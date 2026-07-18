Spis treści: Porzeczki - co to za owoce? Która odmiana porzeczek jest najzdrowsza i dlaczego?

Porzeczki - co to za owoce?

Za najzdrowsze owoce, które w naturalnych warunkach można uprawiać w Polsce uznaje się jagodowe. Wśród nich niezwykle cenna jest aronia, borówki, jeżyny czy maliny, a zdaniem wielu ekspertów ds. żywienia to właśnie porzeczki stoją na podium w rankingu. Te małe, rosnące na wieloletnich krzewach kuleczki o słodko-kwaśnym smaku, w Polsce występujące w trzech głównych odmianach: czarnej, czerwonej i białej. Są uznawane za nasze rodzime "superowoce" ponieważ zawierają potężne ilości witamin, minerałów i innych dobroczynnych związków, a ich właściwości oraz wpływ na zdrowie jest nieoceniony. W lipcu przypada szczyt sezonu na te owoce dlatego warto wykorzystywać je do bezpośredniego z spożycia, przygotowywania deserów czy letnich kompotów. Porzeczki idealnie nadają się także na przetwory - soki, dżemy czy konfitury. Warto mieć zatem w swojej spiżarce zapas domowych dobroci z wykorzystaniem tych cennych owoców.

Wszystkie odmiany porzeczek są cenne, jednak na wyróżnienie zasługuje tylko jedna ARKADIUSZ ZIOLEK East News

Która odmiana porzeczek jest najzdrowsza i dlaczego?

Porzeczki to owoce, których regularnie spożywanie wspiera niemal każdy układ w ludzkim organizmie. Genialnie wzmacniają odporność, obniżają poziom cholesterolu LDL, regulują ciśnienie krwi, wspierają wzrok, oczyszczają drogi moczowe i zapobiegają infekcjom pęcherza, poprawiają trawienie, działają odmładzająco na skórę i neutralizują wolne rodniki, pełniąc tym samym funkcję antynowotworową. Wśród występujących w Polsce odmian to czarne porzeczki uznawane są za najzdrowsze - pod względem wartości odżywczych deklasują swoje czerwone i białe krewniaczki. Owoce te posiadają najwyższe stężenie:

witaminy C - ok. 180 mg/100g (pięć razy więcej aniżeli czerwone) - to jeden z najwyższych wyników tego składnika wśród wszystkich owoców na świecie.

antyoksydantów - związków antynowotworowych, wśród których na uwagę zasługują szczególnie antocyjany - ciemne barwniki o silnym działaniu przeciwutleniającym i przeciwzapalnym. Czarne porzeczki posiadają ich ponad sześć razy więcej niż czerwone.

błonnika - 7,9 g/100 g owoców, czyli prawie dwa razy więcej aniżeli inne odmiany, co przekłada się na lepsze wsparcie dla układu trawiennego i jelit.





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