Spis treści: Dlaczego mieszkanie tak szybko się nagrzewa podczas upałów? Domowe sposoby, które naprawdę pomagają obniżyć temperaturę w mieszkaniu Unikaj tych błędów. Przez nie w mieszkaniu jest jeszcze cieplej

Końcówka lipca przyniosła nam upały. Termometry w niektórych regionach mogą wskazać nawet 36 st. C. Przy takiej aurze mieszkania nagrzewają się błyskawicznie. Co zrobić, aby je ochłodzić?

Dlaczego mieszkanie tak szybko się nagrzewa podczas upałów?

Kiedy na zewnątrz termometry pokazują powyżej 30 st. C, mieszkania w krótkim czasie potrafią zmienić się w "sauny". Nie mniej nie jest to tylko kwestia nagrzanego powietrza, a na siebie nakłada się kilka innych czynników. Przede wszystkim ona działają jak soczewki. Szkło przepuszcza promienie słoneczne do środka, a kiedy wpada ono do mieszkania, nagrzewa podłogi, meble i ściany. Ponadto standardowa szyba nie wypuszcza tego ciepła na zewnątrz.

Z kolei mury budynków w ciągu dnia absorbują ogromne ilości energii słonecznej. Gdy słońce zachodzi, ściany nie stygną natychmiast - zaczynają intensywnie "oddawać" skumulowane ciepło do wnętrza mieszkania. Dlatego w gorące noce temperatura w pokojach często wcale nie spada, mimo otwartych okien.

Poza tym często sami poniekąd przyczynimy się do zwiększanie temperatury. Każde włączone urządzenie elektryczne - telewizor, komputer, lodówka, a nawet oświetlenie - generuje ciepło. Dodatkowo ludzkie ciało również emituje ciepło. W zamkniętym, małym pomieszczeniu przebywanie kilku osób szybko podnosi temperaturę.

Nie bez znaczenie jest również ekspozycja mieszkania. Te z oknami wychodzącymi na południe i zachód są wystawione na najmocniejsze działanie słońca w godzinach. Ponadto ciepłe powietrze naturalnie unosi się do góry, dlatego lokale na ostatnich piętrach i poddaszach nagrzewają się najszybciej, absorbując dodatkowo ciepło bezpośrednio z rozgrzanego dachu.

Domowe sposoby, które naprawdę pomagają obniżyć temperaturę w mieszkaniu

Brak klimatyzacji wcale nie oznacza, że podczas fal upałów w mieszkaniu musi być bardzo gorąco. Domowymi sposobami również można obniżyć temperaturę w pomieszczeniach. Najlepsze, proste sposoby to:

1. Zasłanianie okien zanim zrobi się gorąco

To najważniejsza zasada walki z upałem. Zdecydowana większość ciepła przedostaje się do wnętrza właśnie przez szyby. Rolety, żaluzje lub grube zasłony należy zaciągnąć wcześnie rano, zanim pierwsze promienie słońca zaczną nagrzewać pokój. Najskuteczniejsze są osłony jasne lub ze specjalną powłoką odbijającą światło.

2. Wietrzenie mieszkania tylko o odpowiednich porach

Otwieranie okien w środku dnia to powszechny błąd, który działa jak wpuszczenie do domu gorącego powietrza z suszarki. Okna powinny być szczelnie zamknięte przez cały dzień, gdy temperatura na zewnątrz przekracza tę w środku. Otwieraj je na oścież dopiero późnym wieczorem, nocą oraz wczesnym rankiem. Zrób wtedy przeciąg, aby wymusić cyrkulację i wpuścić nagromadzone w nocy chłodne powietrze.

3. Stwórz domową klimatyzację z wiatraka i lodu

Zwykły wentylator nie chłodzi powietrza, a jedynie wprowadza je w ruch, dając wrażenie chłodu na skórze. Możesz go jednak łatwo podkręcić. Postaw przed pracującym wiatrakiem dużą miskę z kostkami lodu. Takie powietrze odczuwalnie obniży temperaturę w twoim otoczeniu.

4. Ogranicz używanie sprzętów elektrycznych i gotowanie

W upalne dni zrezygnuj z pieczenia i wielogodzinnego gotowania na rzecz zimnych posiłków, sałatek lub dań niewymagających długiej obróbki termicznej. Wyłączaj z gniazdek urządzenia, z których nie korzystasz - elektronika w trybie czuwania również generuje niepotrzebne ciepło.

5. Zmień tekstylia na lżejsze i chłodniejsze

Puszyste dywany, grube narzuty czy kanapy z weluru zatrzymują ciepło. Na czas upałów zwiń dywany, zdejmij ciężkie narzuty i odsłoń podłogi. W sypialni zmień pościel na wykonaną z naturalnych, oddychających materiałów.

6. Zamknij drzwi do nieużywanych pomieszczeń

Jeśli udaje ci się schłodzić jeden lub dwa pokoje, zamknij do nich drzwi. Nie pozwól, aby wypracowany chłód uciekał do najbardziej nagrzanych części mieszkania np. salonu z oknami na zachód.

Podczas chłodzenia mieszkania wykorzystaj kostki lodu 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Unikaj tych błędów. Przez nie w mieszkaniu jest jeszcze cieplej

Chcąc wychłodzić mieszkanie w czasie upałów, warto wystrzegać się kilku błędów. Przede wszystkim nie należy zostawiać zapalonych tradycyjnych żarówek, zamieniają one sporo pobieranej energii w ciepło, działając jak małe grzejniki przy suficie. Po gorącym prysznicu warto zamykać drzwi do łazienki.

Poza tym lepiej nie suszyć prania na suszarce w zamkniętym, nieużytkowanym pokoju bez przepływu powietrza. Bez odpowiedniej wentylacji wilgoć z ubrań podnosi wilgotność powietrza w pomieszczeniu, przez co wysoka temperatura staje się trudniejsza do zniesienia.

Jeśli kuchnia jest oddzielone od salonu drzwiami, to również lepiej ją zamknąć, szczególnie podczas zmywania w zmywarce - intensywny wyrzut gorącej pary pod koniec cyklu zmywania nagrzewa sąsiednie pomieszczenia.



