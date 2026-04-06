Czym jest uszak bzowy i gdzie go szukać?

Uszak bzowy (Auricularia auricula-judae) to gatunek grzyba wywodzący się z rodziny uszakowatych. Występuje niemal na całym świecie. Jego kształt może przywodzić na myśl ludzkie ucho - stąd też pierwszy człon jego nazwy. Drugi człon odnosi się do drzew, które najczęściej obrasta - uszaka bzowego możemy zaobserwować na obumarłym drewnie, najczęściej pochodzącym właśnie z czarnego bzu.

Co ciekawe, uszak bzowy jest również spotykany pod innymi nazwami, takimi jak ucho judaszowe czy ucho bzowe. Dla wielu osób uszak bzowy jest znany jako grzyb mun.

Jak wygląda uszak bzowy?

Owocniki tych grzybów osiągają rozmiary od około 2 do około 10 cm. Górna powierzchnia uszaka ma brązowy, matowy odcień, z kolei dolna, błyszcząca, jest czerwonawobrązowa. Grzyb w dotyku jest dość sprężysty i nieco galaretowaty.

Uszak bzowy zwykle występuje w skupiskach. Owocniki rosną obok siebie w charakterystycznych kępach, często pokrywając sporą powierzchnię drewna. Uszaka można znaleźć od jesieni do wczesnej wiosny. To grzyb, który rośnie nawet w chłodzie. W sprzyjających okolicznościach da się go zaobserwować również latem.

Czy uszak bzowy jest jadalny? Jakie ma właściwości?

Uszak bzowy to grzyb jadalny, choć w Polsce dość rzadko się go spożywa. Gatunek ten znajduje szerokie zastosowanie w kuchni azjatyckiej. Co więcej, w medycynie Dalekiego Wschodu ceni się go ze względu na potencjalne korzyści zdrowotne. Wśród jego właściwości prozdrowotnych wymienia się, m.in., potencjalny pozytywny wpływ na układ odpornościowy, układ trawienny oraz układ sercowo-naczyniowy.

Co więcej, uszak bzowy nie zawiera zbyt wielu kalorii. W około 100 g grzyba znajduje się ich mniej więcej 25. Czyni to z niego świetną propozycję dla osób, które są na diecie odchudzającej.

Warto wiedzieć, że uszaka bzowego można pomylić z niejadalnym uszakiem skórnikowatym, którego górna część jest strefowana i często pokryta charakterystycznymi włoskami. Pamiętajmy, że jeśli nie mamy stuprocentowej pewności co do gatunku znalezionego grzyba, to lepiej pozostawić go na miejscu.

Jak przygotować uszaka bzowego w kuchni? Niektóre osoby nie powinny go jeść

Uszak bzowy świetnie sprawdzi się do różnych potraw azjatyckich. Najczęściej wykorzystuje się go do dań typu stir-fry, bądź różnej maści zup. Pamiętajmy, by przed spożyciem poddać go obróbce termicznej. Choć uszak bzowy jest grzybem jadalnym, bezpośrednio konsumpcja bez wspomnianej obróbki może poskutkować problemami żołądkowymi.

Co ważne - z konsumpcji uszaka bzowego powinny zrezygnować osoby uczulone (w przeciwnym razie istnieje ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej). Podobnie jak wiele innych grzybów, grzyby mun są dość ciężkostrawne - wobec tego osoby cierpiące przewlekle na schorzenia związane z układem pokarmowym także nie powinny po nie sięgać.

