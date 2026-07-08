Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, urzędnicy rozpoczęli właśnie pozyskiwanie danych od obywateli w ramach Badania Budżetów Gospodarstw Domowych (BBGD). W każdej chwili ankieterzy mogą zapukać do naszych drzwi i poprosić nas o pokazanie paragonów. Czy możemy odmówić?

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Urzędnicy pukają do naszych drzwi i proszą o pokazanie paragonów. Co możemy zrobić?

Jak informuje GUS, badanie stanowi podstawowe źródło informacji o poziomie i strukturze wydatków oraz dochodów badanych gospodarstw domowych, spożyciu podstawowych artykułów żywnościowych, warunkach mieszkaniowych oraz subiektywnej ocenie sytuacji materialnej.

Wybór domów i mieszkań, które odwiedzą urzędnicy jest losowy - wizyta do końca pozostaje więc niespodziewana. Ankieterzy mają obowiązek przedstawić się, a następnie zaczynają badanie, prosząc o zbieranie wszystkich wydatków na paragonach z całego miesiąca. Jeżeli na jakiś wydatek nie mamy paragonu, należy zapisać go na kartce.

Udział w badaniu jest dobrowolny i możemy odmówić. Jeśli zdecydujemy się wziąć w nim udział, otrzymamy specjalną kopertę z logiem GUS, służącą do zbierania paragonów.

Urzędnicy mogą nas również poprosić o udzielenie wywiadu telefonicznego, w którym opiszemy strukturę wydatków naszego gospodarstwa domowego. Wylosowane gospodarstwa domowe otrzymają za swoją pomoc comiesięczne rekompensaty finansowe.

Czym jest BBGD?

BBGD to Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych. Jest to cykliczny projekt, realizowany przez Główny Urząd Statystyczny, mający na celu monitorowanie warunków życia Polaków.

Przy pomocy ankiet i książeczek, w których uczestnicy notują codzienne wydatki i paragony, zbierane są informacje na temat:

poziomu i struktury dochodów oraz wydatków,

spożycia żywności i innych artykułów,

wyposażenia domów w sprzęt trwałego użytku.

Wyniki badania są kluczowe dla rządu - pozwalają na wyznaczenie wskaźników ubóstwa, obliczenie wskaźników inflacji oraz ustalenie poziomu minimalnego wynagrodzenia.

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