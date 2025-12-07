Wystarczy ryż i olejek. Ciesz się pięknym zapachem bez użycia chemii

Łazienka to miejsce, w którym chwile relaksu w domowym SPA spotykają się z wilgocią i zapachami, które często wydobywają się z odpływu w wannie, czy pod prysznicem. Zamiast sięgać po chemiczne odświeżacze, można zastosować proste, naturalne triki - tanie, estetyczne i łatwe do utrzymania.

Pierwszym z nich jest trik z użyciem surowego ryżu. Przede wszystkim od dawna wiadomo, że ryż pochłania część wilgoci. Dlatego tak popularny jest także trik z wkładaniem do surowego ryżu zalanego wodą telefonu komórkowego. To jednak nie koniec jego właściwości. Działa on także jako nośnik zapachu. Dlatego w łazience warto postawić niewielki pojemnik z surowym ryżem i wlać do niego kilka kropel ulubionego olejku eterycznego. Olejek eteryczny paruje powoli, uwalniając aromat w całym pomieszczeniu.

Aby kontrolować intensywność zapachu, warto użyć mniej kropel i sukcesywnie z czasem je dodawać do pojemnika z ryżem. Dodatkowo przykrycie gazą pozwala ograniczyć pylenie ryżu, ale nie blokuje zapachu.

To nie tylko zapach. Zadbaj o swoje drogi oddechowe

Drugim sposobem na piękny zapach w łazience jest zawieszenie tam pewnej rośliny. Chodzi o eukaliptus. Jego świeże gałązki warto powiesić pod prysznicem, np. zawieszone o panel prysznicowe na sznurku.

Dlaczego warto to robić? Gorąca para z prysznica uwalnia olejki eteryczne zawarte w liściach eukaliptusa, m.in. eukaliptol, tworząc świeży, "oczyszczający" zapach.

To nie tylko wartości zapachowe, ale też zdrowotne. Wdychanie takich naturalnych olejków zawartych w eukaliptusie wspiera górne drogi oddechowe, gdyż mają one działanie bakteriobójcze i antywirusowe.

Do takiej prysznicowej wiązanki można dodać też kilka gałązek świeżej lawendy, co wzbogaci zapach. Co prawda ta metoda wymaga częstego wymieniania roślin pod prysznicem, ale gwarantuje piękny zapach i wspomaganie zdrowia.

