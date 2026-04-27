Uwaga na popularny dodatek do żywności. Jest obecny w produktach, które codziennie kupujemy

Żywność wysokoprzetworzona to prawdziwa plaga dzisiejszych czasów. O tym, aby czytać etykiety produktów spożywczych i wybierać te z jak najprostszym składem, stale przypominają eksperci ds. żywienia. Mimo że na ogół chemiczne dodatki do żywności uznawane są za bezpieczne, spożywane regularnie i w nadmiarze mogą nieść zdrowotne konsekwencje. O jednym ulepszaczu, na który należy szczególnie uważać, opowiedziała ostatnio w mediach społecznościowych pewna dietetyczka.

Dietetyczka przestrzega przed chemicznym związkiem. Jest gorszy niż cukier

Żywność przetworzona czyli jaka?

Wydawać by się mogło, że żywność dopuszczona do sprzedaży powinna być dla ludzi zdrowia i odżywcza. Niestety, ogromna ilość dostępnych dziś w dyskontach produktów spożywczych, aby długo nadawała się do spożycia, była smaczna i apetyczna, musiała przejść wiele procesów technologicznych, mających na celu zmianę jej naturalnego stanu, tekstury i zwiększenia bezpieczeństwa mikrobiologicznego. Aby żywność była więc dla konsumentów bardziej atrakcyjna i chętnie kupowana, producenci dodają do niej bardzo często m.in. konserwanty, wzmacniacze smaku, zagęstniki, barwniki, substancje słodzące, spulchniające, żelujące, regulatory kwasowości, utwardzone tłuszcze roślinne (trans) i składniki modyfikowane, które spożywane regularnie mogą być powodem dolegliwości i problemów zdrowotnych. O jednym z takich związków, który często figuruje w składach chętnie kupowanych produktów spożywczych wspomniała ostatnio w mediach społecznościowych pewna dietetyczka. Jej zdaniem to substancja, która jest jeszcze gorsza od cukru.

Uwaga na maltodekstrynę. Zdaniem ekspertki to niebezpieczny związek

Dietetyk Sylwia Rozmarynowska na Instagramie (dietetyk_sylwia) zamieściła rolkę, w której przestrzega przez pewnym przemysłowym dodatkiem do żywności.

- Najbardziej niebezpieczny z węglowodanów to nie cukier. Ten węglowodan nie jest nawet sklasyfikowany jako cukier, a podnosi jego poziom we krwi dużo bardziej. Omija każdą etykietę ostrzegawczą, której szukasz, a napędza insulinooporność, cukrzycę typu II, stłuszczenie wątroby czy problemy jelitowe. To jeden z najbardziej prozapalnych węglowodanów, który skutecznie podnosi poziom złego cholesterolu LDL. To nawet trudno nazwać jedzeniem. W rzeczywistości jest to wypełniacz, który zwiększa objętość produktów, które kupujesz. Jest używany w produktach bezglutenowych, żywności dla dzieci czy odżywkach dla sportowców. Jest to skrobia przemysłowa inaczej nazywana maltodekstryną czy modyfikowaną skrobią kukurydzianą. Nie jest to ta sama skrobia, która znajduje się w ziemniakach, a przemysłowy wyrób - wyjaśniła Sylwia Rozmarynowska.

Maltodekstryna to związek obecny w ogromnej ilości produktów, m.in. w pieczywie123RF/PICSEL

Maltodekstryna ma zazwyczaj postać białego proszku i oznaczana jest symbolem E414. Może znajdować się w wielu produktach spożywczych - również wyrobach mięsnych, słodyczach, gotowych sosach, pieczywie, margarynach i produktach "fit" o niższej zawartości tłuszczu. Uznaje się, że jest to dodatek bezpieczny w spożyciu, jednak zdaniem wielu ekspertów jego regularne spożywanie może przyczynić się do rozwoju wielu chorób i problemów z samopoczuciem. Warto zatem czytać składy i unikać produktów z tego typu chemicznymi dodatkami.

