Jak żywność wysokoprzetworzona wpływa na zdrowie?

Wieloletnie badania naukowców wykazały, że częste spożywanie żywności wysokoprzetworzonej bardzo negatywnie wpływa na organizm. Winne mogą być nie tylko sztuczne dodatki, takie jak wzmacniacze smaku, barwniki czy konserwanty. Tego typu produkty są najczęściej bogatym źródłem cukrów prostych i utwardzanych tłuszczów.

Badania na grupie ponad 6 tys. Kanadyjczyków wykazały, że skutki spożywania takich produktów kumulują się w ciągu lat. W efekcie zwiększa to ryzyko nadciśnienia tętniczego, cukrzycy typu 2. czy miażdżycy. A to już prosta droga do zawału serca czy udaru mózgu. Coraz częściej wykazuje się też związek diety bogatej w żywność wysokoprzetworzoną z wywoływaniem stanów zapalnych w organizmie, zaburzeniami hormonalnymi oraz nadwagą i otyłością.

Eksperci zajmujący się kwestiami żywienia podkreślają, że na produkt spożywczy należy patrzeć całościowo Canva Pro INTERIA.PL

Na które pozornie zdrowe produkty spożywcze trzeba uważać?

Nawet osoby przywiązujące dużą wagę do diety i prowadzące zdrowy styl życia dają się nabierać na sztuczki producentów żywności. Zdrowe fit batoniki zbożowe, płatki śniadaniowe czy jogurty owocowe, a nawet musy bez dodatku cukru czy serki wysokoproteinowe to żywność chętnie kupowana przez osoby, które dbają o to, co jedzą każdego dnia. Na opakowaniach królują hasła "bogactwo błonnika", "dobre źródło żelaza", "produkt dostarcza dzienne zapotrzebowanie na witaminę C i D". Niestety za tego typu sloganami i wartościowymi składnikami ukrywają się też inne. Przede wszystkim duże ilości sodu, cukrów prostych czy tłuszczów nasyconych.

Batonik zbożowy rzeczywiście zawiera duże ilości błonnika, ale często znajdziemy w nim także niezdrowe tłuszcze i uzależniający od cukru syrop glukozowo-fruktozowy. Pozornie zdrowy jogurt naturalny przestaje być idealną przekąską, jeśli został wzbogacony o owoce, które przypominają dżem, a przede wszystkim cukier czy barwniki i wzmacniacze smaku.

Producenci żywności przyzwyczaili nas do potężnych ilości cukru i substancji, które nadają sztuczną konsystencję oraz smak. W efekcie naprawdę zdrowa żywność smakuje nam o wiele mniej.

Jogurty ze sklepu wcale nie muszą być zdrowe, przed kupnem sprawdź ich skład 123RF/PICSEL

Jak wyeliminować żywność wysokoprzetworzoną z diety?

Eksperci zajmujący się kwestiami żywienia podkreślają, że na produkt spożywczy należy patrzeć całościowo, tzn. nie wystarczy oceniać go jedynie przez pryzmat wysokiej zawartości błonnika czy witamin. Szczególną uwagę trzeba przywiązywać także do dodatków i konserwantów. To, co jemy, powinno nam służyć w całości.

Dlatego o wiele lepszym rozwiązaniem jest kupowanie najprostszych produktów i przyrządzanie posiłków w domu. Wszelkie owocowe musy czy jogurty zastąp zwykłym jogurtem naturalnym i dodawaj do niego surowe owoce. Zamiast słodyczy ze sklepu od czasu do czasu piecz własne ciasteczka lub przygotowuj proste desery. Unikaj też gotowych mięs i wędlin, znacznie zdrowsze jest ich samodzielne pieczenie w domu. Pamiętaj, że nie ma zdrowszej przekąski od surowych warzyw i owoców, a zwykłą wodę mineralną z cytryną możesz pić do woli.

