Ustaw w łazience i ciesz się pięknym zapachem bez chemii. To stary sposób
Zamiast stosować gotowe, chemiczne odświeżacze powietrza w łazience, warto sięgnąć po sprawdzone, domowe rozwiązania. To proste, ekologiczne sposoby, które nie generują zbędnych odpadów i są bezpieczne dla całej rodziny.
Wystarczy ryż i olejek. Ciesz się pięknym zapachem bez użycia chemii
Łazienka to miejsce, w którym chwile relaksu w domowym SPA spotykają się z wilgocią i zapachami, które często wydobywają się z odpływu w wannie, czy pod prysznicem. Zamiast sięgać po chemiczne odświeżacze, można zastosować proste, naturalne triki - tanie, estetyczne i łatwe do utrzymania.
Pierwszym z nich jest trik z użyciem surowego ryżu. Przede wszystkim od dawna wiadomo, że ryż pochłania część wilgoci. Dlatego tak popularny jest także trik z wkładaniem do surowego ryżu zalanego wodą telefonu komórkowego. To jednak nie koniec jego właściwości. Działa on także jako nośnik zapachu. Dlatego w łazience warto postawić niewielki pojemnik z surowym ryżem i wlać do niego kilka kropel ulubionego olejku eterycznego. Olejek eteryczny paruje powoli, uwalniając aromat w całym pomieszczeniu.
Aby kontrolować intensywność zapachu, warto użyć mniej kropel i sukcesywnie z czasem je dodawać do pojemnika z ryżem. Dodatkowo przykrycie gazą pozwala ograniczyć pylenie ryżu, ale nie blokuje zapachu.
To nie tylko zapach. Zadbaj o swoje drogi oddechowe
Drugim sposobem na piękny zapach w łazience jest zawieszenie tam pewnej rośliny. Chodzi o eukaliptus. Jego świeże gałązki warto powiesić pod prysznicem, np. zawieszone o panel prysznicowe na sznurku.
Dlaczego warto to robić? Gorąca para z prysznica uwalnia olejki eteryczne zawarte w liściach eukaliptusa, m.in. eukaliptol, tworząc świeży, "oczyszczający" zapach.
To nie tylko wartości zapachowe, ale też zdrowotne. Wdychanie takich naturalnych olejków zawartych w eukaliptusie wspiera górne drogi oddechowe, gdyż mają one działanie bakteriobójcze i antywirusowe.
Do takiej prysznicowej wiązanki można dodać też kilka gałązek świeżej lawendy, co wzbogaci zapach. Co prawda ta metoda wymaga częstego wymieniania roślin pod prysznicem, ale gwarantuje piękny zapach i wspomaganie zdrowia.
Poznaj sprawdzone triki na sprzątanie i porządkowanie przestrzeni bez stresu. Od praktycznych porad po szybkie metody na czysty i przytulny dom. Więcej wskazówek znajdziesz na kobieta.interia.pl/porady