niejednym sadzie mogą stać powodem wystąpienia infekcji. Szczególnie wrażliwe są morele, brzoskwinie, czereśnie i wiśnie. W ich przypadku zaleca się przeprowadzać cięcie w cieplejszych, suchych dniach, kiedy zyskujemy pewność, że wiosna przyszła na dobre. Nie wcześniej niż na przełomie marca i kwietnia.

