Spis treści: Czy warto jeść śledzie? Uwaga na wysoką zawartość sodu w śledziach Śledzie mogą nasilać alergię, migrenę i objawy dny moczanowej

Czy warto jeść śledzie?

Śledzie są bogatym źródłem pełnowartościowego białka, witamin i minerałów. Ich największym atutem jest zawartość zdrowych tłuszczów, w tym kwasów omega-3. Dzięki temu wspierają odporność i mają zbawienny wpływ na układ krążenia - obniżają poziom złego cholesterolu, wzmacniają naczynia krwionośne i chronią przed miażdżycą i innymi schorzeniami serca. Są korzystne także dla mózgu i układu nerwowego - zwiększają poziom serotoniny, wspierają pamięć i koncentrację i poprawiają nastrój. Śledzie, mimo że zaliczane są do ryb tłustych, są niskokaloryczne i zalecane do spożywania na diecie redukcyjnej - sycą, a kwasy omega-3 przyspieszają metabolizm i spalanie tkanki tłuszczowej.

Dlaczego więc niektórym osobom śledzie mogą szkodzić?

Uwaga na wysoką zawartość sodu w śledziach

Śledzie najczęściej jemy w postaci marynowanej i mocno zasolonej, często także w kalorycznych sosach śmietanowych lub oleju. Takie ryby dostarczają nie tylko znacznie więcej kalorii, ale też sodu, który zwiększa ciśnienie tętnicze krwi i powoduje nadmierne zatrzymywanie wody w organizmie. Dlatego śledzie mogą być szkodliwe dla osób z nadciśnieniem tętniczym czy schorzeniami nerek.

Śledzie są bardzo zdrowe, jednak ze względu na dużą zawartość soli nie można z nimi przesadzać annamoskvina 123RF/PICSEL

Śledzie mogą nasilać alergię, migrenę i objawy dny moczanowej

Marynowane i wędzone śledzie zawierają też sporo puryn, czyli naturalnych związków azotowych, które w organizmie przetwarzane są na kwas moczowy. Dlatego śledzi nie zaleca się w diecie osób zmagających się z dną moczanową. Nadmiar puryn może zwiększać ryzyko bolesnych ataków zapalenia stawów.

Śledzie mogą być niekorzystne także dla alergików, bo zawierają spore ilości histaminy, która przyczynia się do reakcji alergicznych - świądu i zaczerwienienia skóry. W śledziach znajduje się też tyramina - substancja, którą podejrzewa się o wywoływanie migren, którym towarzyszą nudności. Na ryby te powinny więc też uważać osoby z problemami neurologicznymi.

