Tak można "wpaść" w objęcia diabła

Organizowanie hucznych biesiad w ostatni wtorek karnawału było częstym zjawiskiem. Trzeba jednak było pamiętać o tym, by z karczmy wyjść przed północą, a więc zanim rozpocznie się środa popielcowa. W przeciwnym razie można było "wpaść" w objęcia diabła, który stał za drzwiami i "spisywał" tych, którzy nie wyszli na czas. Zwiastowało to nieszczęście i wiele problemów przez resztę roku. Przed rozpoczęciem popielca warto też być już w domu, żeby uniknąć ryzyka "tułania się po świecie".

Ważne w czasie karnawałowego tańca - przynosi dobrobyt

Bale przebierańców to nieodłączny element karnawału - wymyślne, barwne stroje miały zapewnić pomyślność i szczęście. Kobiety powinny jednak zwrócić też uwagę na sposób tańczenia i przynajmniej raz wysoko podskoczyć lub podnieść wysoko nogę. Według przesądów miało to zapewnić wyższe plony i lepszy urodzaj latem.

Najważniejsza ryba w karnawale, ale uważaj na jedną rzecz

Kto w karnawale nie zje śledzia, ten naraża się na pecha. Nie bez powodu ostatki bywają też nazywane śledzikiem. Zjedzenie tej ryby w tym okresie ma zapewnić powodzenie w kwestiach finansowych. Trzeba jednak uważać na ości, bo według wierzeń zapowiadają one nadchodzące nieszczęście, a ich ostry kształt symbolizuje ból i kłopoty. Co zrobić, gdy w śledziu znajdziesz ość? Najlepiej od razu zakop ją daleko od domu, by pozbyć się negatywnej energii.

Nie tylko pączki w tłusty czwartek przynoszą szczęście

Równie ważne jest jedzenie pączków w tłusty czwartek - trzeba spożyć przynajmniej jednego, by zapewnić sobie szczęście. W tym samym celu na wszelki wypadek warto też zjeść przynajmniej jednego naleśnika w ostatni wtorek karnawału.

W tłusty czwartek trzeba zjeść przynajmniej jednego pączka Mirosław Nowaczyk 123RF/PICSEL

Jedz, jeśli nie chcesz, żeby gryzły cię komary

W zapusty (to ludowa nazwa karnawału) nie należy też unikać mięsnych potraw. Wręcz przeciwnie - jedzenie powinno być wtedy tłuste i syte, przynajmniej według wierzeń. Brak mięsnej diety wróżył niepowodzenia, a przede wszystkim to, że niejadka przez cały rok będą gryzły komary.

