Uważaj w nadchodzącym czasie. Zwiastun pecha i serii nieszczęść
Karnawał rozpoczyna się zawsze 6 stycznia, w święto Trzech Króli. Okres zabawy, tańców, maskarad, imprez tanecznych i tłustego jedzenia trwa w tym roku do 17 lutego. I to właśnie końcówka karnawału, zwana ostatkami, jest najbardziej hucznym okresem, który niejako ma nam pomóc "przetrwać" nadchodzący post. Jak zachowywać się podczas tego radosnego czasu? Co robić, by zapewnić sobie zdrowie i pomyślność na przyszłość? Poznaj popularne i mniej znane karnawałowe przesądy.
Spis treści:
- Tak można "wpaść" w objęcia diabła
- Ważne w czasie karnawałowego tańca - przynosi dobrobyt
- Najważniejsza ryba w karnawale, ale uważaj na jedną rzecz
- Nie tylko pączki w tłusty czwartek przynoszą szczęście
- Jedz, jeśli nie chcesz, żeby gryzły cię komary
Tak można "wpaść" w objęcia diabła
Organizowanie hucznych biesiad w ostatni wtorek karnawału było częstym zjawiskiem. Trzeba jednak było pamiętać o tym, by z karczmy wyjść przed północą, a więc zanim rozpocznie się środa popielcowa. W przeciwnym razie można było "wpaść" w objęcia diabła, który stał za drzwiami i "spisywał" tych, którzy nie wyszli na czas. Zwiastowało to nieszczęście i wiele problemów przez resztę roku. Przed rozpoczęciem popielca warto też być już w domu, żeby uniknąć ryzyka "tułania się po świecie".
Ważne w czasie karnawałowego tańca - przynosi dobrobyt
Bale przebierańców to nieodłączny element karnawału - wymyślne, barwne stroje miały zapewnić pomyślność i szczęście. Kobiety powinny jednak zwrócić też uwagę na sposób tańczenia i przynajmniej raz wysoko podskoczyć lub podnieść wysoko nogę. Według przesądów miało to zapewnić wyższe plony i lepszy urodzaj latem.
Najważniejsza ryba w karnawale, ale uważaj na jedną rzecz
Kto w karnawale nie zje śledzia, ten naraża się na pecha. Nie bez powodu ostatki bywają też nazywane śledzikiem. Zjedzenie tej ryby w tym okresie ma zapewnić powodzenie w kwestiach finansowych. Trzeba jednak uważać na ości, bo według wierzeń zapowiadają one nadchodzące nieszczęście, a ich ostry kształt symbolizuje ból i kłopoty. Co zrobić, gdy w śledziu znajdziesz ość? Najlepiej od razu zakop ją daleko od domu, by pozbyć się negatywnej energii.
Nie tylko pączki w tłusty czwartek przynoszą szczęście
Równie ważne jest jedzenie pączków w tłusty czwartek - trzeba spożyć przynajmniej jednego, by zapewnić sobie szczęście. W tym samym celu na wszelki wypadek warto też zjeść przynajmniej jednego naleśnika w ostatni wtorek karnawału.
Jedz, jeśli nie chcesz, żeby gryzły cię komary
W zapusty (to ludowa nazwa karnawału) nie należy też unikać mięsnych potraw. Wręcz przeciwnie - jedzenie powinno być wtedy tłuste i syte, przynajmniej według wierzeń. Brak mięsnej diety wróżył niepowodzenia, a przede wszystkim to, że niejadka przez cały rok będą gryzły komary.
Szukasz sprawdzonych sposobów na łatwiejsze i przyjemniejsze życie? Sprawdź nasze praktyczne porady, które pomogą ci zaoszczędzić czas, uniknąć błędów i czerpać radość z codziennych obowiązków. Więcej w sekcji PORADY na kobieta.interia.pl