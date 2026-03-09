Urządzasz mieszkanie? Na tych elementach naprawdę nie warto oszczędzać

Paulina Szymczak

Paulina Szymczak

Urządzanie mieszkania to proces, który rzadko kończy się w kilka tygodni. Zwykle jest to długotrwały etap podejmowania wielu decyzji - od wyboru kolorów ścian po materiały wykończeniowe. Nic więc dziwnego, że na pewnym etapie pojawia się pokusa, aby gdzieś ograniczyć wydatki. Warto jednak pamiętać, że są elementy wyposażenia, na których oszczędzanie może okazać się pozorne. Dotyczy to przede wszystkim tych części wnętrza, które montuje się na stałe, a ich wymiana w przyszłości wiąże się z kosztownym i uciążliwym remontem. Rozsądna inwestycja na początku często oznacza większy komfort i spokój na wiele lat.

Jasna kuchnia z dużą wyspą z szarym blatem, płytą gazową i wazonem z kwiatami, w tle stół i duże okna.
Na czym nie warto oszczędzać urządzając wnętrze?123RF/Picsel, 123RF/Picsel123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Podłoga - podstawa całej aranżacji
  2. Drzwi - ważny element komfortu domowników
  3. Sprawdzona ekipa remontowa
  4. Prysznic typu walk-in i odpływ liniowy
  5. Detale, które budują charakter wnętrza
  6. Mechanizmy w meblach

Podłoga - podstawa całej aranżacji

Podłoga jest jednym z najważniejszych elementów w każdym mieszkaniu, ponieważ stanowi tło dla całej aranżacji i jednocześnie jest powierzchnią najbardziej narażoną na codzienne użytkowanie. Każdego dnia chodzimy po niej, przesuwamy krzesła, stawiamy meble czy upuszczamy drobne przedmioty. Właśnie dlatego jej jakość bardzo szybko zaczyna mieć znaczenie. Tanie panele mogą z czasem się rysować, odkształcać lub rozchodzić na łączeniach, a ich wymiana oznacza często konieczność przeprowadzenia kolejnego remontu.

Warto więc już na początku postawić na materiały o wysokiej trwałości. Drewniane podłogi wykonane z twardych gatunków, takich jak dąb czy jesion, są cenione za odporność i naturalne piękno, które z czasem nabiera charakteru. Bardzo praktycznym rozwiązaniem jest także gres, który dobrze znosi wilgoć, intensywne użytkowanie oraz zmiany temperatury, dlatego często pojawia się w kuchniach i przedpokojach. Z kolei kamień naturalny, choć należy do droższych rozwiązań, wyróżnia się niezwykłą trwałością i ponadczasową elegancją.

Przestronny, jasny salon z drewnianą podłogą, dużymi oknami wychodzącymi na zieleń i białymi ścianami w ciepłym odcieniu, z zawieszoną lampą sufitową pośrodku pomieszczenia.
Co psuje wystrój wnętrza?123RF/Picsel, 123RF/Picsel123RF/PICSEL

Drzwi - ważny element komfortu domowników

Drzwi są elementem wyposażenia, który pełni znacznie więcej funkcji niż tylko dekoracyjną. Odpowiadają za poczucie prywatności, pomagają wyciszyć pomieszczenia i w przypadku drzwi zewnętrznych chronią dom przed utratą ciepła. Z tego względu ich jakość ma duży wpływ na codzienny komfort mieszkańców.

Podczas wyboru warto zwrócić uwagę przede wszystkim na materiał i konstrukcję. Solidne drzwi wykonane z litego drewna lub z płyt MDF czy HDF o wysokiej gęstości zapewniają większą trwałość oraz lepszą izolację akustyczną. Równie ważna jest estetyka, ponieważ drzwi są widocznym elementem aranżacji i powinny harmonijnie współgrać z charakterem wnętrza.

Zobacz również:

Praktyczne gadżety do kuchni, które ułatwią ci gotowanie
Porady

5 przydatnych i ciekawych gadżetów, które ułatwią ci życie w kuchni. Architekci je uwielbiają

Paulina Szymczak
Paulina Szymczak

    Sprawdzona ekipa remontowa

    Nawet najlepsze materiały nie zagwarantują dobrego efektu, jeśli nie zostaną prawidłowo zamontowane. Z tego powodu wybór doświadczonej ekipy remontowej jest jednym z najważniejszych etapów urządzania mieszkania. Profesjonalni wykonawcy potrafią zadbać o detale, które w dużej mierze decydują o trwałości całego wykończenia.

