Naukowcy zbadali wpływ słodzików na zdrowie

Naukowcy z Uniwersytetu w São Paulo w ramach wieloletnich badań ELSA-Brasil przeanalizowali wpływ popularnych słodzików na organizm ponad 12 tys. dorosłych osób. Głównym celem było określenie skutków stosowania zamienników cukru na mózg i funkcje poznawcze. W tym kontekście badano pamięć, procesy myślenia, umiejętności werbalne oraz refleks i szybkość przetwarzania informacji.

Wyniki wzbudziły spory niepokój. Okazało się, że wysokie spożycie słodzików wiąże się z szybszym pogorszeniem się funkcji poznawczych. Naukowcy ustalili, że częste stosowanie aspartamu, sacharyny, erytrytolu czy sorbitolu może przyspieszać starzenie się mózgu nawet o 1,6 lat w ciągu 8 lat. Osoby, które często spożywały słodziki miały naet 62-procentowy spadek funkcji poznawczych w porównaniu do osób, które wcale lub rzadko stosowały popularne zamienniki cukru.

Oto grupa, która jest najbardziej narażona na negatywny wpływ słodzików

Badacze z Brazylii odkryli też, że więcej negatywnych skutków stosowania słodzików występowało u osób zmagających się z cukrzycą. Może to mieć związek z tym, że to właśnie diabetycy najczęściej używają zamienników cukru. Większe ryzyko osłabienie funkcji poznawczych odnotowano również u osób poniżej 60. roku życia. U starszych uczestników badania nie stwierdzono istotnego wpływu słodzików na układ nerwowy.

Słodzik, który pozytywnie przeszedł badania naukowców

Naukowcy z Brazylii przebadali wpływ najpopularniejszych słodzików na ludzki mózg. Najsilniejsze powiązania z osłabieniem funkcji poznawczych wykazało stosowanie aspartamu, sacharyny, acesulfamu K, erytrytolu, ksylitolu i sorbitolu. Co ciekawe, jednym badanym słodzikiem, który nie wpłynął na układ nerwowy badanych, była tagatoza.

Naukowcy ostrzegają przed słodzikami. Mogą osłabiać funkcje poznawcze

Co o słodzikach sądzą dietetycy?

Dietetycy odradzają regularnego stosowania słodzików. Podkreślają, że zamienniki cukru, mimo braku kalorii czy wpływu na skoki glukozy we krwi, nie są obojętne dla organizmu. Słodki smak sprawia, że mózg automatycznie oczekuje dostarczenia sporej dawki kalorii, co może zwiększać apetyt. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest unikanie słodyczy i odzwyczajenie się od słodkiego smaku. Słodziki mogą też zaburzać mikroflorę bakteryjną jelit i powodować dolegliwości trawienne.

