Usuwanie sierści z kanapy bez odkurzacza. Szybkie i sprawdzone metody dla właścicieli zwierząt

Mój sekret to gumowa rękawica! Działa lepiej niż odkurzacz

To chyba moje największe odkrycie i trik, który polecam każdemu. Zapomnij o głośnym odkurzaczu, który i tak nie wyciąga uparcie wbitych w tapicerkę włosków. Weź zwykłą gumową rękawicę kuchenną, lekko zwilż ją wodą i po prostu zacznij "głaskać" kanapę. Zobaczysz, jak sierść, dzięki elektrostatycznym właściwościom gumy, zacznie się zbierać w kłębki, które z łatwością usuniesz ręką. To szybka, cicha i niewiarygodnie skuteczna metoda, która sprawdza się na większości materiałów.

Masz w domu ściągaczkę do szyb? Zobacz, co potrafi na twojej kanapie

Pewnego dnia, sprzątając łazienkę, wpadłam na genialny pomysł. Skoro gumowa ściągaczka tak świetnie zbiera wodę z gładkich powierzchni, dlaczego nie spróbować jej na tapicerce? Efekt przerósł moje oczekiwania! Sucha, czysta ściągaczka do mycia okien, przesuwana energicznymi, krótkimi ruchami po kanapie, zbiera sierść w równe wałeczki. Ta metoda jest idealna zwłaszcza przy krótkiej i ostrej sierści, która wbija się w materiał jak małe igiełki.

Wilgotna ściereczka z tajnym składnikiem, czyli dwa w jednym

Zwykła wilgotna ściereczka też potrafi zdziałać cuda, ale ja mam sposób, żeby była jeszcze skuteczniejsza. Do miski z wodą dodaję kilka kropel płynu do płukania tkanin. Następnie moczę w roztworze ściereczkę z mikrofibry, dobrze ją wyciskam i przecieram mebel. Sierść świetnie się do niej przykleja, a płyn do płukania działa antyelektrostatycznie. Dzięki temu tapicerka na jakiś czas przestaje przyciągać nowe kłaczki. To sprytny sposób, który nie tylko czyści, ale też pomaga zapobiegać osadzaniu się sierści.

Mój sposób na leniucha - chusteczki do suszarki

Moim absolutnym hitem na ostatnią chwilę, tuż przed przyjściem gości, są chusteczki zapachowe do suszarek. Tak, te same, które wrzucasz do bębna, by pranie pięknie pachniało! Wystarczy wziąć jedną (nową, nieużywaną) i przetrzeć nią całą powierzchnię kanapy. Jej lekko szorstka faktura genialnie zbiera pojedyncze, pozostawione włoski, a składniki antyelektrostatyczne, które zawiera, tworzą na meblu niewidzialną barierę. Efekt? Sierść przez jakiś czas znacznie słabiej przyczepia się do materiału, a w całym pokoju unosi się przyjemny, świeży zapach.

Prosty trik, gdy wszystko inne zawodzi

Kiedy gumowa rękawica czy ściereczka to za mało, mam w zanadrzu asa z rękawa, a właściwie z szuflady biurowej. Mój patent na sytuacje ekstremalne to szeroka taśma klejąca, taka do pakowania paczek. Odrywam spory kawałek, owijam go wokół dłoni (oczywiście klejącą stroną na zewnątrz) i tworzę w ten sposób supermocną "rękawicę-lep". Następnie przykładam ją i energicznie odrywam od materiału. Siła kleju jest o wiele większa niż w standardowej rolce do ubrań, dzięki czemu wyciąga nawet najkrótsze i najbardziej uparte włoski, które wbiły się głęboko w splot tkaniny.