    Przed podjęciem decyzji warto sprawdzić opinie o danej ekipie oraz zapoznać się z wcześniejszymi realizacjami. Dobrym rozwiązaniem jest także podpisanie umowy, w której jasno określony zostanie zakres prac, harmonogram oraz koszt inwestycji. Kierowanie się wyłącznie najniższą ceną bywa ryzykowne, ponieważ niedokładnie wykonane prace często wymagają późniejszych poprawek.

    Prysznic typu walk-in i odpływ liniowy

    W nowoczesnych aranżacjach łazienek coraz częściej pojawiają się prysznice typu walk-in. Ich ważnym elementem są drzwi prysznicowe oraz odpływ liniowy, dlatego także w tym przypadku warto zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania.

    Drzwi ze szkła hartowanego są trwałe i bezpieczne, a przy tym łatwe do utrzymania w czystości. Z kolei solidny odpływ liniowy wykonany ze stali nierdzewnej zapewnia skuteczne odprowadzanie wody oraz bezproblemowe użytkowanie przez wiele lat.

    Nowoczesna, przestronna łazienka utrzymana w jasnej kolorystyce z dużym przeszkleniem, przeszklonym prysznicem, wolnostojącą umywalką z lustrem, wiszącą toaletą, rośliną w donicy na podłodze oraz wiklinowym koszem na pranie.
    Na co zwrócić uwagę przy urządzaniu mieszkania?123RF/Picsel, 123RF/Picsel123RF/PICSEL

    Detale, które budują charakter wnętrza

    Choć klamki, uchwyty meblowe czy włączniki światła mogą wydawać się drobnymi elementami, w rzeczywistości mają duży wpływ na odbiór całej przestrzeni. To właśnie z nimi domownicy mają codzienny kontakt, dlatego ich jakość i wygoda użytkowania są bardzo istotne.

    Klamki wykonane z metalu, na przykład z mosiądzu lub stali nierdzewnej, są zdecydowanie trwalsze niż modele z tworzywa sztucznego. Podobna zasada dotyczy osprzętu elektrycznego. Gniazdka i włączniki renomowanych producentów nie tylko prezentują się estetycznie, ale przede wszystkim zapewniają bezpieczeństwo i niezawodność przez długie lata.

    Przestronny i nowoczesny salon z białymi sofami, wiszącym kominkiem, designerskim stolikiem o ażurowej strukturze, szklaną klatką schodową oraz dużym telewizorem naprzeciwko wygodnej strefy wypoczynkowej.
    Organizacja domowej przestrzeni 123RF/Picsel, 123RF/Picsel123RF/PICSEL

    Mechanizmy w meblach

    W aranżacji wnętrz wiele uwagi poświęca się wyglądowi mebli, jednak równie ważne są ich elementy techniczne. Zawiasy, prowadnice czy systemy otwierania szafek odpowiadają za to, czy meble będą działać płynnie i bezproblemowo przez wiele lat.

    Wysokiej jakości mechanizmy sprawiają, że szuflady wysuwają się lekko, a drzwiczki domykają się cicho i precyzyjnie. Choć są to elementy, których na pierwszy rzut oka nie widać, w praktyce mają ogromny wpływ na komfort codziennego użytkowania kuchni, garderoby czy salonu.

    Zobacz również:

    Co zrobić, żeby w domu panowały szczęście i ład? Nie musisz od razu zaczynać remontu
    Życie i styl

    Dom, który przyciąga szczęście. Wystarczy zmienić kilka rzeczy w aranżacji

    Joanna Leśniak
    Joanna Leśniak

    Szukasz sprawdzonych sposobów na łatwiejsze i przyjemniejsze życie? Sprawdź nasze praktyczne porady, które pomogą ci zaoszczędzić czas, uniknąć błędów i czerpać radość z codziennych obowiązków. Więcej w sekcji PORADY na kobieta.interia.pl

    Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami
    Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobamiCanva ProINTERIA.PL
    Zdanowicz pomiędzy wersami. Miuosh: Wstydziłem się powiedzieć, że jestem muzykiemINTERIA.PL

    Najnowsze